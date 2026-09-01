Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung келгуси авлод флагман смартфонларида камера модулларини тубдан ўзгартириш имкониятини кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг бўлажак Galaxy S27 Ultra қурилмасида 5 каррали оптик яқинлаштиришдан воз кечиб, янги 4 каррали зоом модулига ўтиш имкониятини синовдан ўтканяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда смартфонсозлик бозорида энг илғор мобил сурратга олиш имкониятларини тақдим этиш учун қаттиқ рақобат давом этмоқда. Шундай шароитда Samsung муҳандислари келажакдаги флагман камераси имкониятларини яхшилаш ва оптик тизимни янада такомиллаштириш йўлларини изламоқда. Янги синовдан ўтказилаётган телефото модул мобил фотографияда сифат кўрсаткичларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Камерадаги янги ўзгаришларнинг техник хусусиятлариТарқалган сиздирилган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy S27 Ultra модели 50 мегапикселли янги телевизор камераси билан жиҳозланиши мумкин. Ушбу модул 4 каррали оптик яқинлаштириш ва 1/1,9 дюймли катталаштирилган сенсорга эга бўлиши кутилмоқда.
Таққослаш учун, жорий авлод моделлари қўллайдиган 5x модул кичикроқ — 1/2,52 дюймли сенсор билан таъминланган. Янги, каттароқ ўлчамдаги сенсор потенциал жиҳатдан кадрлардаги шовқинларни камайтириш, турли артефактларнинг олдини олиш ҳамда умумий сурат сифатини сезиларли даражада ошириш имконини беради.
3 каррали телефото камеранинг тақдириУшбу ўзгаришлар фонида фойдаланувчилар ва экспертлар эътиборини тортган яна бир муҳим жиҳат — анъанавий 3 каррали телефото модулининг эҳтимолий йўқолишидир. Маълумотларга кўра, янги смартфон иккита алоҳида телефото камеранинг ўрнига ягона универсал 4 каррали зоом объективига ўтиши мумкин.
Таъкидлаш жоизки, бундай ёндашув Samsung учун мутлақо янги эмас. Кореялик ишлаб чиқарувчи ўтмишда шунга ўхшаш ечимни қўллаган бўлиб, хусусан, Galaxy S20 Ultra модели 4 каррали оптик яқинлаштирувчи 48 мегапикселли телевизор камераси билан жиҳозланган эди.
Ҳозирча мазкур ўзгаришлар фақат синов босқичида экани ва компания раҳбарияти томонидан якуний қарор қабул қилинмагани айтилмоқда. Шу сабабли, келгуси йилларда тақдим этиладиган Galaxy S27 Ultra флагманининг якуний кўриниши ҳозирги тест натижаларига қараб ўзгариши мумкин.
…