Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлари
Смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, етакчи ишлаб чиқарувчилар ўзларининг бўлғуси флагман қурилмалари ҳақида қизиқарли маълумотларни тақдим этишда давом этмоқда. IXBT.com нашрининг хабар беришича, машҳур Digital Chat Station инсайдери Vivo брендининг янги юқори даражадаги флагмани — Vivo X500 Pro Max ҳақида муҳим тафсилотларни ошкор қилди. Ушбу қурилма ўзининг илғор дисплейи ва мобил суратга олиш соҳасидаги инқилобий ечимлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дисплей ва ташқи кўринишдаги ўзгаришларИнсайдер тарқатган маълумотларга кўра, янги авлод Vivo X500 Pro Max смартфони 6,85 дюймли улкан ва сифатли дисплей билан жиҳозланади. Экран 2K+ юқори аниқликни ҳамда 144 Hz частота янгиланишини қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланувчиларга контентни томоша қилиш ва ўйин ўйнашда ўта силлиқ тасвирни тақдим этади. Эътиборлиси, панел текис шаклга эга бўлиб, унинг атрофидаги қора ҳошия ромларининг кенглиги атиги 1 миллиметрни ташкил қилади.
Бундай ўта юпқа рамкалар қурилманинг ташқи кўринишини янада замонавий ва премиум даражага олиб чиқади. Катта экран ўлчамига қарамай, юпқа ромлар туфайли смартфон фойдаланишда қулай бўлиши кутилмоқда. Юқори частотали 2K экран эса флагман синфидаги қурилмаларга қўйиладиган замонавий талабларга тўлақонли жавоб беради.
Камера ва видео ёзиш имкониятлариСмартфоннинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг профессионал даражадаги оптик тизимидир. Аввалроқ Vivo компанияси вакили Хан Босяо X500 сериясининг камера имкониятлари бўйича муҳим сирдан парда очган эди. Унга кўра, Vivo X500 Pro модели 4K форматида сониясига 240, 480 ёки ҳатто 960 кадр тезликда видео ёзиб олиш имкониятига эга бўлган дунёдаги илк смартфонга айланади.
Ушбу илғор тизимнинг асосий ўзагини Зеисс Ultra Дйнамик оптикаси ташкил қилади. Машҳур Зеисс бренди билан ҳамкорлик суратга олиш ва видео тасвир сифатини янги босқичга кўтариши кутилмоқда. Шунингдек, Vivo компанияси MediaTek билан биргаликда янги махсус чип ишлаб чиқилганини тасдиқлади. Мазкур процессор нафақат умумий унумдорликни, балки фото ва видеоларни қайта ишлаш жараёнини ҳам сезиларли даражада тезлаштиради.
Гимбал стабилизацияси ва келажакдаги истиқболларСурат ва видео сифатини янада яхшилаш мақсадида ишлаб чиқарувчилар илғор барқарорлаштириш технологиясини жорий этишди. Хабарларга кўра, бош камера профессионал даражадаги кардандан осма (гимбал, стедикам) усулидаги стабилизация тизими билан таъминланади. Бундай технология ҳаракат вақтида смартфон тебранишларини анча самаралироқ компенсация қилади.
Натижада, фойдаланувчилар ҳатто ҳаракат даврида ҳам ўта тиниқ суратлар ва силлиқ видеолар олиш имкониятига эга бўладилар. Ҳозирча Vivo X500 Pro Max смартфонининг расмий тақдимот санаси ва глобал бозорга чиқарилиш нархлари ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган, бироқ инсайдерларнинг сўнгги сиздириб юборган хабарлари технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…