HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этди

·1·Техно
HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этди

АҚШнинг HP компанияси кенг экран ва замонавий Intel процессорини ўз ичига олган янги йирик ҳамда ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг бошланғич нархи 1000 доллардан бошланиб, бу ўз сегментидаги энг йирик дисплейга эга қурилмалардан бирини қулай нархда харид қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дисплей ва техник имкониятлар

Ноутбукнинг асосий ўзига хос жиҳати унинг номидан ҳам кўриниб турибдики, 17 дюймли йирик дисплейга эгалигидир. Бироқ, нархни пасайтириш мақсадида базавий версияда атиги 1600 х 900 пиксел сиғимга эга арзон ТН панелидан фойдаланилган. Шунга қарамай, харидорларда қимматроқ модификацияларни танлаш имконияти ҳам мавжуд бўлиб, уларда сифатлироқ ИПС матрицали Фулл ҲД экранлар ўрнатилади.

Қурилманинг аппарат қисми замонавий талабларга жавоб беради. ixbt.com хабар қилишича, ноутбук юраги сифатида Intel Вилдкат Лаке туркумидаги, аниқроғи Коре Сериес 3 процессорлари танланган. Ушбу чиплар фойдаланувчиларга юқори унумдорлик билан бир қаторда яхши автономлик даражасини ҳам тақдим этиши кутилмоқда.

Батарея ва хотира турлари

Аккумулятор қуввати борасида ҳам модификацияга қараб фарқлар мавжуд. Хусусан, қурилманинг энг кичик версиялари 41 В/соат сиғимли батарея билан жиҳозланган. Агар фойдаланувчига узоқроқ ишлаш вақти керак бўлса, 68 В/соат қувватга эга каттароқ аккумуляторли версияни танлаш учун қўшимча ҳақ тўлашга тўғри келади.

Хотира имкониятларига келсак, асосий ва энг арзон версия 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира (SSD) билан таъминланган. Бу кундалик вазифалар, ўқиш ва офис ишлари учун етарли бошланғич базани ташкил этади.

Алоқа воситалари ва дизайн

Замонавий симсиз тармоқ технологияларини қўллаб-қувватлаш янги ноутбукнинг муҳим афзалликларидан биридир. Харидорлар энг сўнгги авлод стандартлари бўлган Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6.0 имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади, бу эса маълумотларни узатиш тезлиги ва барқарорлигини кескин оширади.

Қурилманинг ташқи қурилмалар билан ишлаши учун зарур бўлган портлар тўғридан-тўғри корпусга жойлаштирилган. Жумладан:

  • Иккита USB-А порти
  • Иккита USB-C порти
  • HDMI улагичи
Барча кўрсатилган техник хусусиятлар ва йирик экран ўлчамига қарамай, мазкур ноутбукнинг умумий оғирлиги 2 килограммни ташкил этади. Бу эса ўлчамига кўра уни зарурат туғилганда ўзи билан олиб юриш учун ҳам маълум даражада қулай қилади.

ҲпНоутбукОмнибоокТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаSpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаБугун, 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиБугун, 14:28Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиТрумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиБугун, 13:52iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаБугун, 12:54Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиHonor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 12:21Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Бугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!