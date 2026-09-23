Xiaomi уч барабанли ва сунъий интеллектга эга кир ювиш машинасини чиқарди

·3·Техно
Xiaomi уч барабанли ва сунъий интеллектга эга кир ювиш машинасини чиқарди

Маиший техника бозорида ўзига хос инновацион ечим тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi компанияси учта мустақил барабанга эга Mijia Ҳеалтй Ваш Pro ақлли кир ювиш машинасини оммага эълон қилди. Умумий сиғими 14 килограммни ташкил этувчи мазкур қурилма фойдаланувчиларга турли хилдаги кийимларни бир вақтнинг ўзида, бироқ алоҳида-алоҳида тартибда ювиш имкониятини тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма иккита версияда сотувга чиқарилган бўлиб, унинг оддий модели 600 АҚШ доллари нархида баҳоланган. Қуритиш функциясига эга илғор версия эса харидорларга 745 долларга тушади. Ушбу нарх сегменти кўп функцияли ва мураккаб технологик тузилишга эга маиший техникалар учун замонавий бозорда рақобатбардош вариант сифатида қаралмоқда.

Учта мустақил барабан ва ихчам ўлчамлар

Mijia Ҳеалтй Ваш Pro'нинг асосий конструктив ўзига хослиги унинг учта алоҳида барабанидан иборатлигидадир. Асосий бўлим 11 кг кир ювишга мўлжалланган бўлса, яна иккита кичик барабаннинг ҳар бири 1,5 кг сиғимга эга. Бундай ёндашув асосий юкламани аралаштирмасдан, болалар кийимлари, ички кийимлар ёки алоҳида парвариш талаб қиладиган бошқа буюмларни бир вақтнинг ўзида тозалаш имконини беради.

Ҳар бир барабан ўзининг алоҳида сув таъминоти тизимига эга бўлиб, бир-биридан қатъи назар мутлақо мустақил ишлай олади. Қизиғи шундаки, умумий сиғими 14 кг бўлишига қарамай, қурилманинг габаритлари стандарт 10 килограммли Mijia фронтал машиналарига мос келади. Корпус ўлчами 598×597×850 мм ни ташкил этиб, уни мебель ичига мослаб ўрнатиш имконияти ҳам назарда тутилган. Шунингдек, кичик барабинларнинг диаметри 230 мм гача кенгайтирилган.

Қуритиш, гигиена ва сунъий интеллект имкониятлари

Қуритиш функциясига эга модификация бир йўла 9 кг гача кирни қуритиш қувватига эга — шундан 7 кг асосий барабанда ва қолган 1 кг дан кичик бўлимларда бажарилади. Барча барабанларда сиқиш тезлиги дақиқасига 1400 мартагача айланишни ташкил қилади. Қурилма барча учала бўлимда бир хилда юқори самарадорлик билан ишлайди.

Гигиеник ишлов бериш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Махсус функция қўшимча кимёвий дезинфекцияловчи воситаларсиз, совуқ сув ёрдамида 99 фоиз стерилизация самарадорлигини таъминлайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур антибактериал таъсир 10 кунгача давом этиши мумкин.

Технологик янгилик сунъий интеллект имкониятларидан ҳам холи эмас. Mijia Лингюн функцияси Xiaomi компаниясининг шахсий алгоритмлари ва МиМо моделига таянади. Фойдаланувчидан фақат мато тури, кийим ранги ва доғ хусусиятини тавсифлаб бериш талаб этилади, шундан сўнг ақлли тизим энг мақбул ювиш ва парваришлаш параметрларини ўзи танлаб беради.

XiaomiMijia Ҳеалтй Ваш ProАқлли технологияСунъий интеллектМаиший техника
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi сунъий интеллект ва рекорд дараждаги кучга эга янги ошхона вентиляциясини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллект ва рекорд дараждаги кучга эга янги ошхона вентиляциясини тақдим этдиБугун 21:25Xiaomi компанияси сунъий интеллектга эга илк газ печини тақдим этдиXiaomi компанияси сунъий интеллектга эга илк газ печини тақдим этдиБугун 15:51Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этди21 сентябр 21:56Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқарди21 сентябр 21:23Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этди20 сентябр 19:25Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этди18 сентябр 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди