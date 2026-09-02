Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқарди

·18·Техно
Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқарди

Xiaomi компанияси уйлардаги ёритиш тизимларини бошқариш учун мўлжалланган янги авлод қурилмаси — Смарт Свитч 2 ақлли ўчиргичини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги маҳсулот нафақат замонавий уч симли, балки эски турар жойлардаги икки симли электр тармоқларига ҳам муваффақиятли ўрнатилиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда эски электр симларига эга хонадонларда бундай технологиялардан фойдаланиш кўпинча қийинчиликлар туғдирарди. Смарт Свитч 2 эса уланиш турини мустақил равишда аниқлаб, тегишли иш режимини автоматик танлайди. Натижада фойдаланувчидан қўлда созламаларни ўзгартириш талаб этилмайди, бу эса ўрнатиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Техник хусусиятлар ва хавфсизлик

Қурилма истеъмолчиларнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб, бир, икки ёки учта тугмали версияларда ишлаб чиқарилади. Олд панели акрил шишадан тайёрланган бўлиб, оқ ва кулранг рангларда тақдим этилади. Корпус учун В-0 классидаги ўтга чидамли поликарбонат ишлатилган бўлиб, бу ёнғин хавфсизлигини таъминлайди.

Муҳандислар тугмалар конструкциясига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Силикон элементларга эга калта юришли тугмалар одатдагидан жимроқ ишлайди ва ҳар бир тугма остида алоҳида ҳолат индикатори мавжуд. Ўрнатилган ўрни (реле) бир миллион мартагача ёқиш ва ўчириш сиклига мўлжалланган бўлиб, унинг чидамлилиги юқори даражада.

Ақлли функциялар ва бошқарув

Қурилманинг схемаси кам қувватли ЛEД лампалар учун махсус оптималлаштирилган бўлиб, уларнинг милтиллашига қарши курашишга ёрдам беради. Шунингдек, ҳаддан ташқари қизиб кетишдан ҳимоя қилиш тизими ҳарорат кўтарилганда қувватни автоматик равишда ўчиради.

Смарт Свитч 2 модели Xiaomi Mesh 2.0 технологиясини, дастурий таъминотни масофадан янгилашни ҳамда Mi Home иловаси ёки Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали бошқаришни қўллаб-қувватлайди. Тугмаларни бир марта, икки марта босиш ҳамда узоқ босиб туриш орқали дастурлаш мумкин. Зарурат туғилганда уларни тўлиқ симсиз режимга ўтказиб, чироқни ёқиш ўрнига ақлли уй сценарийларини ишга тушириш учун ишлатиш ҳам мумкин.

XiaomiСмарт Свитч 2Ақлли уйТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиБугун, 15:25Қурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиҚурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиБугун, 15:08Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиHuawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиБугун, 14:29Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиБугун, 13:54Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиVivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиБугун, 13:25Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариVivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди