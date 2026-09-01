Samsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилди
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг машҳур 14 дюймли ноутбуклари қаторини кенгайтириб, янги ва ҳамёнбоп Galaxy Book6 моделини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилманинг бошланғич нархи 800 АҚШ долларидан бошланади ва харидорларга бир нечта турли конфигурациялар таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йил бошида тақдим этилган қимматроқ ва илғор моделлар билан таққослаганда, янги арзон версиялар Core Ultra Сериес 3 ўрнига Коре Сериес 3 процессорлари билан жиҳозланган. Ушбу процессорлар Вилдкат Лаке архитектуримига асосланган бўлиб, бироз пастроқ унумдорликни таъминлайди.
Шунга қарамай, унумдорликнинг пасайиши қурилманинг асосий устунлиги — энергия тежкорлигини кескин оширган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги ноутбук бир марталик қувват билан 25 соатгача узлуксиз ишлаш имкониятига эга.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҚурилманинг база конфигурациясида 8 GB тезкор хотира (ОЗЖ) ва сиғими 256 GB бўлган доимий хотира тақдим этилган, бироқ фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига кўра янада қувватлироқ модификацияларни ҳам танлашлари мумкин. Шунингдек, бюджет версиялари 1080p ўлчамли сифатли ИПС экранлар билан таъминланган.
Ноутбук ўзининг ўта енгил ва ихчам корпуси билан ҳам ажралиб туради. Унинг оғирлиги атиги 1,35 килограммни ташкил этиб, қалинлиги 15,7 миллиметрга тенг. Бундан ташқари, муҳандислар қурилма ичида қўшимча маълумотлар сақлаш учун иккинчи слотни ҳам назарда тутишган.
Автономлик ва қўшимча қулайликларҚурилма 61,2 В/соат сиғимга эга аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, юқорида айтиб ўтилганидек, 25 соатгача ишлаш муддатини кафолатлайди. Шунингдек, ноутбук тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Тезкор қувватлаш хусусияти туфайли батарея қувватини атиги ярим соат ичида учдан бир қисмига тўлдириб олиш мумкин. Бу эса доимий ҳаракатда бўлган ва сафарларда ишлайдиган фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.
…