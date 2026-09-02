Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этилади
Vivo компанияси ўзининг янги Vivo V80 Lite 5G смартфонини бозорга чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати бутун серия тарихидаги рекорд даражадаги улкан аккумулятор бўлиши кутилмоқда. Тақдимот маросими 3-сентябрга белгиланган бўлиб, ҳозирда қурилма олдиндан буюртма бериш тизимида пайдо бўлди ва бу унинг техник хусусиятларига ойдинлик киритди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, харидорларга хотира ҳажми бўйича уч хил конфигурация таклиф этилади. Булар — 6 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира, 6 GB / 256 GB ҳамда 8 GB / 256 GB вариантларидир. Шунингдек, смартфон учта жозибали рангда сотувга чиқарилади: пушти, яшил ва қора.
Техник имкониятлар ва унумдорликОлдинроқ ушбу гаджет Geekbench бенчмаркида синовдан ўтган эди. Унга кўра, қурилма Dimensity 7360-Турбо процессори ҳамда энг янги Android 16 операцион тизими бошқарувида ишлаши маълум бўлган. ТУВ сертификатлаш идораси ҳужжатлари эса смартфон 44 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлашини тасдиқлайди.
Қурилманинг Малайзия бозори учун мўлжалланган версияси V2626 модел рақами остида рўйхатдан ўтган. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ушбу модел Покистонда ҳам намойиш этилган бўлиб, ўшанда у 7050 мА·ч сиғимли батарея билан эълон қилинган эди. Малайзия версиясида эса бу кўрсаткич нақд 10 000 мА·ч га етказилгани эътиборга молик.
Дисплей ва ҳимоя хусусиятлариСмартфоннинг ташқи кўриниши ва чидамлилиги ҳам юқори даражада ишланган. Аввалги тақдимотларга асосланиб айтиш мумкинки, қурилма 120 Hz янгиланиш частотасига эга эгилган AMOLED-экран билан жиҳозланади. Бу фойдаланувчиларга тасвирнинг силлиқлиги ва юқори сифатини таъминлайди.
Шунингдек, корпус замонавий талабларга тўлиқ жавоб берадиган IP69 даражасидаги мустаҳкам ҳимоя қатламига эга. Бу эса қурилмани сув ва чанг таъсиридан юқори даражада сақлаб қолади.
…