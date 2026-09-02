Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқарди
Xiaomi компанияси уйлардаги ёритиш тизимларини бошқариш учун мўлжалланган янги авлод қурилмаси — Смарт Свитч 2 ақлли ўчиргичини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги маҳсулот нафақат замонавий уч симли, балки эски турар жойлардаги икки симли электр тармоқларига ҳам муваффақиятли ўрнатилиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда эски электр симларига эга хонадонларда бундай технологиялардан фойдаланиш кўпинча қийинчиликлар туғдирарди. Смарт Свитч 2 эса уланиш турини мустақил равишда аниқлаб, тегишли иш режимини автоматик танлайди. Натижада фойдаланувчидан қўлда созламаларни ўзгартириш талаб этилмайди, бу эса ўрнатиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.
Техник хусусиятлар ва хавфсизликҚурилма истеъмолчиларнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб, бир, икки ёки учта тугмали версияларда ишлаб чиқарилади. Олд панели акрил шишадан тайёрланган бўлиб, оқ ва кулранг рангларда тақдим этилади. Корпус учун В-0 классидаги ўтга чидамли поликарбонат ишлатилган бўлиб, бу ёнғин хавфсизлигини таъминлайди.
Муҳандислар тугмалар конструкциясига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Силикон элементларга эга калта юришли тугмалар одатдагидан жимроқ ишлайди ва ҳар бир тугма остида алоҳида ҳолат индикатори мавжуд. Ўрнатилган ўрни (реле) бир миллион мартагача ёқиш ва ўчириш сиклига мўлжалланган бўлиб, унинг чидамлилиги юқори даражада.
Ақлли функциялар ва бошқарувҚурилманинг схемаси кам қувватли ЛEД лампалар учун махсус оптималлаштирилган бўлиб, уларнинг милтиллашига қарши курашишга ёрдам беради. Шунингдек, ҳаддан ташқари қизиб кетишдан ҳимоя қилиш тизими ҳарорат кўтарилганда қувватни автоматик равишда ўчиради.
Смарт Свитч 2 модели Xiaomi Mesh 2.0 технологиясини, дастурий таъминотни масофадан янгилашни ҳамда Mi Home иловаси ёки Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали бошқаришни қўллаб-қувватлайди. Тугмаларни бир марта, икки марта босиш ҳамда узоқ босиб туриш орқали дастурлаш мумкин. Зарурат туғилганда уларни тўлиқ симсиз режимга ўтказиб, чироқни ёқиш ўрнига ақлли уй сценарийларини ишга тушириш учун ишлатиш ҳам мумкин.
…