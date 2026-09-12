Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этди
Xiaomi автомобилсозлик бозорида яна бир эътиборга молий лойиҳасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг SkyНомад N90 Max Эхплорер Эдитион моделида ўзига хос ечимни қўллаган бўлиб, бу автомобил ихлосмандлари учун бутунлай янги имкониятларни очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инновацион ёндашув ва ўзига хос конструкцияМазкур автомобил ҳозирги кунда Хитой бозорида кўтарилувчи томга эга бўлган ягона кроссовер мақомига эга. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ечим ўзининг ишлаб чиқиш концепцияси, оригинал дизайни ҳамда фойдаланишдаги қулайликлари билан бошқа ўхшаш аналоглардан кескин фарқ қилади.
Муҳандислар томга оддийгина чойшаб ёки чодир ўрнатиш ўрнига, багаж қисмини машина лойиҳасининг бошиданоқ унинг ажралмас қисми сифатида ишлаб чиқишган. Натижада томга ўрнатиладиган ушбу қисм автомобилнинг умумий корпус ранги билан уйғунлашиб кетган.
Аэродинамика ва кундалик фойдаланиш қулайлигиОдатий N90 Max версияси билан солиштирганда, Эхплорер Эдитион талабидаги том багажининг баландлиги атиги 100 миллиметрга оширилган. Бу эса автомобилдан кундалик ҳаётда фойдаланишга деярли таъсир кўрсатмайди ва шаҳар шароитида ҳам қулайликни сақлаб қолади.
Шунингдек, мутахассислар том устидаги ҳаво оқимини мукаммал даражада оптималлаштиришга эришганлар. Бунинг натижасида автомобилнинг аэродинамик қаршилик коэффициенти 0,245 ни ташкил этди ки, бу барча тўлқинли ва йирик ўлчамли йўлтанламаслар орасида энг яхши кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.
Икки қаватли макон ва қулайликларТом кўтарилган ҳолатда машина ичидаги салон том масофасининг баландлиги 2,29 метргача етадиган икки қаватли кенг маконга айланади. Бу эса йўловчиларга автомобил ичида тўлиқ бўйда туриш имконини беради ва ҳозирги кундаги бошқа йўлтанламаслар таклиф эта олмайдиган ноёб тажрибани тақдим этади.
Иккинчи қаватнинг фойдали майдони 2110×985 миллиметрни ташкил этиб, унинг умумий майдони 1,7 квадрат метрга тенг. Мазкур ҳудуд 200 килограммгача бўлган юк кўтариш қувватига эга бўлиб, фойдаланувчиларнинг қулайлиги учун замонавий кондиционер, ёритиш тизимлари, қувват олиш портлари ҳамда магнит қувватлаш мосламалари билан жиҳозланган.
…