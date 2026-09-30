Xiaomi учта мустақил барабанга эга янги кир ювиш машинасини чиқарди
Xiaomi компанияси Хитой бозорида учта мустақил барабанга эга бўлган Mijia Трипле-Тубе Вашинг Мачине Ҳеалтй Ваш Pro кир ювиш машинасини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, умумий сиғими 14 килограммни ташкил этувчи мазкур қурилма бир вақтнинг ўзида уч хил кирни алоҳида ёки биргаликда ювиш имкониятини тақдим этиши билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий барабани 11 килограмм кийимга мўлжалланган бўлса, иккита қўшимча кичик барабаннинг ҳар бири 1,5 килограмм сиғимга эга. Ушбу кичик секциялар, жумладан, ички кийимлар, пайпоқлар ёки болалар кийимларини бошқа кийимлардан алоҳида ювиш учун мўлжалланган бўлиб, барча учала қисм бир вақтнинг ўзида мустақил равишда ишлай олади.
Техник имкониятлар ва функцияларҚурилманинг ўлчамлари 598 × 570 × 850 миллиметрни ташкил этади. Бу кўрсаткич учта секцияга эга бўлишига қарамай, одатдаги 10 килограммли фронталли юклама билан ишлайдиган стандарт кир ювиш машиналарининг габаритларига деярли тенг эканини англатади. Харидорлар учун оддий версия билан бир қаторда кирни қуритиш функциясига эга модификация ҳам тақдим этилган.
Қуритиш функцияли версия 9 килограммгача бўлган кийимларни қуритиши мумкин, бунда асосий барабан 7 килограмм, кичик барабанларнинг ҳар бири эса 1 килограммгача юкни қабул қилади. Кийимлар аралашиб кетишининг олдини олиш мақсадида ҳар бир барабан ўзининг алоҳида сув узатиш контурига эга.
Сунъий интеллект ва хавфсизликҚурилмани бошқариш жараёни Xiaomi МиМо йирик модели базасида ишлайдиган Mijia Лингюн сунъий интеллект тизими орқали тўлдирилади. Фойдаланувчи мато тури, ранги ва кийимнинг ифлосланиш даражасини тасвирлаб бериши мумкин, шундан сўнг тизим энг мақбул ювиш параметрларини таклиф этади. Шунингдек, уч каналли доизатор ҳар бир барабан учун ювиш воситасини автоматик равишда етказиб беради ва тўлиқ тўлдирилган восита тахминан бир ойга етиши айтилмоқда.
Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, совуқ сувда стерилизация қилиш функцияси бактерия ва вирусларни 99,99 фоизгача, замбуруғларни 99,99 фоизгача, аллергенларни 96 фоиздан ортиқ ҳамда чанг кана майсаларини 100 фоиз йўқ қилиш кафолатини беради. Кучли тебранишларнинг олдини олиш учун ягона пўлат рамка, амортизация тизими ва реал вақт режимида тебранишларни таҳлил қилувчи автоматик мувозанатлаш алгоритмлари қўлланилган.
Изоҳлар 0
…