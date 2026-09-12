Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"
Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе жамоавий совринларсиз якунланган мавсумга қарамай, бу йилги «Олтин тўп» мукофотига муносиб эканини қатъий таъкидлади. Франце Футбол нашрига берган интервюсида футболчи шахсий кўрсаткичлари ва рекордлари уни бошқа рақобатлардан устун қўйишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсум Килиан Мбаппе учун жамоавий жиҳатдан омадсиз келди. Реал Мадрид сафида асосий совринларни қўга кирита олмаган ҳужумчи, терма жамоа сафида ҳам муваффақиятсизликка учради. Франция жаҳон чемпионати ярим финалигача етиб борган бўлса-да, бўлажак чемпион Испанияга 2:0 ҳисобида имкониятни бой берди ва турнирдан чиқиб кетди.
Шахсий кўрсаткичлар ва рекордларЖамоавий муваффақиятсизликларга қарамай, француз ҳужумчиси «Олтин тўп» жамоавий совринлар кўзгуси эмас, балки якка тартибдаги мукофот эканини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, мавсум давомидаги индивидуал натижалар бу совринга ҳақли эканини кўрсатади.
Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасида 15 та гол уриб, Ла Лигада эса 25 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган ҳолда Реал Мадрид ҳужум чизиғини етаклади. Бироқ унинг йилини белгилаб берган асосий омил жаҳон чемпионатидаги рекордлари бўлди.
Турнир давомида ўз ҳисобидаги голлар сонини 22 тага етказган ҳужумчи Лионель Мессининг натижасини ортда қолдириб, жаҳон чемпионатларининг барча даврлардаги энг яхши тўпурарига айланди. Ушбу тарихий натижа унинг ўзига бўлган ишончини янада оширди.
Футболчининг эътирози«Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади», дея ўзига юқори баҳо берди Килиан Мбаппе. У ҳеч қачон «Олтин тўп» овоз бериш жараёнида 100 фоиз бир овоздан ғолиб чиқмаганини, бу доим кимдир бошқача ўйлашини англатишини таъкидлади.
Ҳужумчининг сўзларига кўра, барча буюк футболчилар тўпланадиган йирик мусобақаларда, айниқса дунёнинг энг асосий тадбири бўлмиш жаҳон чемпионатида бунча кўп гол уриш ва рекорд ўрнатиш унинг ҳақлигини исботлайди. Таътил давомида ҳам одамлар фақат шу ҳақда гапиргани унинг танловдаги ўрнини кўрсатиб турибди.
…