Xiaomi уч барабанли ва сунъий интеллектга эга кир ювиш машинасини чиқарди
Маиший техника бозорида ўзига хос инновацион ечим тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi компанияси учта мустақил барабанга эга Mijia Ҳеалтй Ваш Pro ақлли кир ювиш машинасини оммага эълон қилди. Умумий сиғими 14 килограммни ташкил этувчи мазкур қурилма фойдаланувчиларга турли хилдаги кийимларни бир вақтнинг ўзида, бироқ алоҳида-алоҳида тартибда ювиш имкониятини тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма иккита версияда сотувга чиқарилган бўлиб, унинг оддий модели 600 АҚШ доллари нархида баҳоланган. Қуритиш функциясига эга илғор версия эса харидорларга 745 долларга тушади. Ушбу нарх сегменти кўп функцияли ва мураккаб технологик тузилишга эга маиший техникалар учун замонавий бозорда рақобатбардош вариант сифатида қаралмоқда.
Учта мустақил барабан ва ихчам ўлчамларMijia Ҳеалтй Ваш Pro'нинг асосий конструктив ўзига хослиги унинг учта алоҳида барабанидан иборатлигидадир. Асосий бўлим 11 кг кир ювишга мўлжалланган бўлса, яна иккита кичик барабаннинг ҳар бири 1,5 кг сиғимга эга. Бундай ёндашув асосий юкламани аралаштирмасдан, болалар кийимлари, ички кийимлар ёки алоҳида парвариш талаб қиладиган бошқа буюмларни бир вақтнинг ўзида тозалаш имконини беради.
Ҳар бир барабан ўзининг алоҳида сув таъминоти тизимига эга бўлиб, бир-биридан қатъи назар мутлақо мустақил ишлай олади. Қизиғи шундаки, умумий сиғими 14 кг бўлишига қарамай, қурилманинг габаритлари стандарт 10 килограммли Mijia фронтал машиналарига мос келади. Корпус ўлчами 598×597×850 мм ни ташкил этиб, уни мебель ичига мослаб ўрнатиш имконияти ҳам назарда тутилган. Шунингдек, кичик барабинларнинг диаметри 230 мм гача кенгайтирилган.
Қуритиш, гигиена ва сунъий интеллект имкониятлариҚуритиш функциясига эга модификация бир йўла 9 кг гача кирни қуритиш қувватига эга — шундан 7 кг асосий барабанда ва қолган 1 кг дан кичик бўлимларда бажарилади. Барча барабанларда сиқиш тезлиги дақиқасига 1400 мартагача айланишни ташкил қилади. Қурилма барча учала бўлимда бир хилда юқори самарадорлик билан ишлайди.
Гигиеник ишлов бериш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Махсус функция қўшимча кимёвий дезинфекцияловчи воситаларсиз, совуқ сув ёрдамида 99 фоиз стерилизация самарадорлигини таъминлайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур антибактериал таъсир 10 кунгача давом этиши мумкин.
Технологик янгилик сунъий интеллект имкониятларидан ҳам холи эмас. Mijia Лингюн функцияси Xiaomi компаниясининг шахсий алгоритмлари ва МиМо моделига таянади. Фойдаланувчидан фақат мато тури, кийим ранги ва доғ хусусиятини тавсифлаб бериш талаб этилади, шундан сўнг ақлли тизим энг мақбул ювиш ва парваришлаш параметрларини ўзи танлаб беради.
Изоҳлар 0
…