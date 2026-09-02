Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этилади

·0·Техно
Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этилади

Huawei компанияси ўзининг флагман ақлли соатларининг навбатдаги талқини — Huawei Watch Ultimate 2 қурилмасининг янги версиясини чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур премиум гаджет расман 7-сентябрь куни тақдим этилиши эълон қилинди ва у замонавий технологиялар ҳамда илғор дастурий таъминот уйғунлигини намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания томонидан эълон қилинган расмий тизер-постерига таяниб айтганда, янги модел Huawei Watch Ultimate 2 Эхтраординарй Эхплоратион деб номланади. Қурилма ўзининг ўзига хос дизайн ечимлари билан ажралиб турибди, жумладан, унинг ташқи кўринишида кумушранг-бинафшаранг туслар устуворлик қилади.

Ташқи кўринишдаги ўзгаришлар қаторига эксклюзив оқ-бинафшаранг ўрилган тасма ҳамда фойдаланувчи эҳтиёжларига мослаштириладиган янги сиферблат дизайнлари киритилган. Бу эса соатга янада жозибали ва замонавий қиёфа бағишлаб, кундалик фойдаланиш ҳамда фаол турмуш тарзи учун мос келишини таъминлайди.

HarmonyOS 7 операцион тизими ва имкониятлари

Янги ақлли соат энг сўнгги HarmonyOS 7 операцион тизимида ишлайди. Ушбу дастурий таъминот платформаси қурилманинг умумий самарадорлигини ошириш билан бирга, бир қатор муҳим функцияларни сезиларли даражада яхшилайди.

Хусусан, HarmonyOS 7 тизими спорт машғулотларини кузатиш жараёнини чуқур оптималлаштиради. Шу билан бирга, у ўта паст ҳароратли шароитларда инсон организмининг ҳолатини ва соғлиғини мониторинг қилиш имкониятларини янада яхшилашга қаратилган.

Бозордаги ўрни ва олдинги версиялар

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ асл Huawei Watch Ultimate 2 модели савдоси бошлангани маълум қилинган эди. Ушбу қурилма харидорлар эътиборига ҳавола этилиб, унинг имкониятлари ва техник хусусиятлари технология ихлосмандлари ўртасида кенг муҳокама қилинган эди.

Янги тақдим этилаётган Эхтраординарй Эхплоратион версияси эса фойдаланувчиларга нафақат техник жиҳатдан кучли, балки эстетик жиҳатдан ҳам юқори даражадаги премиум гаджетни танлаш имконини беради. Қурилманинг тўлиқ имкониятлари тақдимот куни маълум бўлиши кутилмоқда.

HuaweiHarmonyOSСмартватчТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиБугун, 13:54Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиVivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиБугун, 13:25Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариVivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариБугун, 12:50Компакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқдаКомпакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:59Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиАёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиБугун, 11:23Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиXiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди