Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилди
Ўзбекистон пойтахти ўз тарихидаги энг кенг кўламли модернизация ва иқтисодий ривожланиш даврига қадам қўймоқда. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида Тошкент шаҳрини ижтимоий-иқтисодий юксалтириш, инвестиция ва бандликни кескин ошириш ҳамда маҳаллаларда мутлақо янги инфратузилма яратиш бўйича танқидий ва стратегик видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Давлатимиз раҳбари мураккаб глобал шароитда ҳар бир туман ва маҳалланинг ички имкониятларини тўлиқ ишга солиш зарурлигини таъкидлаб, келгуси йилда пойтахтга нақ 10 миллиард доллар тўғридан-тўғри инвестиция олиб келиш ва 200 мингтагача юқори даромадли иш ўрни яратиш вазифасини қўйди. Шунингдек, тадбиркорлар учун гаровсиз кредит лимити икки баробарга оширилиб, 200 миллион сўм этиб белгиланди. Хўш, пойтахт туманлари қандай йўналишларга ихтисослашади, «Қичқириқ» маҳалласи намунасидаги 10 триллион сўмлик дастур нималарни ўз ичига олади ва талабалар учун қандай ягона бошқарув тизими йўлга қўйилади?
Пойтахт туманларининг аниқ ихтисослашуви ва 10 миллиард долларлик мақсад
Йиғилишда Тошкентнинг 12 та тумани ўз салоҳиятидан келиб чиқиб, янги иқтисодий кластерларга ажратилиши белгиланди:
Логистика хаблари: Сергели, Янгиҳаёт ва Бектемир туманлари пойтахтнинг йирик халқаро ва ҳудудий логистика мажмуалари марказига айлантирилади;
Молиявий марказлар: Шаҳарнинг марказий туманларида замонавий бизнес ва молиявий ситилар фаолияти янада кенгайтирилади;
Сервис ва ижтимоий инвестициялар: Олмазор, Чилонзор ва Учтепа туманларида таълим, тиббиёт, йирик савдо ҳамда сервис соҳалари бўйича йирик лойиҳалар ишга туширилади;
Жорий йилда 9 миллиард, келгуси йилда 10 миллиард доллар: Жорий йил якунига қадар 9 миллиард долларлик инвестиция жалб этилиши шарт бўлса, келгуси йилда 10 миллиард доллар сармоя ҳамда 150-200 мингта юқори маошли доимий иш ўрни яратиш бўйича қатъий режа тасдиқланди;
Кабинетбозликка барҳам: Республика ва шаҳар раҳбарлари ҳар ҳафта туманларга чиқиб, инвесторлар муаммоларини жойида ҳал қиладиган янги вертикал тизим жорий этилади.
«Қичқириқ» намунаси: 10 триллион сўмлик дастур ва 100 та кўча янгиланиши
Олмазор туманидаги ижобий тажриба бутун пойтахт бўйлаб кенг оммалаштириладиган бўлди:
«Қичқириқ» маҳалласидаги мўъжиза: Илгари ташландиқ бўлган ҳудудда 450 ўринли янги боғча, спорт майдончалари, амфитеатр, фавворалар, 2,5 км экосайилгоҳ ва 12,5 км пиёдалар йўлаги барпо этилиб, 5,5 минг нафар аҳолига муносиб шароит яратилди;
1 триллион сўмлик 100 та кўча: Тошкент шаҳридаги 100 та асосий кўчани комплекс реконструкция қилиш ва бизнес учун жозибадор қилишга 1 триллион сўм ажратилди;
4 йилда 400 та маҳалла: Пойтахтдаги 400 та маҳаллани «Қичқириқ» андозасида тўлиқ обод қилиш учун 4 йилга мўлжалланган 10 триллион сўмлик улкан дастур ишга туширилади;
Эски шаҳар реновацияси: Шаҳарнинг тарихий қисми бўлган Эски шаҳар ҳудудини комплекс ривожлантириш бўйича хорижий мутахассислар билан 1 ноябрга қадар ягона бош режа ишлаб чиқилади;
Бўзсув бўйида 20 километрлик сайилгоҳ: Пойтахт каналлари бўйлаб яшил белбоғлар кўпайтирилиб, Бўзсув канали бўйлаб 20 километрлик узлуксиз яшил пиёдалар йўлаги ташкил этилади.
