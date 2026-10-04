Honor ўзининг янги ихчам электр компрессорини тақдим этди

·0·Техно
Honor ўзининг янги ихчам электр компрессорини тақдим этди

Honor бренди Хитой бозорида автомобиллар, мотоцикллар, велосипедлар ва спорт анжомларини тезкор ҳамда қулай тарзда тўлдиришга мўлжалланган Honor Лифе Air Пумп Lite портатив электр компрессорини намойиш этди. Ихчам ўлчамлари ва замонавий функциялари билан ажралиб турувчи ушбу қурилма ҳайдовчилар ҳамда фаол турмуш тарзини ёқтирувчилар учун кундалик ҳаётда ишончли ёрдамчига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг нархи 37 долларни ташкил этади. Мазкур портатив компрессор ўзининг кичик габаритлари билан эътиборни тортади: унинг корпуси 160 × 63 × 62 миллиметр ўлчамларга эга бўлиб, оғирлиги атиги 583 граммни ташкил қилади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма ҳажми бўйича 500 миллилитрли сув идишига тенг келади.

Ихчам дизайн ва қулай бошқарув

Кичик ўлчамлари туфайли Honor Лифе Air Пумп Lite'ни автомобилнинг эшик чўнтагида ёки ҳатто стакан қўйгичида осонгина сақлаш мумкин. Қурилманинг олд панелида жорий босим кўрсаткичларини аниқ кўрсатиб турувчи рақамли дисплей жойлашган бўлиб, у фойдаланувчига тўлиқ назорат имконини беради.

Дисплей тўртта асосий ўлчов бирлигини қўллаб-қувватлайди: ПСИ, бар, кПас ва кгфс/см². Шунингдек, фойдаланувчи керакли босим даражасини олдиндан белгилаб қўйиши мумкин, шундан сўнг қурилма белгиланган кўрсаткичга етгач автоматик равишда ўз ишини тўхтатади.

Ишлаш режимлари ва техник имкониятлар

Қурилма турли эҳтиёжлар учун мўлжалланган бешта иш режимини таклиф этади. Буларга автомобил, мотоцикл, велосипед, тўп учун режимлар ҳамда шахсий фойдаланувчи режими киради. Компрессорнинг унумдорлиги дақиқасига 25–30 литрни ташкил этиб, унинг максимал босими 11 баргача етади.

Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, ушбу қурилма велосипед шинасини тахминан 42 сонияда, баскетбол тўпини эса атиги 17 сонияда тўлдира олади. Албатта, ҳақиқий сарфланадиган вақт буюмнинг ўлчамига ҳамда бошланғич босим даражасига қараб ўзгариши мумкин.

Батарея қуввати ва қўшимча ҳимоя

Honor Лифе Air Пумп Lite ичида ҳар бири 2500 мА·соат бўлган учта аккумулятор элементи ўрнатилган. Тўлиқ қувватланган батарея тўртта автомобил шинасини ёки 102 тагача баскетбол тўпини дамлаш учун етарли бўлади. Қувват олиш жараёни замонавий USB-C порти орқали амалга оширилади.

Хавфсизликни таъминлаш мақсадида компрессор ҳаддан ташқари қизиш, ортиқча оқим ва кучланишдан ҳимоя тизими билан жиҳозланган. Ички қисмларни самарали совутиш учун алоҳида ҳаво канали кўзда тутилган. Шунингдек, корпуснинг юқори қисмида қоронғи вақтларда ёки фавқулодда вазиятларда қўл келадиган ўрнатилган чироқ мавжуд.

HonorКомпрессорТехнологияГаджетЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиHonor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайди27 сентябр 15:58Honor Watch 6 Pro Хитойда сотувга чиқди: илғор имкониятларHonor Watch 6 Pro Хитойда сотувга чиқди: илғор имкониятлар28 сентябр 12:23Honor йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этадиHonor йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этади30 сентябр 20:50Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди21 сентябр 12:00Янги Vivo Х Фолд 6 смартфони октабр ойида глобал бозорга чиқадиЯнги Vivo Х Фолд 6 смартфони октабр ойида глобал бозорга чиқади28 сентябр 11:56Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этилади18 сентябр 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...