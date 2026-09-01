Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда

·2·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung келгуси авлод флагман смартфонларида камера модулларини тубдан ўзгартириш имкониятини кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг бўлажак Galaxy S27 Ultra қурилмасида 5 каррали оптик яқинлаштиришдан воз кечиб, янги 4 каррали зоом модулига ўтиш имкониятини синовдан ўтканяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда смартфонсозлик бозорида энг илғор мобил сурратга олиш имкониятларини тақдим этиш учун қаттиқ рақобат давом этмоқда. Шундай шароитда Samsung муҳандислари келажакдаги флагман камераси имкониятларини яхшилаш ва оптик тизимни янада такомиллаштириш йўлларини изламоқда. Янги синовдан ўтказилаётган телефото модул мобил фотографияда сифат кўрсаткичларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Камерадаги янги ўзгаришларнинг техник хусусиятлари

Тарқалган сиздирилган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy S27 Ultra модели 50 мегапикселли янги телевизор камераси билан жиҳозланиши мумкин. Ушбу модул 4 каррали оптик яқинлаштириш ва 1/1,9 дюймли катталаштирилган сенсорга эга бўлиши кутилмоқда.

Таққослаш учун, жорий авлод моделлари қўллайдиган 5x модул кичикроқ — 1/2,52 дюймли сенсор билан таъминланган. Янги, каттароқ ўлчамдаги сенсор потенциал жиҳатдан кадрлардаги шовқинларни камайтириш, турли артефактларнинг олдини олиш ҳамда умумий сурат сифатини сезиларли даражада ошириш имконини беради.

3 каррали телефото камеранинг тақдири

Ушбу ўзгаришлар фонида фойдаланувчилар ва экспертлар эътиборини тортган яна бир муҳим жиҳат — анъанавий 3 каррали телефото модулининг эҳтимолий йўқолишидир. Маълумотларга кўра, янги смартфон иккита алоҳида телефото камеранинг ўрнига ягона универсал 4 каррали зоом объективига ўтиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, бундай ёндашув Samsung учун мутлақо янги эмас. Кореялик ишлаб чиқарувчи ўтмишда шунга ўхшаш ечимни қўллаган бўлиб, хусусан, Galaxy S20 Ultra модели 4 каррали оптик яқинлаштирувчи 48 мегапикселли телевизор камераси билан жиҳозланган эди.

Ҳозирча мазкур ўзгаришлар фақат синов босқичида экани ва компания раҳбарияти томонидан якуний қарор қабул қилинмагани айтилмоқда. Шу сабабли, келгуси йилларда тақдим этиладиган Galaxy S27 Ultra флагманининг якуний кўриниши ҳозирги тест натижаларига қараб ўзгариши мумкин.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларКамераТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаБугун, 16:59NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиNASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиБугун, 16:27Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиVivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиБугун, 15:51Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиVivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 15:20Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 14:29SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди