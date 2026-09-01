Тарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилди
Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) дунёнинг энг кучли гроссмейстерларининг янгиланган расмий жаҳон рейтингини эълон қилди. Унга кўра, ўзбекистонлик ёш гроссмейстер Жавоҳир Синдаров 2778 рейтинг очкоси билан дунёда 4-ўринга кўтарилди ва ўз фаолиятидаги энг юқори кўрсаткич — шахсий рекордини қайд этди.
Дунё элитасида икки нафар ўзбекистонлик
Рейтингнинг кучли ўнлигидан яна бир ўзбекистонлик шахмат юлдузи Нодирбек Абдусатторов ҳам жой олган бўлиб, у 2762 очко билан 7-поғонани эгаллаб турибди. Жаҳон шахмати етакчилигини ҳамон норвегиялик афсона Магнус Карлсен (2823) сақлаб қолмоқда. Иккинчи ўринга АҚШ вакили Ҳикару Накамура (2792) кўтарилган бўлса, 3 рейтинг бирлигини йўқотган Фабиано Каруана (2789) кучли учликни якунлаб берди.
ФИДЕ жаҳон рейтинги: Етакчи гроссмейстерлар рўйхати
Ўрин
Шахматчи (Гроссмейстер)
Мамлакат
Рейтинг очкоси
Ўзгаришлар ва изоҳ
1
Магнус Карлсен
Норвегия
2823
Якка пешқадам
2
Ҳикару Накамура
АҚШ
2792
2-ўринга кўтарилди
3
Фабиано Каруана
АҚШ
2789
-3 бирлик йўқотди
4
Жавоҳир Синдаров
Ўзбекистон
2778
+1 бирлик (Шахсий рекорд)
...
...
...
...
...
7
Нодирбек Абдусатторов
Ўзбекистон
2762
Топ-10 да барқарор ўрин
Сент-Луисдаги кумуш ва FIDE Circuit пешқадамлиги
Синдаров учун ушбу тарихий муваффақият омили август бошларида АҚШда бўлиб ўтган нуфузли Saint Louis Rapid and Blitz 2026 турниридаги ёрқин иштирок бўлди. Ўзбекистонлик гроссмейстер мазкур турнирда рапид баҳсларини мағлубиятсиз якунлаб, блиц дастурида ҳам умумий чемпионлик учун сўнгги турларгача қаттиқ кураш олиб борди ва якунда кумуш медални қўлга киритди.
АҚШдаги ушбу муваффақиятли юриш унга қимматли рейтинг бирликларини олиб келиш билан бирга, Жаҳон тожи даъвогарларини аниқлаб берувчи FIDE Circuit саралаш тизимида ҳам вақтинча дунё пешқадамига айланишини таъминлади.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров тез орада 2800 лик гроссмейстерлар элитасига кириб, дунёнинг 1-рақамли шахматчиси бўлишга эриша оладими?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати мухлисларига ушбу тарихий натижани дарҳол улашинг!
…