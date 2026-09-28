Xiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Хитой бозорида ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш ва қуритиш машинаси — Mijia Вашинг Мачине Протектор Pro Супреме Эдитион Ҳеат Пумп Вашер-Дрерни тақдим этди.
- Ушбу қурилма кийимни қуритишда иссиқлик энергиясидан қайта фойдаланиш орқали энергия сарфини 73 фоизгача камайтиради ва қуритиш жараёнини 49 фоизга тезлаштиради.
Xiaomi компанияси Хитой бозорида ўз тарихидаги илк иссиқлик насосига эга бўлган комбинациялашган кир ювиш ва қуритиш машинаси — Mijia Вашинг Мачине Протектор Pro Супреме Эдитион Ҳеат Пумп Вашер-Дрер қурилмасини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илғор қурилма бир йўла катта ҳажмдаги кийимларни тозалаш ва қуритиш имкониятини тақдим этиб, уй хўжаликларида энергия тежамкорлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий технологик ютуғи анъанавий конденсацион кир ювиш машиналаридан фарқли ўлароқ, қуритиш жараёнида иссиқлик энергиясидан қайта фойдаланиш имкониятидир. Xiaomi тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу ёндашув энергия сарфини нақ 73 фоизга қадар қисқартиришга ёрдам беради. Шунингдек, махсус икки вентиляторли конструкция қуритиш жараёнини 49 фоизга тезлаштиради.
Инновацион технологиялар ва ихчам дизайнМуҳандислар иссиқлик насосини жойлаштиришга муваффақ бўлганига қарамай, қурилма тўлчамли стандарт кир ювиш машиналарининг одатий габаритларини сақлаб қолган. Иссиқлик модули корпуснинг юқори қисмида жойлаштирилган бўлиб, совутиш агентининг оптималлаштирилган циркуляцияси иссиқлик алмашинуви самарадорлигини 59 фоизга оширади.
Қурилма бир мартада 13 килограммгача кир ювиш ва 9 килограммгача кийимни қуритиш қувватига эга. Фойдаланувчилар учун жами 35 та асосий ювиш ва қуритиш дастури, шунингдек, 11 та ихтисослаштирилган режим тақдим этилган. Юқори зичликдаги икки қатламли филтрация тизими эса матолардаги туклар ва майда чиқиндиларни ушлаб қолиб, уларнинг кийимларга қайта ёпишишининг олдини олади.
Сунъий интеллект ва смарт экотизимМашина замонавий сув электролизи тизими билан жиҳозланган бўлиб, Xiaomi маълумотига кўра, ювиш самарадорлиги коэффициенти 1,3 ни ташкил этади. Совуқ сувда электролиз режимидан фойдаланилганда 20 турдаги қийин доғларни йўқ қилиш ва 99 фоизгача стерилизация даражасига эришиш мумкин.
Қурилманинг яна бир муҳим афзаллиги — ўрнатилган сунъий интеллект ёрдамчиси ҳисобланади. Фойдаланувчи кийимнинг материали, ранги ҳамда доғтурини кўрсатса кифоя, тизим автоматик равишда энг мақбул ювиш ва қуритиш дастурини танлаб беради. Янги маҳсулот Xiaomi HyperOS Смарт Коннект ақлли уй экотизимига тўлақонли интеграция қилинган бўлиб, Mi Home иловаси орқали уни масофадан туриб бошқариш ва овозли буйруқлардан фойдаланиш имконияти мавжуд.
Изоҳлар 0
…