Xiaomi уч барабанли ва қуритиш тизимига эга йирик кир ювиш машинасини чиқарди
Xiaomi компанияси кўп фарзандли ва йирик оилалар учун мўлжалланган ўзига хос Mijia Лаундрй Pro Супреме Эдитион деб номланган кир ювиш-қуритиш мажмуасини сотувга чиқарди. Ушбу қурилма ўзининг ноёб конструкцияси ва бир вақтнинг ўзида турли турдаги кийимларни алоҳида ишлаш имконини берувчи учта мустақил барабани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма амалда бир-бирининг устига ўрнатилган иккита алоҳида қурилмадан иборат бўлиб, умумий ҳисобда бир йўла 18 килограммгача кирни қабул қила олади. Ушбу ёндашув уй бекасига бир нечта кетма-кет сиклларни ишга тушириш заруратидан халос этиб, вақтни сезиларли даражада тежаш имконини беради.
Учта мустақил барабан ва ўзига хос имкониятларМажмуанинг қуйи қисмидаги асосий барабан 13 кг кирни сиғдиришга мўлжалланган бўлиб, у замонавий иссиқлик насосли қуритиш тизими билан жиҳозланган. Унинг устки қисмида эса умумий сиғими 5 кг бўлган яна иккита қўшимча кичикроқ барабан жойлаштирилган. Шундай қилиб, қурилма қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
- Катта барабанда йирик ҳажмли буюмлар, жумладан, чойшаблар, жилдлар ва оғир кўрпаларни ювиш ва қуритиш;
- Юқори иккита кичик идишда эса кичик кийимлар, ички кийимлар ҳамда бошқа матоларни алоҳида тозалаш;
- Ҳар бир бўлинмада кийимларни бошқалар билан аралаштирмасдан мустақил қайта ишлаш.
Смартфон орқали бошқарув ва замонавий технологияларГарчи қурилма учта мустақил барабанни ўз ичига олган бўлса-да, унинг вертикал дизайни уй шароитида жуда кам жой эгаллайди. Мажмуа тўлиқ равишда Xiaomi ақлли уй экотизимига интеграция қилинган бўлиб, уни Mi Home иловаси ёрдамида масофадан туриб бошқариш мумкин.
Фойдаланувчи ўз смартфони орқали ювиш жараёнини кузатиб бориши ҳамда ҳар бир барабан учун мато турига қараб алоҳида дастурларни созлаши имкониятига эга. Бу эса нозик матоларни шикастланишдан сақлашда муҳим аҳамият касб этади.
Ҳозирча янги маҳсулот фақат Хитой бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг тавсия этилган нархи 10 000 юанни (тахминан 1490 АҚШ доллари) ташкил этади. Шу билан бирга, маҳаллий давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда, қурилмани 7700 юан (1150 доллар) эвро харид қилиш имконияти ҳам мавжуд. Қурилманинг Ўзбекистон ва бошқа бозорларга етказиб берилиши ҳақида ҳозирча маълумот берилмаган.
Изоҳлар 0
…