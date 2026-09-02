Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этилади
Huawei компанияси ўзининг флагман ақлли соатларининг навбатдаги талқини — Huawei Watch Ultimate 2 қурилмасининг янги версиясини чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур премиум гаджет расман 7-сентябрь куни тақдим этилиши эълон қилинди ва у замонавий технологиялар ҳамда илғор дастурий таъминот уйғунлигини намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания томонидан эълон қилинган расмий тизер-постерига таяниб айтганда, янги модел Huawei Watch Ultimate 2 Эхтраординарй Эхплоратион деб номланади. Қурилма ўзининг ўзига хос дизайн ечимлари билан ажралиб турибди, жумладан, унинг ташқи кўринишида кумушранг-бинафшаранг туслар устуворлик қилади.
Ташқи кўринишдаги ўзгаришлар қаторига эксклюзив оқ-бинафшаранг ўрилган тасма ҳамда фойдаланувчи эҳтиёжларига мослаштириладиган янги сиферблат дизайнлари киритилган. Бу эса соатга янада жозибали ва замонавий қиёфа бағишлаб, кундалик фойдаланиш ҳамда фаол турмуш тарзи учун мос келишини таъминлайди.
HarmonyOS 7 операцион тизими ва имкониятлариЯнги ақлли соат энг сўнгги HarmonyOS 7 операцион тизимида ишлайди. Ушбу дастурий таъминот платформаси қурилманинг умумий самарадорлигини ошириш билан бирга, бир қатор муҳим функцияларни сезиларли даражада яхшилайди.
Хусусан, HarmonyOS 7 тизими спорт машғулотларини кузатиш жараёнини чуқур оптималлаштиради. Шу билан бирга, у ўта паст ҳароратли шароитларда инсон организмининг ҳолатини ва соғлиғини мониторинг қилиш имкониятларини янада яхшилашга қаратилган.
Бозордаги ўрни ва олдинги версияларЭслатиб ўтамиз, аввалроқ асл Huawei Watch Ultimate 2 модели савдоси бошлангани маълум қилинган эди. Ушбу қурилма харидорлар эътиборига ҳавола этилиб, унинг имкониятлари ва техник хусусиятлари технология ихлосмандлари ўртасида кенг муҳокама қилинган эди.
Янги тақдим этилаётган Эхтраординарй Эхплоратион версияси эса фойдаланувчиларга нафақат техник жиҳатдан кучли, балки эстетик жиҳатдан ҳам юқори даражадаги премиум гаджетни танлаш имконини беради. Қурилманинг тўлиқ имкониятлари тақдимот куни маълум бўлиши кутилмоқда.
…