Янги Vivo Х Фолд 6 смартфони октабр ойида глобал бозорга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Vivo Х Фолд 6 буклама смартфони 1-октабрда глобал бозорга, 6-октабрда эса Ҳиндистонга чиқади.
- Хитойда июн ойида тақдим этилган ушбу қурилма халқаро версияда ОригинОС 7 дастурий таъминоти, 12 GB тезкор ва 256/512 GB доимий хотира билан тақдим этилади.
- Смартфон 8,02 дюймли ички ва 6,51 дюймли ташқи дисплейларга, 200 мегапикселли асосий камерага, Dimensity 9500 Супер Эдитион процессорига ва 7000 мА·ш сиғимли аккумуляторга эга.
Ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар бозорида ўзига хос ўрин эгаллаб бораётган Vivo компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмаси — Vivo Х Фолд 6 буклама смартфонининг халқаро тақдимот санасини эълон қилди. Инсайдер Абҳишек Ядав тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, янги авлод илғор гаджети 1-октабрда глобал миқёсда, 6-октабрда эса Ҳиндистон бозорида расман тақдим этилади. Мазкур халқаро релиз қурилманинг шу йилнинг июн ойида бўлиб ўтган Хитойдаги дебютидан кейин тўрт ойлик танаффус билан амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таъкидлаш жоизки, Хитойдан ташқаридаги харидорлар учун мўлжалланган глобал версия бир қатор техник ва дастурий хусусиятлари билан ажралиб туради. Хусусан, смартфон халқаро бозорда 12 GB тезкор ҳамда 256 ёки 512 GB доимий хотира конфигурацияларида сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Фойдаланувчиларга танлов учун икки хил — Присм Блакк ва Небула Теал ранглар гаммаси таклиф қилинади.
Дастурий таъминот ва ташқи кўринишдаги ўзгаришларҚурилманинг энг муҳим хусусиятларидан бири унинг дастурий таъминотидадир. Агар Хитой учун ишлаб чиқарилган моделда ОригинОС 6 Фолд тизими ўрнатилган бўлса, халқаро бозорга чиқариладиган версия янгироқ ОригинОС 7 дастурий таъминоти билан таъминланади. Шу билан бирга, асосий аппарат қисми аввалги талқинда ўзгаришсиз қолиши кутилмоқда.
Смартфон иккита сифатли дисплей билан жиҳозланган бўлиб, улар фойдаланувчига юқори қулайлик яратади. Ички қисмида замонавий M14 материалига асосланган 8,02 дюймли улкан экран жойлашган бўлса, ташқи томонида қулай фойдаланиш учун 6,51 дюймли панел ўрнатилган. Ушбу икки экран гаджетни ҳам планшет, ҳам одатий смартфон сифатида ишлатиш имконини беради.
Юқори унумдорлик ва илғор камера имкониятлариҒайриоддий буклама телефоннинг ишлаш тезлиги ҳам юқори даражада таъминланган. Қурилма унумдорлиги Vivo компанияси махсус ишлаб чиққан Dimensity 9500 Супер Эдитион однокристалли тизими асосида бошқарилади. Бу эса энг оғир вазифалар ва иловаларни ҳам ҳеч қандай муаммосиз бажариш имконини беради.
Фотография ихлосмандлари учун ҳам қурилмадан катта имкониятлар ўрин олган. Смартфоннинг асосий камераси 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, у Зеисс APО сертификатига эга перископик телефотомодул ҳамда 50 мегапикселли кенг бурчакли камера билан тўлдирилган. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар томонидан махсус тақдим этилган 200 мм ли Зеисс телеконвертерини қўллаб-қувватлаш функцияси ҳам мавжуд.
Ушбу илғор технологияларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш мақсадида қурилма 7000 мА·ш сиғимли улкан аккумулятор билан таъминланди. Батареяни қувватлантириш учун 80 В қувватга эга симли ҳамда 40 В қувватдаги симсиз тезкор қувватлаш технологиялари қўллаб-қувватланади.
Изоҳлар 0
…