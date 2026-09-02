Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлари

·0·Техно
Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлари

Смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, етакчи ишлаб чиқарувчилар ўзларининг бўлғуси флагман қурилмалари ҳақида қизиқарли маълумотларни тақдим этишда давом этмоқда. IXBT.com нашрининг хабар беришича, машҳур Digital Chat Station инсайдери Vivo брендининг янги юқори даражадаги флагмани — Vivo X500 Pro Max ҳақида муҳим тафсилотларни ошкор қилди. Ушбу қурилма ўзининг илғор дисплейи ва мобил суратга олиш соҳасидаги инқилобий ечимлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дисплей ва ташқи кўринишдаги ўзгаришлар

Инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, янги авлод Vivo X500 Pro Max смартфони 6,85 дюймли улкан ва сифатли дисплей билан жиҳозланади. Экран 2K+ юқори аниқликни ҳамда 144 Hz частота янгиланишини қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланувчиларга контентни томоша қилиш ва ўйин ўйнашда ўта силлиқ тасвирни тақдим этади. Эътиборлиси, панел текис шаклга эга бўлиб, унинг атрофидаги қора ҳошия ромларининг кенглиги атиги 1 миллиметрни ташкил қилади.

Бундай ўта юпқа рамкалар қурилманинг ташқи кўринишини янада замонавий ва премиум даражага олиб чиқади. Катта экран ўлчамига қарамай, юпқа ромлар туфайли смартфон фойдаланишда қулай бўлиши кутилмоқда. Юқори частотали 2K экран эса флагман синфидаги қурилмаларга қўйиладиган замонавий талабларга тўлақонли жавоб беради.

Камера ва видео ёзиш имкониятлари

Смартфоннинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг профессионал даражадаги оптик тизимидир. Аввалроқ Vivo компанияси вакили Хан Босяо X500 сериясининг камера имкониятлари бўйича муҳим сирдан парда очган эди. Унга кўра, Vivo X500 Pro модели 4K форматида сониясига 240, 480 ёки ҳатто 960 кадр тезликда видео ёзиб олиш имкониятига эга бўлган дунёдаги илк смартфонга айланади.

Ушбу илғор тизимнинг асосий ўзагини Зеисс Ultra Дйнамик оптикаси ташкил қилади. Машҳур Зеисс бренди билан ҳамкорлик суратга олиш ва видео тасвир сифатини янги босқичга кўтариши кутилмоқда. Шунингдек, Vivo компанияси MediaTek билан биргаликда янги махсус чип ишлаб чиқилганини тасдиқлади. Мазкур процессор нафақат умумий унумдорликни, балки фото ва видеоларни қайта ишлаш жараёнини ҳам сезиларли даражада тезлаштиради.

Гимбал стабилизацияси ва келажакдаги истиқболлар

Сурат ва видео сифатини янада яхшилаш мақсадида ишлаб чиқарувчилар илғор барқарорлаштириш технологиясини жорий этишди. Хабарларга кўра, бош камера профессионал даражадаги кардандан осма (гимбал, стедикам) усулидаги стабилизация тизими билан таъминланади. Бундай технология ҳаракат вақтида смартфон тебранишларини анча самаралироқ компенсация қилади.

Натижада, фойдаланувчилар ҳатто ҳаракат даврида ҳам ўта тиниқ суратлар ва силлиқ видеолар олиш имкониятига эга бўладилар. Ҳозирча Vivo X500 Pro Max смартфонининг расмий тақдимот санаси ва глобал бозорга чиқарилиш нархлари ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган, бироқ инсайдерларнинг сўнгги сиздириб юборган хабарлари технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

VivoСмартфонТехнологияЯнгиликларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Компакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқдаКомпакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:59Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиАёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиБугун, 11:23Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиXiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиБугун, 10:50Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиSamsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиБугун, 10:20AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиAnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиБугун, 09:26Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиОлимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиБугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди