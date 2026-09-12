Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқди
Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг ноёб туркумидаги иккинчи авлод қурилмаси — уч марта букланувчи Huawei Мате ХТ 2 смартфонини расмий равишда бозорга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман замонавий мобил технологиялар ва инженерлик ечимларининг чўққиси бўлиб, харидорларга бир неча хил илғор конфигурацияларда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилма савдога ВМалл расмий дўконида чиқарилган бўлиб, унинг нархлари тақдим этилган хотира ҳажмига қараб турлича белгиланган. Хусусан, 16 GB оператив ва 256 GB доимий хотирага эга бошланғич версия 19 999 юандан бошланади. Шунингдек, 16/512 GB ва 16 GB / 1 TB моделлар мос равишда 21 999 ҳамда 23 999 юан баҳоланган. Махсус махфийлик экранига эга 1 TB версия 24 999 юандан сотилса, 2 TB хотира ва махсус стйлус қаламини ўз ичига олган энг қиммат модификация 29 999 юанни ташкил этди.
Конструксия ва экран имкониятлариИшлаб чиқарувчи янги моделда аввалги авлодда қўлланилган зигзагсимон дизайндан воз кечиб, янги У-симон букланиш схемасига ўтди. Натижада корпус қалинлиги сезиларли даражада яхшиланди: қурилма йиғилган ҳолатда 12,3 миллиметрни, тўлиқ очилганда эса атиги 3,5 миллиметрни ташкил қилади. Смартфон мукаммаллаштирилган икки каррали ҳалқали механизм билан жиҳозланган.
Асосий эгилувчан экран 10,2 дюйм ҳажмга, 3K ҳажмига ҳамда 12,8:9 нисбатга эга. Сиртқи фойдаланиш учун мўлжалланган 6,5 дюймли ташқи панел эса рекорд даражадаги 6500 нит ёруғликни таъминлай олади. Бу ҳар қандай қуёш нури остида ҳам тасвирни мукаммал кўриш имконини беради.
Ишлаш унумдорлиги ва илғор функсияларСмартфон асосида ЛогикФолдинг технологияси асосида ишлаб чиқилган энг янги Кирин 9050 Pro оддий кристалли тизими ётади. Дастурий таъминот сифатида эса замонавий HarmonyOS 7 платформаси танланган. Шунингдек, қурилма фойдаланувчи маълумотларини бегона кўзлардан ҳимоя қилувчи аппарат даражасидаги Привакй Дисплай функсияси билан бойитилган бўлиб, у экран ён қисмларини қорайтириш имконини беради ва эгасининг соғлиғини кузатиш учун ЭКГ таҳлилини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Оптик имкониятлар бўйича Huawei Мате ХТ 2 ҳақиқий флагман даражасини намойиш этади. У ЛОФИК РЙЙБ технологиясига эга 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли асосий модул, 40 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера, 3,5 каррали оптик яқинлаштиришни таъминловчи 50 мегапикселли РЙЙБ телемодули ҳамда кўп спектрли суратга олиш учун учинчи авлод сенсорини ўз ичига олади. Қўшимча равишда, харидорлар 1499 юан эвазига 13,5 каррали гипер-зум берувчи телеконверторли махсус фотожамланмани ҳам харид қилишлари мумкин.
…