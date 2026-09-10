АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчи
АҚШ транспорт вазири Шон Дуффи мамлакат космик саноатини ривожлантириш бўйича улкан режаларни эълон қилди. Унга кўра, қўшма Штатлар 2035 йилга келиб йиллик космик парвозлар сонини 10 минг тага етказишни мақсад қилган. Ушбу ташаббус муваффақиятли амалга оширилса, Америка космодромлари ҳар куни ўртача 27 тадан ортиқ, яни ҳар 53 дақиқада битта ракетани фазога йўлга қўйиши керак бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўта улкан мақсадга эришиш учун АҚШ Транспорт вазирлиги тижорат космик соҳасини қўллаб-қувватлашга қаратилган махсус дастурни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Янги дастур бюрократик тўсиқларни қисқартириш, лицензиялаш ва тартибга солиш жараёнларини сезиларли даражада соддалаштириш ҳамда инфратузилмани тезкорлик билан кенгайтиришни назарда тутади.
Амбицияли режалар ва кескин ўзгаришларВазир Шон Дуффи ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида 2035 йилга бориб йиллик космик парвозлар сонини 10 минг тага етказиш ниятида эканликларини очиқ ёзган. Мазкур кўрсаткич аввалги давлат режаларидан тубдан фарқ қилади ва улардан бир неча баробар улканроқ ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ президенти Доналд Трамп шу йилнинг 21 августида имзолаган меморандумда 2030 йилга келиб космик парвозлар сонини йилига 1 минг тага етказиш вазифаси қўйилган эди. Эндиликда расмийлар бор-йўғи беш йил ичида — 2030 йилдан 2035 йилгача бўлган даврда бу кўрсаткични яна ўн баробарга оширишни мақсад қилмоқда.
Техник талаблар ва келгусидаги вазифаларБундай мислсиз частотадаги парвозларни таъминлаш учун мавжуд космодромлар ва старт мажмуалари имкониятларини тубдан кенгайтириш талаб этилади. Шунингдек, замонавий ер усти инфратузилмасини қуриш ва уларни модернизация қилиш устувор вазифалардан бирига айланади.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай суръатни ушлаб туришнинг асосий шартларидан бири бу тезда қайта тикланиб, навбатдаги парвозга тайёр бўладиган кўп марталик ракета тизимларидан кенг фойдаланишдир. Ҳозирча ушбу кенг кўламли дастурни амалга оширишнинг аниқ механизмлари ҳамда бунинг учун талаб этиладиган молиялаштириш ҳажми расман эълон қилинмаган.
…