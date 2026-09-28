Xiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этди

·13·Техно
Xiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Хитой бозорида ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш ва қуритиш машинаси — Mijia Вашинг Мачине Протектор Pro Супреме Эдитион Ҳеат Пумп Вашер-Дрерни тақдим этди.
  • Ушбу қурилма кийимни қуритишда иссиқлик энергиясидан қайта фойдаланиш орқали энергия сарфини 73 фоизгача камайтиради ва қуритиш жараёнини 49 фоизга тезлаштиради.

Xiaomi компанияси Хитой бозорида ўз тарихидаги илк иссиқлик насосига эга бўлган комбинациялашган кир ювиш ва қуритиш машинаси — Mijia Вашинг Мачине Протектор Pro Супреме Эдитион Ҳеат Пумп Вашер-Дрер қурилмасини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илғор қурилма бир йўла катта ҳажмдаги кийимларни тозалаш ва қуритиш имкониятини тақдим этиб, уй хўжаликларида энергия тежамкорлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий технологик ютуғи анъанавий конденсацион кир ювиш машиналаридан фарқли ўлароқ, қуритиш жараёнида иссиқлик энергиясидан қайта фойдаланиш имкониятидир. Xiaomi тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу ёндашув энергия сарфини нақ 73 фоизга қадар қисқартиришга ёрдам беради. Шунингдек, махсус икки вентиляторли конструкция қуритиш жараёнини 49 фоизга тезлаштиради.

Инновацион технологиялар ва ихчам дизайн

Муҳандислар иссиқлик насосини жойлаштиришга муваффақ бўлганига қарамай, қурилма тўлчамли стандарт кир ювиш машиналарининг одатий габаритларини сақлаб қолган. Иссиқлик модули корпуснинг юқори қисмида жойлаштирилган бўлиб, совутиш агентининг оптималлаштирилган циркуляцияси иссиқлик алмашинуви самарадорлигини 59 фоизга оширади.

Қурилма бир мартада 13 килограммгача кир ювиш ва 9 килограммгача кийимни қуритиш қувватига эга. Фойдаланувчилар учун жами 35 та асосий ювиш ва қуритиш дастури, шунингдек, 11 та ихтисослаштирилган режим тақдим этилган. Юқори зичликдаги икки қатламли филтрация тизими эса матолардаги туклар ва майда чиқиндиларни ушлаб қолиб, уларнинг кийимларга қайта ёпишишининг олдини олади.

Сунъий интеллект ва смарт экотизим

Машина замонавий сув электролизи тизими билан жиҳозланган бўлиб, Xiaomi маълумотига кўра, ювиш самарадорлиги коэффициенти 1,3 ни ташкил этади. Совуқ сувда электролиз режимидан фойдаланилганда 20 турдаги қийин доғларни йўқ қилиш ва 99 фоизгача стерилизация даражасига эришиш мумкин.

Қурилманинг яна бир муҳим афзаллиги — ўрнатилган сунъий интеллект ёрдамчиси ҳисобланади. Фойдаланувчи кийимнинг материали, ранги ҳамда доғтурини кўрсатса кифоя, тизим автоматик равишда энг мақбул ювиш ва қуритиш дастурини танлаб беради. Янги маҳсулот Xiaomi HyperOS Смарт Коннект ақлли уй экотизимига тўлақонли интеграция қилинган бўлиб, Mi Home иловаси орқали уни масофадан туриб бошқариш ва овозли буйруқлардан фойдаланиш имконияти мавжуд.

XiaomiMijiaСмарт ҲомеHyperOSТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда13 сентябр 18:55Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 44 сентябр 10:26Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиXiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этди23 июн 00:59Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиXiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилди3 сентябр 19:00Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этди1 сентябр 14:29Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиXiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатилади31 август 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди