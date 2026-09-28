Honor Watch 6 Pro Хитойда сотувга чиқди: илғор имкониятлар

·6·Техно
Honor Watch 6 Pro Хитойда сотувга чиқди: илғор имкониятлар

Хитой бозорида илғор имкониятларга эга бўлган янги Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари расман савдога чиқарилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тақиладиган гаджет ўзининг юқори технологияли дисплейи, соғлиқни назорат қилишнинг ноёб функциялари ҳамда узоқ вақт қувват сақлаши билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма бошланғич нархи 1699 юандан иборат бўлиб, ҳозирда Хитойдаги харидорлар учун очиқ. Соатнинг дизайни ва техник тузилиши замонавий фойдаланувчиларнинг кундалик эҳтиёжларини қондиришга қаратилган.

Дисплей ва мустаҳкам корпус

Гаджет пиксел литографияси технологияси асосида яратилган 1,5 дюймли икки қатламли OLED-экран билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, экран ёрқинлиги рекорд даражадаги 4500 нитни ташкил этади, бу эса қуёш нурида ҳам маълумотларни осонгина ўқиш имконини беради.

Шунингдек, соат корпусини яратишда наон-микрокристалли керамика материалидан фойдаланилган. Дастурий таъминот асоси сифатида эса МагикОС платформаси танланган бўлиб, у қурилманинг барқарор ва тезкор ишлашини таъминлайди.

Саломатликни сунъий интеллект ёрдамида назорат қилиш

ixbt.com хабар қилишича, Honor Watch 6 Pro моделининг асосий ўзига хослиги бу — Honor Ҳеалт Сйстем тизимидир. Мазкур тизим юрак тўхташининг ўта юқори хавф белгиларини аниқлаб, босқичма-босқич огоҳлантиришларни беришга қодир. Хавф тасдиқланганда, соат тебраниш ёрдамида огоҳлантиради, фавқулодда алоқа рақамларига боғланади ва экранда реанимация тадбирларини ўтказиш бўйича кўрсатмаларни кўрсатади.

Қурилма жисмоний фаоллик, уйқу, кайфият ва босим ўзгаришларини ҳисобга олувчи сунъий интеллект таҳлилига эга бўлган узлуксиз қон босими мониторинги 2.0 функциясини қўллаб-қувватлайди. Қўшимча равишда, соат Синокаре қон шакарини узлуксиз мониторинг қилиш тизимига уланиб, қондаги глюкоза миқдори ҳақидаги маълумотларни экранда акс эттириши мумкин.

Аккумулятор қуввати ва мослашувчанлик

Батарея қуввати бўйича Honor тақдим этган маълумотларга кўра, соат автоном тарзда 18 кунгача ишлай олади. Бироқ одатий фойдаланиш режимида бу кўрсаткич 10 кунгача, Алвайс-Он Дисплай функцияси ёқилганда эса 7 кунгача қисқаради. Саломатлик кўрсаткичларини доимий равишда кузатиб бориш режимида эса қувват 4 кунга етади.

Қурилма нафақат Honor, балки iPhone смартфонлари билан ҳам муаммосиз ишлайди ва улардан келадиган билдиришномаларни қабул қилиш имкониятига эга.

HonorСмартватчТехнологияГаджетХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиHonor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиКеча 15:58Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди21 сентябр 12:00Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиHuawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этилади2 сентябр 14:29Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиHonor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этди11 июл 06:23Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлди7 сентябр 14:57Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиHonor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этди22 июл 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди