Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқди

·31·Техно
Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқди

Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг ноёб туркумидаги иккинчи авлод қурилмаси — уч марта букланувчи Huawei Мате ХТ 2 смартфонини расмий равишда бозорга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман замонавий мобил технологиялар ва инженерлик ечимларининг чўққиси бўлиб, харидорларга бир неча хил илғор конфигурацияларда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилма савдога ВМалл расмий дўконида чиқарилган бўлиб, унинг нархлари тақдим этилган хотира ҳажмига қараб турлича белгиланган. Хусусан, 16 GB оператив ва 256 GB доимий хотирага эга бошланғич версия 19 999 юандан бошланади. Шунингдек, 16/512 GB ва 16 GB / 1 TB моделлар мос равишда 21 999 ҳамда 23 999 юан баҳоланган. Махсус махфийлик экранига эга 1 TB версия 24 999 юандан сотилса, 2 TB хотира ва махсус стйлус қаламини ўз ичига олган энг қиммат модификация 29 999 юанни ташкил этди.

Конструксия ва экран имкониятлари

Ишлаб чиқарувчи янги моделда аввалги авлодда қўлланилган зигзагсимон дизайндан воз кечиб, янги У-симон букланиш схемасига ўтди. Натижада корпус қалинлиги сезиларли даражада яхшиланди: қурилма йиғилган ҳолатда 12,3 миллиметрни, тўлиқ очилганда эса атиги 3,5 миллиметрни ташкил қилади. Смартфон мукаммаллаштирилган икки каррали ҳалқали механизм билан жиҳозланган.

Асосий эгилувчан экран 10,2 дюйм ҳажмга, 3K ҳажмига ҳамда 12,8:9 нисбатга эга. Сиртқи фойдаланиш учун мўлжалланган 6,5 дюймли ташқи панел эса рекорд даражадаги 6500 нит ёруғликни таъминлай олади. Бу ҳар қандай қуёш нури остида ҳам тасвирни мукаммал кўриш имконини беради.

Ишлаш унумдорлиги ва илғор функсиялар

Смартфон асосида ЛогикФолдинг технологияси асосида ишлаб чиқилган энг янги Кирин 9050 Pro оддий кристалли тизими ётади. Дастурий таъминот сифатида эса замонавий HarmonyOS 7 платформаси танланган. Шунингдек, қурилма фойдаланувчи маълумотларини бегона кўзлардан ҳимоя қилувчи аппарат даражасидаги Привакй Дисплай функсияси билан бойитилган бўлиб, у экран ён қисмларини қорайтириш имконини беради ва эгасининг соғлиғини кузатиш учун ЭКГ таҳлилини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Оптик имкониятлар бўйича Huawei Мате ХТ 2 ҳақиқий флагман даражасини намойиш этади. У ЛОФИК РЙЙБ технологиясига эга 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли асосий модул, 40 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера, 3,5 каррали оптик яқинлаштиришни таъминловчи 50 мегапикселли РЙЙБ телемодули ҳамда кўп спектрли суратга олиш учун учинчи авлод сенсорини ўз ичига олади. Қўшимча равишда, харидорлар 1499 юан эвазига 13,5 каррали гипер-зум берувчи телеконверторли махсус фотожамланмани ҳам харид қилишлари мумкин.

HuaweiМате ХТ 2Кирин 9050 ProСмартфонХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиNubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиБугун, 12:52Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичМомах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичБугун, 12:22Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиApple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиБугун, 11:55Япония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиЯпония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиБугун, 11:24Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиSamsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиБугун, 05:51SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиSpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиБугун, 05:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди