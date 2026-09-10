АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчи

·10·Техно
АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчи

АҚШ транспорт вазири Шон Дуффи мамлакат космик саноатини ривожлантириш бўйича улкан режаларни эълон қилди. Унга кўра, қўшма Штатлар 2035 йилга келиб йиллик космик парвозлар сонини 10 минг тага етказишни мақсад қилган. Ушбу ташаббус муваффақиятли амалга оширилса, Америка космодромлари ҳар куни ўртача 27 тадан ортиқ, яни ҳар 53 дақиқада битта ракетани фазога йўлга қўйиши керак бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўта улкан мақсадга эришиш учун АҚШ Транспорт вазирлиги тижорат космик соҳасини қўллаб-қувватлашга қаратилган махсус дастурни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Янги дастур бюрократик тўсиқларни қисқартириш, лицензиялаш ва тартибга солиш жараёнларини сезиларли даражада соддалаштириш ҳамда инфратузилмани тезкорлик билан кенгайтиришни назарда тутади.

Амбицияли режалар ва кескин ўзгаришлар

Вазир Шон Дуффи ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида 2035 йилга бориб йиллик космик парвозлар сонини 10 минг тага етказиш ниятида эканликларини очиқ ёзган. Мазкур кўрсаткич аввалги давлат режаларидан тубдан фарқ қилади ва улардан бир неча баробар улканроқ ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, АҚШ президенти Доналд Трамп шу йилнинг 21 августида имзолаган меморандумда 2030 йилга келиб космик парвозлар сонини йилига 1 минг тага етказиш вазифаси қўйилган эди. Эндиликда расмийлар бор-йўғи беш йил ичида — 2030 йилдан 2035 йилгача бўлган даврда бу кўрсаткични яна ўн баробарга оширишни мақсад қилмоқда.

Техник талаблар ва келгусидаги вазифалар

Бундай мислсиз частотадаги парвозларни таъминлаш учун мавжуд космодромлар ва старт мажмуалари имкониятларини тубдан кенгайтириш талаб этилади. Шунингдек, замонавий ер усти инфратузилмасини қуриш ва уларни модернизация қилиш устувор вазифалардан бирига айланади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай суръатни ушлаб туришнинг асосий шартларидан бири бу тезда қайта тикланиб, навбатдаги парвозга тайёр бўладиган кўп марталик ракета тизимларидан кенг фойдаланишдир. Ҳозирча ушбу кенг кўламли дастурни амалга оширишнинг аниқ механизмлари ҳамда бунинг учун талаб этиладиган молиялаштириш ҳажми расман эълон қилинмаган.

АҚШКосмосРакетаТехнологияТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаБугун, 14:24Ой базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиОй базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиБугун, 13:56Apple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиApple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиБугун, 13:21Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиБугун, 12:51Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиБугун, 12:25Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиNubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади