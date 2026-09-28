Янги Vivo Х Фолд 6 смартфони октабр ойида глобал бозорга чиқади

·36·Техно
Янги Vivo Х Фолд 6 смартфони октабр ойида глобал бозорга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Vivo Х Фолд 6 буклама смартфони 1-октабрда глобал бозорга, 6-октабрда эса Ҳиндистонга чиқади.
  • Хитойда июн ойида тақдим этилган ушбу қурилма халқаро версияда ОригинОС 7 дастурий таъминоти, 12 GB тезкор ва 256/512 GB доимий хотира билан тақдим этилади.
  • Смартфон 8,02 дюймли ички ва 6,51 дюймли ташқи дисплейларга, 200 мегапикселли асосий камерага, Dimensity 9500 Супер Эдитион процессорига ва 7000 мА·ш сиғимли аккумуляторга эга.

Ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар бозорида ўзига хос ўрин эгаллаб бораётган Vivo компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмаси — Vivo Х Фолд 6 буклама смартфонининг халқаро тақдимот санасини эълон қилди. Инсайдер Абҳишек Ядав тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, янги авлод илғор гаджети 1-октабрда глобал миқёсда, 6-октабрда эса Ҳиндистон бозорида расман тақдим этилади. Мазкур халқаро релиз қурилманинг шу йилнинг июн ойида бўлиб ўтган Хитойдаги дебютидан кейин тўрт ойлик танаффус билан амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таъкидлаш жоизки, Хитойдан ташқаридаги харидорлар учун мўлжалланган глобал версия бир қатор техник ва дастурий хусусиятлари билан ажралиб туради. Хусусан, смартфон халқаро бозорда 12 GB тезкор ҳамда 256 ёки 512 GB доимий хотира конфигурацияларида сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Фойдаланувчиларга танлов учун икки хил — Присм Блакк ва Небула Теал ранглар гаммаси таклиф қилинади.

Дастурий таъминот ва ташқи кўринишдаги ўзгаришлар

Қурилманинг энг муҳим хусусиятларидан бири унинг дастурий таъминотидадир. Агар Хитой учун ишлаб чиқарилган моделда ОригинОС 6 Фолд тизими ўрнатилган бўлса, халқаро бозорга чиқариладиган версия янгироқ ОригинОС 7 дастурий таъминоти билан таъминланади. Шу билан бирга, асосий аппарат қисми аввалги талқинда ўзгаришсиз қолиши кутилмоқда.

Смартфон иккита сифатли дисплей билан жиҳозланган бўлиб, улар фойдаланувчига юқори қулайлик яратади. Ички қисмида замонавий M14 материалига асосланган 8,02 дюймли улкан экран жойлашган бўлса, ташқи томонида қулай фойдаланиш учун 6,51 дюймли панел ўрнатилган. Ушбу икки экран гаджетни ҳам планшет, ҳам одатий смартфон сифатида ишлатиш имконини беради.

Юқори унумдорлик ва илғор камера имкониятлари

Ғайриоддий буклама телефоннинг ишлаш тезлиги ҳам юқори даражада таъминланган. Қурилма унумдорлиги Vivo компанияси махсус ишлаб чиққан Dimensity 9500 Супер Эдитион однокристалли тизими асосида бошқарилади. Бу эса энг оғир вазифалар ва иловаларни ҳам ҳеч қандай муаммосиз бажариш имконини беради.

Фотография ихлосмандлари учун ҳам қурилмадан катта имкониятлар ўрин олган. Смартфоннинг асосий камераси 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, у Зеисс APО сертификатига эга перископик телефотомодул ҳамда 50 мегапикселли кенг бурчакли камера билан тўлдирилган. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар томонидан махсус тақдим этилган 200 мм ли Зеисс телеконвертерини қўллаб-қувватлаш функцияси ҳам мавжуд.

Ушбу илғор технологияларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш мақсадида қурилма 7000 мА·ш сиғимли улкан аккумулятор билан таъминланди. Батареяни қувватлантириш учун 80 В қувватга эга симли ҳамда 40 В қувватдаги симсиз тезкор қувватлаш технологиялари қўллаб-қувватланади.

VivoСмартфонТехнологияГаджетЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камераси22 сентябр 00:27Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиHonor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиКеча 15:58Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиVivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилди6 сентябр 11:23Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариVivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлари2 сентябр 12:50Oppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилдиOppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилдиКеча 14:27Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди21 сентябр 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди