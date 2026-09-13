HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этди
АҚШнинг HP компанияси кенг экран ва замонавий Intel процессорини ўз ичига олган янги йирик ҳамда ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг бошланғич нархи 1000 доллардан бошланиб, бу ўз сегментидаги энг йирик дисплейга эга қурилмалардан бирини қулай нархда харид қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дисплей ва техник имкониятларНоутбукнинг асосий ўзига хос жиҳати унинг номидан ҳам кўриниб турибдики, 17 дюймли йирик дисплейга эгалигидир. Бироқ, нархни пасайтириш мақсадида базавий версияда атиги 1600 х 900 пиксел сиғимга эга арзон ТН панелидан фойдаланилган. Шунга қарамай, харидорларда қимматроқ модификацияларни танлаш имконияти ҳам мавжуд бўлиб, уларда сифатлироқ ИПС матрицали Фулл ҲД экранлар ўрнатилади.
Қурилманинг аппарат қисми замонавий талабларга жавоб беради. ixbt.com хабар қилишича, ноутбук юраги сифатида Intel Вилдкат Лаке туркумидаги, аниқроғи Коре Сериес 3 процессорлари танланган. Ушбу чиплар фойдаланувчиларга юқори унумдорлик билан бир қаторда яхши автономлик даражасини ҳам тақдим этиши кутилмоқда.
Батарея ва хотира турлариАккумулятор қуввати борасида ҳам модификацияга қараб фарқлар мавжуд. Хусусан, қурилманинг энг кичик версиялари 41 В/соат сиғимли батарея билан жиҳозланган. Агар фойдаланувчига узоқроқ ишлаш вақти керак бўлса, 68 В/соат қувватга эга каттароқ аккумуляторли версияни танлаш учун қўшимча ҳақ тўлашга тўғри келади.
Хотира имкониятларига келсак, асосий ва энг арзон версия 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира (SSD) билан таъминланган. Бу кундалик вазифалар, ўқиш ва офис ишлари учун етарли бошланғич базани ташкил этади.
Алоқа воситалари ва дизайнЗамонавий симсиз тармоқ технологияларини қўллаб-қувватлаш янги ноутбукнинг муҳим афзалликларидан биридир. Харидорлар энг сўнгги авлод стандартлари бўлган Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6.0 имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади, бу эса маълумотларни узатиш тезлиги ва барқарорлигини кескин оширади.
Қурилманинг ташқи қурилмалар билан ишлаши учун зарур бўлган портлар тўғридан-тўғри корпусга жойлаштирилган. Жумладан:
- Иккита USB-А порти
- Иккита USB-C порти
- HDMI улагичи
Изоҳлар 0
…