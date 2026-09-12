Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этди

·3·Авто
Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этди

Xiaomi автомобилсозлик бозорида яна бир эътиборга молий лойиҳасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг SkyНомад N90 Max Эхплорер Эдитион моделида ўзига хос ечимни қўллаган бўлиб, бу автомобил ихлосмандлари учун бутунлай янги имкониятларни очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инновацион ёндашув ва ўзига хос конструкция

Мазкур автомобил ҳозирги кунда Хитой бозорида кўтарилувчи томга эга бўлган ягона кроссовер мақомига эга. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ечим ўзининг ишлаб чиқиш концепцияси, оригинал дизайни ҳамда фойдаланишдаги қулайликлари билан бошқа ўхшаш аналоглардан кескин фарқ қилади.

Муҳандислар томга оддийгина чойшаб ёки чодир ўрнатиш ўрнига, багаж қисмини машина лойиҳасининг бошиданоқ унинг ажралмас қисми сифатида ишлаб чиқишган. Натижада томга ўрнатиладиган ушбу қисм автомобилнинг умумий корпус ранги билан уйғунлашиб кетган.

Аэродинамика ва кундалик фойдаланиш қулайлиги

Одатий N90 Max версияси билан солиштирганда, Эхплорер Эдитион талабидаги том багажининг баландлиги атиги 100 миллиметрга оширилган. Бу эса автомобилдан кундалик ҳаётда фойдаланишга деярли таъсир кўрсатмайди ва шаҳар шароитида ҳам қулайликни сақлаб қолади.

Шунингдек, мутахассислар том устидаги ҳаво оқимини мукаммал даражада оптималлаштиришга эришганлар. Бунинг натижасида автомобилнинг аэродинамик қаршилик коэффициенти 0,245 ни ташкил этди ки, бу барча тўлқинли ва йирик ўлчамли йўлтанламаслар орасида энг яхши кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Икки қаватли макон ва қулайликлар

Том кўтарилган ҳолатда машина ичидаги салон том масофасининг баландлиги 2,29 метргача етадиган икки қаватли кенг маконга айланади. Бу эса йўловчиларга автомобил ичида тўлиқ бўйда туриш имконини беради ва ҳозирги кундаги бошқа йўлтанламаслар таклиф эта олмайдиган ноёб тажрибани тақдим этади.

Иккинчи қаватнинг фойдали майдони 2110×985 миллиметрни ташкил этиб, унинг умумий майдони 1,7 квадрат метрга тенг. Мазкур ҳудуд 200 килограммгача бўлган юк кўтариш қувватига эга бўлиб, фойдаланувчиларнинг қулайлиги учун замонавий кондиционер, ёритиш тизимлари, қувват олиш портлари ҳамда магнит қувватлаш мосламалари билан жиҳозланган.

XiaomiКроссоверSkyНомадАвтомобилХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этдиXiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этдиКеча, 19:52Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиКеча, 17:42Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаChery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаКеча, 13:51Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этдиToyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди09.09, 17:54Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилиндиАфсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди07.09, 00:29Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиЯнги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди06.09, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди