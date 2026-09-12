Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"

·21·Спорт
Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"

Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе жамоавий совринларсиз якунланган мавсумга қарамай, бу йилги «Олтин тўп» мукофотига муносиб эканини қатъий таъкидлади. Франце Футбол нашрига берган интервюсида футболчи шахсий кўрсаткичлари ва рекордлари уни бошқа рақобатлардан устун қўйишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсум Килиан Мбаппе учун жамоавий жиҳатдан омадсиз келди. Реал Мадрид сафида асосий совринларни қўга кирита олмаган ҳужумчи, терма жамоа сафида ҳам муваффақиятсизликка учради. Франция жаҳон чемпионати ярим финалигача етиб борган бўлса-да, бўлажак чемпион Испанияга 2:0 ҳисобида имкониятни бой берди ва турнирдан чиқиб кетди.

Шахсий кўрсаткичлар ва рекордлар

Жамоавий муваффақиятсизликларга қарамай, француз ҳужумчиси «Олтин тўп» жамоавий совринлар кўзгуси эмас, балки якка тартибдаги мукофот эканини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, мавсум давомидаги индивидуал натижалар бу совринга ҳақли эканини кўрсатади.

Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасида 15 та гол уриб, Ла Лигада эса 25 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган ҳолда Реал Мадрид ҳужум чизиғини етаклади. Бироқ унинг йилини белгилаб берган асосий омил жаҳон чемпионатидаги рекордлари бўлди.

Турнир давомида ўз ҳисобидаги голлар сонини 22 тага етказган ҳужумчи Лионель Мессининг натижасини ортда қолдириб, жаҳон чемпионатларининг барча даврлардаги энг яхши тўпурарига айланди. Ушбу тарихий натижа унинг ўзига бўлган ишончини янада оширди.

Футболчининг эътирози

«Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади», дея ўзига юқори баҳо берди Килиан Мбаппе. У ҳеч қачон «Олтин тўп» овоз бериш жараёнида 100 фоиз бир овоздан ғолиб чиқмаганини, бу доим кимдир бошқача ўйлашини англатишини таъкидлади.

Ҳужумчининг сўзларига кўра, барча буюк футболчилар тўпланадиган йирик мусобақаларда, айниқса дунёнинг энг асосий тадбири бўлмиш жаҳон чемпионатида бунча кўп гол уриш ва рекорд ўрнатиш унинг ҳақлигини исботлайди. Таътил давомида ҳам одамлар фақат шу ҳақда гапиргани унинг танловдаги ўрнини кўрсатиб турибди.

Килиан МбаппеОлтин топРеал МадридФранцияфутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиБугун, 12:15Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиБугун, 11:51Килиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиКилиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиБугун, 11:33Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиХаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиБугун, 10:52Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Бугун, 06:46«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилдиБугун, 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди