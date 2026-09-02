Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этди

·14·Техно
Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этди

Xiaomi компанияси ўзининг янги авлодидаги буклама смартфони — Xiaomi 18 Фолд ташқи кўринишини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг тўлақонли тақдимоти жорий йилнинг 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган анъанавий кузги тақдимот тадбирида бошқа илғор флагман қурилмалар қаторида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи ушбу модел конструкциясини мутлақо янги — мид-фолд деб аталган форм-фактор сифатида таърифламоқда. Тақдим этилган расмий суратларга кўра, смартфон эътиборни тортувчи қизил рангда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг ташқи қисмида 5,38 дюймли экран жойлашган.

Техник имкониятлар ва камера тизими

Қурилманинг ички қисмидаги йиғилмайдиган асосий экран диагонали 7,58 дюймни ташкил этади. Смартфон корпусининг юқори қисмида горизонтал равишда чўзилган асосий камера блоки ўрин олган бўлиб, унда учта объектив ҳамда чироғи борлиги кўриниб турибди.

Мазкур оптик тизимни яратиш жараёнида таниқли Леика компанияси мутахассислари ҳам қатнашган. Бу эса келажакдаги флагман мобил суратга олиш имкониятлари бўйича юқори натижаларни кўрсатишидан дарак беради.

Янги процессор ва бошқа қурилмалар

Аввалроқ Xiaomi компанияси ўзининг ушбу янги қурилмаси махсус тайёрланган Хринг O3 деб номланган бир кристалли тизим базасида ишловчи илк смартфон бўлишини маълум қилган эди. Ушбу технологик ечим мобил бозорида қандай натижа кўрсатиши мутахассислар эътиборида турибди.

Шунингдек, мазкур тадбир доирасида худди шу процессор базасида ишлайдиган илк планшет — Пад 9 Pro Max ҳам намойиш этилиши кутилмоқда. 7-сентябрга белгиланган тақдимот Xiaomi учун энг йирик ва муҳим тадбирлардан бирига айланиши кутилмоқда.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонБуклама телефонЛеика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиVivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиБугун, 13:25Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариVivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариБугун, 12:50Компакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқдаКомпакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:59Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиАёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиБугун, 11:23Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиXiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиБугун, 10:50Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиSamsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиБугун, 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди