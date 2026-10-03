Xiaomi уч барабанли ва қуритиш тизимига эга йирик кир ювиш машинасини чиқарди

·0·Техно
Xiaomi уч барабанли ва қуритиш тизимига эга йирик кир ювиш машинасини чиқарди

Xiaomi компанияси кўп фарзандли ва йирик оилалар учун мўлжалланган ўзига хос Mijia Лаундрй Pro Супреме Эдитион деб номланган кир ювиш-қуритиш мажмуасини сотувга чиқарди. Ушбу қурилма ўзининг ноёб конструкцияси ва бир вақтнинг ўзида турли турдаги кийимларни алоҳида ишлаш имконини берувчи учта мустақил барабани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма амалда бир-бирининг устига ўрнатилган иккита алоҳида қурилмадан иборат бўлиб, умумий ҳисобда бир йўла 18 килограммгача кирни қабул қила олади. Ушбу ёндашув уй бекасига бир нечта кетма-кет сиклларни ишга тушириш заруратидан халос этиб, вақтни сезиларли даражада тежаш имконини беради.

Учта мустақил барабан ва ўзига хос имкониятлар

Мажмуанинг қуйи қисмидаги асосий барабан 13 кг кирни сиғдиришга мўлжалланган бўлиб, у замонавий иссиқлик насосли қуритиш тизими билан жиҳозланган. Унинг устки қисмида эса умумий сиғими 5 кг бўлган яна иккита қўшимча кичикроқ барабан жойлаштирилган. Шундай қилиб, қурилма қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Катта барабанда йирик ҳажмли буюмлар, жумладан, чойшаблар, жилдлар ва оғир кўрпаларни ювиш ва қуритиш;
  • Юқори иккита кичик идишда эса кичик кийимлар, ички кийимлар ҳамда бошқа матоларни алоҳида тозалаш;
  • Ҳар бир бўлинмада кийимларни бошқалар билан аралаштирмасдан мустақил қайта ишлаш.
Бундай кўп барабанли ечимларнинг асосий устунлиги шундаки, Mijia Лаундрй Pro Супреме Эдитион қурилмасининг учала қисмида ҳам тўлақонли қуритиш функцияси мавжуд. Бозордаги айрим шунга ўхшаш қурилмалардан фарқли ўлароқ, бу ерда кичик бўлимлар ҳам намликни йўқотиш қобилиятига эга, бу эса фойдаланувчиларнинг ишини янада енгиллаштиради.

Смартфон орқали бошқарув ва замонавий технологиялар

Гарчи қурилма учта мустақил барабанни ўз ичига олган бўлса-да, унинг вертикал дизайни уй шароитида жуда кам жой эгаллайди. Мажмуа тўлиқ равишда Xiaomi ақлли уй экотизимига интеграция қилинган бўлиб, уни Mi Home иловаси ёрдамида масофадан туриб бошқариш мумкин.

Фойдаланувчи ўз смартфони орқали ювиш жараёнини кузатиб бориши ҳамда ҳар бир барабан учун мато турига қараб алоҳида дастурларни созлаши имкониятига эга. Бу эса нозик матоларни шикастланишдан сақлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирча янги маҳсулот фақат Хитой бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг тавсия этилган нархи 10 000 юанни (тахминан 1490 АҚШ доллари) ташкил этади. Шу билан бирга, маҳаллий давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда, қурилмани 7700 юан (1150 доллар) эвро харид қилиш имконияти ҳам мавжуд. Қурилманинг Ўзбекистон ва бошқа бозорларга етказиб берилиши ҳақида ҳозирча маълумот берилмаган.

XiaomiМаишийТехникаКирЮвишМашинасиСмартТехнологияларЯнгиМаҳсулотлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этди28 сентябр 18:29Xiaomi уч барабанли ва сунъий интеллектга эга кир ювиш машинасини чиқардиXiaomi уч барабанли ва сунъий интеллектга эга кир ювиш машинасини чиқарди23 сентябр 23:23Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди14 сентябр 15:28Xiaomi учта мустақил барабанга эга янги кир ювиш машинасини чиқардиXiaomi учта мустақил барабанга эга янги кир ювиш машинасини чиқарди30 сентябр 17:51Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этди1 сентябр 14:29Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди31 август 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...