Samsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилди

·0·Техно
Samsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилди

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг машҳур 14 дюймли ноутбуклари қаторини кенгайтириб, янги ва ҳамёнбоп Galaxy Book6 моделини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилманинг бошланғич нархи 800 АҚШ долларидан бошланади ва харидорларга бир нечта турли конфигурациялар таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йил бошида тақдим этилган қимматроқ ва илғор моделлар билан таққослаганда, янги арзон версиялар Core Ultra Сериес 3 ўрнига Коре Сериес 3 процессорлари билан жиҳозланган. Ушбу процессорлар Вилдкат Лаке архитектуримига асосланган бўлиб, бироз пастроқ унумдорликни таъминлайди.

Шунга қарамай, унумдорликнинг пасайиши қурилманинг асосий устунлиги — энергия тежкорлигини кескин оширган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги ноутбук бир марталик қувват билан 25 соатгача узлуксиз ишлаш имкониятига эга.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Қурилманинг база конфигурациясида 8 GB тезкор хотира (ОЗЖ) ва сиғими 256 GB бўлган доимий хотира тақдим этилган, бироқ фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига кўра янада қувватлироқ модификацияларни ҳам танлашлари мумкин. Шунингдек, бюджет версиялари 1080p ўлчамли сифатли ИПС экранлар билан таъминланган.

Ноутбук ўзининг ўта енгил ва ихчам корпуси билан ҳам ажралиб туради. Унинг оғирлиги атиги 1,35 килограммни ташкил этиб, қалинлиги 15,7 миллиметрга тенг. Бундан ташқари, муҳандислар қурилма ичида қўшимча маълумотлар сақлаш учун иккинчи слотни ҳам назарда тутишган.

Автономлик ва қўшимча қулайликлар

Қурилма 61,2 В/соат сиғимга эга аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, юқорида айтиб ўтилганидек, 25 соатгача ишлаш муддатини кафолатлайди. Шунингдек, ноутбук тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Тезкор қувватлаш хусусияти туфайли батарея қувватини атиги ярим соат ичида учдан бир қисмига тўлдириб олиш мумкин. Бу эса доимий ҳаракатда бўлган ва сафарларда ишлайдиган фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.

SamsungGalaxy Book6НоутбукларТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаБугун, 17:50NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаБугун, 16:59NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиNASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиБугун, 16:27Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиVivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиБугун, 15:51Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиVivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 15:20Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди