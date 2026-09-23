iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг 23 сентябрдаги нархлари
23 сентябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг айрим сотув нархлари маълум бўлди. Қурилмалар эСИМ ва СИМ версияларида, хотира ҳажмига қараб турли нархларда таклиф қилинмоқда.
эСИМ версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1 999 доллар
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 179 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 доллар
СИМ версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 619 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 499 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 039 доллар
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 699 доллар
Маълум қилинишича, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Шунинг учун хариддан олдин амалдаги нархни аниқлаштириш керак.
Изоҳлар 0
…