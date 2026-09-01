Тарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилди

·2·Спорт
Тарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилди

Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) дунёнинг энг кучли гроссмейстерларининг янгиланган расмий жаҳон рейтингини эълон қилди. Унга кўра, ўзбекистонлик ёш гроссмейстер Жавоҳир Синдаров 2778 рейтинг очкоси билан дунёда 4-ўринга кўтарилди ва ўз фаолиятидаги энг юқори кўрсаткич — шахсий рекордини қайд этди.

Дунё элитасида икки нафар ўзбекистонлик

Рейтингнинг кучли ўнлигидан яна бир ўзбекистонлик шахмат юлдузи Нодирбек Абдусатторов ҳам жой олган бўлиб, у 2762 очко билан 7-поғонани эгаллаб турибди. Жаҳон шахмати етакчилигини ҳамон норвегиялик афсона Магнус Карлсен (2823) сақлаб қолмоқда. Иккинчи ўринга АҚШ вакили Ҳикару Накамура (2792) кўтарилган бўлса, 3 рейтинг бирлигини йўқотган Фабиано Каруана (2789) кучли учликни якунлаб берди.

ФИДЕ жаҳон рейтинги: Етакчи гроссмейстерлар рўйхати

Ўрин

Шахматчи (Гроссмейстер)

Мамлакат

Рейтинг очкоси

Ўзгаришлар ва изоҳ

1

Магнус Карлсен

Норвегия

2823

Якка пешқадам

2

Ҳикару Накамура

АҚШ

2792

2-ўринга кўтарилди

3

Фабиано Каруана

АҚШ

2789

-3 бирлик йўқотди

4

Жавоҳир Синдаров

Ўзбекистон

2778

+1 бирлик (Шахсий рекорд)

...

...

...

...

...

7

Нодирбек Абдусатторов

Ўзбекистон

2762

Топ-10 да барқарор ўрин

Сент-Луисдаги кумуш ва FIDE Circuit пешқадамлиги

Синдаров учун ушбу тарихий муваффақият омили август бошларида АҚШда бўлиб ўтган нуфузли Saint Louis Rapid and Blitz 2026 турниридаги ёрқин иштирок бўлди. Ўзбекистонлик гроссмейстер мазкур турнирда рапид баҳсларини мағлубиятсиз якунлаб, блиц дастурида ҳам умумий чемпионлик учун сўнгги турларгача қаттиқ кураш олиб борди ва якунда кумуш медални қўлга киритди.

АҚШдаги ушбу муваффақиятли юриш унга қимматли рейтинг бирликларини олиб келиш билан бирга, Жаҳон тожи даъвогарларини аниқлаб берувчи FIDE Circuit саралаш тизимида ҳам вақтинча дунё пешқадамига айланишини таъминлади.

Сизнингча, Жавоҳир Синдаров тез орада 2800 лик гроссмейстерлар элитасига кириб, дунёнинг 1-рақамли шахматчиси бўлишга эриша оладими?

Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати мухлисларига ушбу тарихий натижани дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айландиПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айландиБугун, 18:55Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзоладиМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзоладиБугун, 18:49Флик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатдиФлик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатдиБугун, 14:39«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлари«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлариБугун, 14:34Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБаҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБугун, 14:29Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиЛуис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиБугун, 14:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)