Бизнес учун янги имкониятлар: 200 миллион сўм гаровсиз кредит ва 765 минг кв.м бўш майдон
Пойтахтда тадбиркорликни ривожлантириш ва бўш турган давлат мулкини муомалага чиқариш бўйича инқилобий қарорлар қабул қилинди:
Гаровсиз кредит икки бараварга оширилди: Пойтахтда ўз бизнесини бошламоқчи бўлган тадбиркорлар учун гаровсиз кредит лимити 100 миллион сўмдан 200 миллион сўмгача оширилди;
Давлат бинолари бизнес ихтиёрида: Пойтахтдаги умумий майдони 765 минг квадрат метр бўлган 497 та маъмурий бинонинг бўш қисмлари савдо, сервис, хусусий тиббиёт ва таълим йўналишлари учун тадбиркорларга берилади;
Хусусийлаштириш тўлқини: Биргина Олмазор туманида қиймати 100 миллиард сўм бўлган 52 та давлат объекти аукцион савдоларига чиқарилмоқда;
Саноат зонасида 100 минг иш ўрни: Мискин ва Иброҳим ота маҳаллаларидаги 305 гектар саноат зонасида иш ўринлари сони 35 мингтадан 100 мингтага, экспорт ҳажми эса 600 миллион долларга етказилади.
Таълим, талабалар ва транспорт: Шаҳар ҳаётидаги сифат ўзгаришлари
Йиғилишда ёшлар, кадрлар тайёрлаш ва шаҳар инфратузилмасининг муҳим нуқталари белгилаб олинди:
75 минг талаба учун ягона тизим: 7 та олийгоҳнинг 41 та ётоқхонасида яшаётган қарийб 18 минг талабанинг хавфсизлиги ва турмуши учун алоҳида ягона Дирекция тузилади ҳамда давомат бўйича онлайн «Вазиятлар маркази» бутун республикага татбиқ этилади;
Халқаро меҳнат бозори: Германия, Чехия ва Словакия тиббиёт ҳамда саноат тармоқлари учун мутахассислар тайёрланади, ривожланган давлатлардан 20 та рекрутинг компанияси жалб қилинади;
Ёшлар шаҳарчасидаги инновацион кластер: 42 гектар майдонда янги IT-парк, юқори технологияли ишлаб чиқариш ва инновацион таълим экотизими шакллантирилади;
Транспорт ва тирбандлик: Кунига 1,5 миллион автомобиль қатнайдиган Тошкент кўчаларидаги тирбандликларни энди йўлни кенгайтириш билан эмас, йил якунига қадар «Ақлли транспорт» (интеллектуал бошқарув) тизимини жорий этиш орқали бартараф этиш топширилди.
Давлатимиз раҳбари томонидан белгилаб берилган ушбу кўламдор вазифалар Тошкентни нафақат мамлакатнинг, балки бутун Марказий Осиёнинг энг замонавий, яшаш учун қулай ва юқори технологияли мегаполисига айлантиришга хизмат қилади.
Сизнингча, маҳаллаларда 200 миллион сўмлик гаровсиз кредитлар ва янги саноат ҳудудларининг ишга туширилиши пойтахтда ишсизликни батамом йўқотишга қодирми? Бўзсув бўйидаги 20 километрлик сайилгоҳ ва тирбандликка қарши ақлли тизим шаҳар қиёфасини қандай ўзгартиради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Тошкент келажагига оид ушбу улкан ўзгаришлар таҳлилини яқинларингизга улашинг!
…