Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этди
Xiaomi компанияси ўзининг янги авлодидаги буклама смартфони — Xiaomi 18 Фолд ташқи кўринишини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг тўлақонли тақдимоти жорий йилнинг 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган анъанавий кузги тақдимот тадбирида бошқа илғор флагман қурилмалар қаторида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи ушбу модел конструкциясини мутлақо янги — мид-фолд деб аталган форм-фактор сифатида таърифламоқда. Тақдим этилган расмий суратларга кўра, смартфон эътиборни тортувчи қизил рангда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг ташқи қисмида 5,38 дюймли экран жойлашган.
Техник имкониятлар ва камера тизимиҚурилманинг ички қисмидаги йиғилмайдиган асосий экран диагонали 7,58 дюймни ташкил этади. Смартфон корпусининг юқори қисмида горизонтал равишда чўзилган асосий камера блоки ўрин олган бўлиб, унда учта объектив ҳамда чироғи борлиги кўриниб турибди.
Мазкур оптик тизимни яратиш жараёнида таниқли Леика компанияси мутахассислари ҳам қатнашган. Бу эса келажакдаги флагман мобил суратга олиш имкониятлари бўйича юқори натижаларни кўрсатишидан дарак беради.
Янги процессор ва бошқа қурилмаларАввалроқ Xiaomi компанияси ўзининг ушбу янги қурилмаси махсус тайёрланган Хринг O3 деб номланган бир кристалли тизим базасида ишловчи илк смартфон бўлишини маълум қилган эди. Ушбу технологик ечим мобил бозорида қандай натижа кўрсатиши мутахассислар эътиборида турибди.
Шунингдек, мазкур тадбир доирасида худди шу процессор базасида ишлайдиган илк планшет — Пад 9 Pro Max ҳам намойиш этилиши кутилмоқда. 7-сентябрга белгиланган тақдимот Xiaomi учун энг йирик ва муҳим тадбирлардан бирига айланиши кутилмоқда.
…