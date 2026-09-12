2500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш
Тошкент шаҳрида жамоат транспортидан фойдаланувчи миллионлаб йўловчилар учун кутилган ва муҳим янгилик эълон қилинди. Ўзбекистон Транспорт вазирлиги пойтахтда автобус ва метро йўлкира нархларини қайта кўриб чиқиш бўйича жамоатчилик муҳокамасига қўйилган ҳужжат лойиҳаси юзасидан расмий ва батафсил тушунтириш берди. Таклиф этилаётган лойиҳага мувофиқ, 1 октябрдан бошлаб электрон тўлов орқали бир марталик сафар нархи 1700 сўмдан 2500 сўмга оширилиши кўзда тутилмоқда. Шу билан бирга, нақд пулдаги тўлов қиймати ўзгаришсиз сақланиб қолиши, мунтазам йўловчилар учун эса янги қулай абонементлар ва алмашиб чиқиш тарифлари жорий этилиши режалаштирилмоқда. Хўш, Транспорт вазирлиги йўлкира нархини ошириш заруратини қандай омиллар билан изоҳлади, ҳаракат таркиби ва интервалларда қандай ўзгаришлар юз берди ва фуқаролар ушбу қарорга 19 сентябрга қадар қандай таъсир кўрсатиши мумкин?
1 октябрдан таклиф этилаётган янги тарифлар: Нималар ўзгаради?
Жамоатчилик муҳокамасига чиқарилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасида қуйидаги нарх кўрсаткичлари белгиланган:
Электрон тўлов нархи: Автобус ва метрополитенда банк ёки транспорт карталари орқали электрон тўлов нархини амалдаги 1700 сўмдан 2500 сўмгача ошириш таклиф қилинмоқда;
Нақд пул билан тўлов: Салон ва кассаларда нақд пулда амалга ошириладиган бир марталик тўлов миқдори ўзгаришсиз — 3000 сўм даражасида сақлаб қолинади;
Юк ташиш қиймати: Жамоат транспортида йўловчи юкини ташиш ҳақи 4000 сўм этиб белгиланиши кутилмоқда;
Янги абонементлар ва пересадкалар: Ҳар куни қатновчи доимий йўловчилар манфаатини ҳимоя қилиш мақсадида махсус янги абонемент тарифлари ҳамда транспорт турларини алмаштириш (пересадка) учун алоҳида қулай тизим таклиф этилади.
«Амалдаги тариф харажатларни қопламаяпти»: Вазирлик нима учун нархни оширмоқда?
Транспорт вазирлиги мутахассислари ушбу қадамнинг иқтисодий ва инфратузилмавий сабабларини очиқлади:
Бюджетга тушаётган улкан юк: Амалдаги 1700 сўмлик тариф ташувчи корхоналар харажатларининг фақат маълум қисмини қоплайди, асосий молиявий фарқ ва зарарлар эса давлат бюджети ҳисобидан қоплаб келинмоқда;
Ҳаракат таркибининг икки баробар ўсиши: Сўнгги йилларда пойтахт жамоат транспорти парки тубдан янгиланиб, автобуслар сони қарийб икки баробарга ошди ва 1900 тага яқинлашди;
Интервалларнинг икки баробар қисқариши: Маршрутларда йўловчиларнинг бекатларда кутиш вақти ўртача 30 дақиқадан 15 дақиқагача сезиларли даражада қисқарди;
Сифатни ушлаб туриш талаби: Янги автобуслар, электробуслар ва метро вагонларининг техник хизмати, ёнилғи ҳамда электр таъминотини барқарор сақлаш учун тарифларни реал харажатларга мослаштириш зарурати пайдо бўлди.
Қарор ҳали якуний эмас: 19 сентябргача ўз таклифингизни беринг!
Мазкур ўзгаришлар ҳозирча тасдиқланган қарор эмас, балки муҳокама босқичидаги расмий лойиҳадир:
Очиқ муҳокама портали: Ҳужжат лойиҳаси фуқароларнинг фикр ва таклифларини ўрганиш мақсадида Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига жойлаштирилди;
19 сентябргача фуқаролик позицияси: Ҳар бир фуқаро 19 сентябрь санасига қадар портал орқали ўз таклифлари, эътирозлари ва мулоҳазаларини эркин юбориши мумкин;
Якуний қарор муҳокамалардан сўнг: Вазирлик жамоатчилик муҳокамаси тўлиқ якунланмагунча ва аҳоли фикри ҳисобга олинмагунча якуний қарор қабул қилинмаслигини қатъий таъкидлади.
Пойтахт инфратузилмасининг ривожланиши ва транспорт сифатининг ошиши ўз навбатида нархлар мувозанатини ҳам тақозо этмоқда. Эндиликда ушбу лойиҳанинг қай тарзда қабул қилиниши жамоатчилик фаоллиги ва билдириладиган асосли таклифларга бевосита боғлиқ бўлиб турибди.
Сизнингча, Тошкентда автобус ва метро учун электрон тўлов нархининг 2500 сўмга кўтарилиши оилавий бюджетга қанчалик таъсир қилади? Пойтахтда жамоат транспорти сифати ва оралиқ вақти тариф ошишини оқлайдиган даражада яхшиландими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва шаҳар аҳолиси учун ўта муҳим бўлган ушбу долзарб таҳлилни яқинларингизга улашинг!
…