Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этилади

·39·Техно
Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этилади

Vivo компанияси ўзининг янги Vivo V80 Lite 5G смартфонини бозорга чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати бутун серия тарихидаги рекорд даражадаги улкан аккумулятор бўлиши кутилмоқда. Тақдимот маросими 3-сентябрга белгиланган бўлиб, ҳозирда қурилма олдиндан буюртма бериш тизимида пайдо бўлди ва бу унинг техник хусусиятларига ойдинлик киритди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, харидорларга хотира ҳажми бўйича уч хил конфигурация таклиф этилади. Булар — 6 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира, 6 GB / 256 GB ҳамда 8 GB / 256 GB вариантларидир. Шунингдек, смартфон учта жозибали рангда сотувга чиқарилади: пушти, яшил ва қора.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Олдинроқ ушбу гаджет Geekbench бенчмаркида синовдан ўтган эди. Унга кўра, қурилма Dimensity 7360-Турбо процессори ҳамда энг янги Android 16 операцион тизими бошқарувида ишлаши маълум бўлган. ТУВ сертификатлаш идораси ҳужжатлари эса смартфон 44 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлашини тасдиқлайди.

Қурилманинг Малайзия бозори учун мўлжалланган версияси V2626 модел рақами остида рўйхатдан ўтган. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ушбу модел Покистонда ҳам намойиш этилган бўлиб, ўшанда у 7050 мА·ч сиғимли батарея билан эълон қилинган эди. Малайзия версиясида эса бу кўрсаткич нақд 10 000 мА·ч га етказилгани эътиборга молик.

Дисплей ва ҳимоя хусусиятлари

Смартфоннинг ташқи кўриниши ва чидамлилиги ҳам юқори даражада ишланган. Аввалги тақдимотларга асосланиб айтиш мумкинки, қурилма 120 Hz янгиланиш частотасига эга эгилган AMOLED-экран билан жиҳозланади. Бу фойдаланувчиларга тасвирнинг силлиқлиги ва юқори сифатини таъминлайди.

Шунингдек, корпус замонавий талабларга тўлиқ жавоб берадиган IP69 даражасидаги мустаҳкам ҳимоя қатламига эга. Бу эса қурилмани сув ва чанг таъсиридан юқори даражада сақлаб қолади.

VivoVivoV80Lite5GСмартфонAndroid16Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиHuawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиБугун, 14:29Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиБугун, 13:54Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариVivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариБугун, 12:50Компакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқдаКомпакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:59Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиАёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиБугун, 11:23Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиXiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди