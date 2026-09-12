Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилди

·0·Техно
Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилди

ixbt.com маълумотига кўра, Дварфлаб компанияси профессионал даражадаги астрофотографияга ихтисослашган Драко номли янги кўчма ақлли телескопини намойиш этди. Мазкур қурилма ихчам ўлчамлари ва илғор техник имкониятлари туфайли ҳаваскор астрономлар ҳамда коинот ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Оғирлиги 5,5 килограммни ташкил этувчи янги телескоп 90 миллиметрли диафрагма ҳамда автоматик кузатув тизими билан жиҳозланган. Қурилманинг оптик тизими катланувчи ф/3.8 схемаси асосида бажарилган бўлиб, унинг фокал масофаси 340 миллиметрга тенг. Шунингдек, қурилма юлдузларнинг ҳаракатини кузатиб боришда юқори аниқликни таъминлайди.

Техник имкониятлар ва камера хусусиятлари

Драко асосий камераси 1/1,3 дюймли ҳамда 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган. Хира галактикалар ва чуқур коинотнинг бошқа объектларини суратга олиш жараёнида 2×2 пикселларни бирлаштириш технологиясидан фойдаланилади. Бу 12 мегапикселли кадрларни олиш имконини бериб, ёруғлик йиғиш қобилиятини оширади ва шовқин даражасини сезиларли даражада камайтиради.

Қурилманинг асосий хусусиятларидан бири — юлдузлар ҳаракатини компенсация қилиш учун CMOС-сенсорнинг юлдузлар ортидан жисмоний бурилишидир. Қўшимча гид-камера эса реал вақт режимида йўналтириш хатоларини тузатиб боради. Қуёш системасидаги ёрқин объектларни суратга олиш учун тўлиқ 50 мегапикселли рухсат ишлатилади, шунингдек, 23,3 миллиметрли фокал масофага эга қўшимча кенг бурчакли камера ҳам мавжуд.

Версиялар ва нархлар

Қурилма иккита талқинда бозарга чиқарилади. Стандарт Эдитион версияси 1300 долларга баҳоланган бўлиб, у ўрнатилган Ҳ+О фильтри ва Қуёшни суратга олиш учун НД-фильтрга эга (ушбу версия аллақачон сотиб бўлинган). ШО Эдитион версияси эса 1500 доллар туради ва у олтингугурт, водород ҳамда кислород бўйича маълумотларни йиғиш учун мўлжалланган С+О фильтри билан таъминланган.

Телескопни бошқариш махсус мобил илова орқали амалга оширилади. Илова автофокусировка, плате сольвинг, кадрларни автоматик жамлаш ва тузатиш функцияларини ўз ичига олади. Фойдаланувчилар қўшма Pro Моде режимидан фойдаланишлари ҳамда ФИТС ва ТИФФ форматларида экспорт қилиш имкониятига эга бўладилар.

Қурилманинг 10 000 мА·ч сиғимли ўрнатилган аккумулятори беш соатгача узлуксиз ишлашни таъминлайди, сенсорнинг фаол совутиш тизими эса иссиқлик шовқинини пасайтиришга хизмат қилади. Ҳозирги вақтда олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда ва дастлабки етказиб беришлар уч ойдан кейин бошланиши кутилмоқда.

ТелескопАстрофотографияКоинотТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиБугун, 13:26Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиNubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиБугун, 12:52Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичМомах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичБугун, 12:22Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиApple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиБугун, 11:55Япония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиЯпония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиБугун, 11:24Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиSamsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди