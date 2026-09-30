Xiaomi учта мустақил барабанга эга янги кир ювиш машинасини чиқарди

·2·Техно
Xiaomi учта мустақил барабанга эга янги кир ювиш машинасини чиқарди

Xiaomi компанияси Хитой бозорида учта мустақил барабанга эга бўлган Mijia Трипле-Тубе Вашинг Мачине Ҳеалтй Ваш Pro кир ювиш машинасини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, умумий сиғими 14 килограммни ташкил этувчи мазкур қурилма бир вақтнинг ўзида уч хил кирни алоҳида ёки биргаликда ювиш имкониятини тақдим этиши билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий барабани 11 килограмм кийимга мўлжалланган бўлса, иккита қўшимча кичик барабаннинг ҳар бири 1,5 килограмм сиғимга эга. Ушбу кичик секциялар, жумладан, ички кийимлар, пайпоқлар ёки болалар кийимларини бошқа кийимлардан алоҳида ювиш учун мўлжалланган бўлиб, барча учала қисм бир вақтнинг ўзида мустақил равишда ишлай олади.

Техник имкониятлар ва функциялар

Қурилманинг ўлчамлари 598 × 570 × 850 миллиметрни ташкил этади. Бу кўрсаткич учта секцияга эга бўлишига қарамай, одатдаги 10 килограммли фронталли юклама билан ишлайдиган стандарт кир ювиш машиналарининг габаритларига деярли тенг эканини англатади. Харидорлар учун оддий версия билан бир қаторда кирни қуритиш функциясига эга модификация ҳам тақдим этилган.

Қуритиш функцияли версия 9 килограммгача бўлган кийимларни қуритиши мумкин, бунда асосий барабан 7 килограмм, кичик барабанларнинг ҳар бири эса 1 килограммгача юкни қабул қилади. Кийимлар аралашиб кетишининг олдини олиш мақсадида ҳар бир барабан ўзининг алоҳида сув узатиш контурига эга.

Сунъий интеллект ва хавфсизлик

Қурилмани бошқариш жараёни Xiaomi МиМо йирик модели базасида ишлайдиган Mijia Лингюн сунъий интеллект тизими орқали тўлдирилади. Фойдаланувчи мато тури, ранги ва кийимнинг ифлосланиш даражасини тасвирлаб бериши мумкин, шундан сўнг тизим энг мақбул ювиш параметрларини таклиф этади. Шунингдек, уч каналли доизатор ҳар бир барабан учун ювиш воситасини автоматик равишда етказиб беради ва тўлиқ тўлдирилган восита тахминан бир ойга етиши айтилмоқда.

Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, совуқ сувда стерилизация қилиш функцияси бактерия ва вирусларни 99,99 фоизгача, замбуруғларни 99,99 фоизгача, аллергенларни 96 фоиздан ортиқ ҳамда чанг кана майсаларини 100 фоиз йўқ қилиш кафолатини беради. Кучли тебранишларнинг олдини олиш учун ягона пўлат рамка, амортизация тизими ва реал вақт режимида тебранишларни таҳлил қилувчи автоматик мувозанатлаш алгоритмлари қўлланилган.

XiaomiMijiaКир ювиш машинасиТехнологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди14 сентябр 15:28Xiaomi Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max тақдим этилдиXiaomi Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max тақдим этилдиБугун 15:25Xiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этди28 сентябр 18:29Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этди1 сентябр 14:29Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиXiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этди8 сентябр 13:56Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди