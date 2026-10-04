Honor ўзининг янги ихчам электр компрессорини тақдим этди
Honor бренди Хитой бозорида автомобиллар, мотоцикллар, велосипедлар ва спорт анжомларини тезкор ҳамда қулай тарзда тўлдиришга мўлжалланган Honor Лифе Air Пумп Lite портатив электр компрессорини намойиш этди. Ихчам ўлчамлари ва замонавий функциялари билан ажралиб турувчи ушбу қурилма ҳайдовчилар ҳамда фаол турмуш тарзини ёқтирувчилар учун кундалик ҳаётда ишончли ёрдамчига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг нархи 37 долларни ташкил этади. Мазкур портатив компрессор ўзининг кичик габаритлари билан эътиборни тортади: унинг корпуси 160 × 63 × 62 миллиметр ўлчамларга эга бўлиб, оғирлиги атиги 583 граммни ташкил қилади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма ҳажми бўйича 500 миллилитрли сув идишига тенг келади.
Ихчам дизайн ва қулай бошқарувКичик ўлчамлари туфайли Honor Лифе Air Пумп Lite'ни автомобилнинг эшик чўнтагида ёки ҳатто стакан қўйгичида осонгина сақлаш мумкин. Қурилманинг олд панелида жорий босим кўрсаткичларини аниқ кўрсатиб турувчи рақамли дисплей жойлашган бўлиб, у фойдаланувчига тўлиқ назорат имконини беради.
Дисплей тўртта асосий ўлчов бирлигини қўллаб-қувватлайди: ПСИ, бар, кПас ва кгфс/см². Шунингдек, фойдаланувчи керакли босим даражасини олдиндан белгилаб қўйиши мумкин, шундан сўнг қурилма белгиланган кўрсаткичга етгач автоматик равишда ўз ишини тўхтатади.
Ишлаш режимлари ва техник имкониятларҚурилма турли эҳтиёжлар учун мўлжалланган бешта иш режимини таклиф этади. Буларга автомобил, мотоцикл, велосипед, тўп учун режимлар ҳамда шахсий фойдаланувчи режими киради. Компрессорнинг унумдорлиги дақиқасига 25–30 литрни ташкил этиб, унинг максимал босими 11 баргача етади.
Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, ушбу қурилма велосипед шинасини тахминан 42 сонияда, баскетбол тўпини эса атиги 17 сонияда тўлдира олади. Албатта, ҳақиқий сарфланадиган вақт буюмнинг ўлчамига ҳамда бошланғич босим даражасига қараб ўзгариши мумкин.
Батарея қуввати ва қўшимча ҳимояHonor Лифе Air Пумп Lite ичида ҳар бири 2500 мА·соат бўлган учта аккумулятор элементи ўрнатилган. Тўлиқ қувватланган батарея тўртта автомобил шинасини ёки 102 тагача баскетбол тўпини дамлаш учун етарли бўлади. Қувват олиш жараёни замонавий USB-C порти орқали амалга оширилади.
Хавфсизликни таъминлаш мақсадида компрессор ҳаддан ташқари қизиш, ортиқча оқим ва кучланишдан ҳимоя тизими билан жиҳозланган. Ички қисмларни самарали совутиш учун алоҳида ҳаво канали кўзда тутилган. Шунингдек, корпуснинг юқори қисмида қоронғи вақтларда ёки фавқулодда вазиятларда қўл келадиган ўрнатилган чироқ мавжуд.
Изоҳлар 0
…