Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилди
ixbt.com маълумотига кўра, Дварфлаб компанияси профессионал даражадаги астрофотографияга ихтисослашган Драко номли янги кўчма ақлли телескопини намойиш этди. Мазкур қурилма ихчам ўлчамлари ва илғор техник имкониятлари туфайли ҳаваскор астрономлар ҳамда коинот ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Оғирлиги 5,5 килограммни ташкил этувчи янги телескоп 90 миллиметрли диафрагма ҳамда автоматик кузатув тизими билан жиҳозланган. Қурилманинг оптик тизими катланувчи ф/3.8 схемаси асосида бажарилган бўлиб, унинг фокал масофаси 340 миллиметрга тенг. Шунингдек, қурилма юлдузларнинг ҳаракатини кузатиб боришда юқори аниқликни таъминлайди.
Техник имкониятлар ва камера хусусиятлариДрако асосий камераси 1/1,3 дюймли ҳамда 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган. Хира галактикалар ва чуқур коинотнинг бошқа объектларини суратга олиш жараёнида 2×2 пикселларни бирлаштириш технологиясидан фойдаланилади. Бу 12 мегапикселли кадрларни олиш имконини бериб, ёруғлик йиғиш қобилиятини оширади ва шовқин даражасини сезиларли даражада камайтиради.
Қурилманинг асосий хусусиятларидан бири — юлдузлар ҳаракатини компенсация қилиш учун CMOС-сенсорнинг юлдузлар ортидан жисмоний бурилишидир. Қўшимча гид-камера эса реал вақт режимида йўналтириш хатоларини тузатиб боради. Қуёш системасидаги ёрқин объектларни суратга олиш учун тўлиқ 50 мегапикселли рухсат ишлатилади, шунингдек, 23,3 миллиметрли фокал масофага эга қўшимча кенг бурчакли камера ҳам мавжуд.
Версиялар ва нархларҚурилма иккита талқинда бозарга чиқарилади. Стандарт Эдитион версияси 1300 долларга баҳоланган бўлиб, у ўрнатилган Ҳ+О фильтри ва Қуёшни суратга олиш учун НД-фильтрга эга (ушбу версия аллақачон сотиб бўлинган). ШО Эдитион версияси эса 1500 доллар туради ва у олтингугурт, водород ҳамда кислород бўйича маълумотларни йиғиш учун мўлжалланган С+О фильтри билан таъминланган.
Телескопни бошқариш махсус мобил илова орқали амалга оширилади. Илова автофокусировка, плате сольвинг, кадрларни автоматик жамлаш ва тузатиш функцияларини ўз ичига олади. Фойдаланувчилар қўшма Pro Моде режимидан фойдаланишлари ҳамда ФИТС ва ТИФФ форматларида экспорт қилиш имкониятига эга бўладилар.
Қурилманинг 10 000 мА·ч сиғимли ўрнатилган аккумулятори беш соатгача узлуксиз ишлашни таъминлайди, сенсорнинг фаол совутиш тизими эса иссиқлик шовқинини пасайтиришга хизмат қилади. Ҳозирги вақтда олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда ва дастлабки етказиб беришлар уч ойдан кейин бошланиши кутилмоқда.
…