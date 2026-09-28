Honor Watch 6 Pro Хитойда сотувга чиқди: илғор имкониятлар
Хитой бозорида илғор имкониятларга эга бўлган янги Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари расман савдога чиқарилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тақиладиган гаджет ўзининг юқори технологияли дисплейи, соғлиқни назорат қилишнинг ноёб функциялари ҳамда узоқ вақт қувват сақлаши билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма бошланғич нархи 1699 юандан иборат бўлиб, ҳозирда Хитойдаги харидорлар учун очиқ. Соатнинг дизайни ва техник тузилиши замонавий фойдаланувчиларнинг кундалик эҳтиёжларини қондиришга қаратилган.
Дисплей ва мустаҳкам корпусГаджет пиксел литографияси технологияси асосида яратилган 1,5 дюймли икки қатламли OLED-экран билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, экран ёрқинлиги рекорд даражадаги 4500 нитни ташкил этади, бу эса қуёш нурида ҳам маълумотларни осонгина ўқиш имконини беради.
Шунингдек, соат корпусини яратишда наон-микрокристалли керамика материалидан фойдаланилган. Дастурий таъминот асоси сифатида эса МагикОС платформаси танланган бўлиб, у қурилманинг барқарор ва тезкор ишлашини таъминлайди.
Саломатликни сунъий интеллект ёрдамида назорат қилишixbt.com хабар қилишича, Honor Watch 6 Pro моделининг асосий ўзига хослиги бу — Honor Ҳеалт Сйстем тизимидир. Мазкур тизим юрак тўхташининг ўта юқори хавф белгиларини аниқлаб, босқичма-босқич огоҳлантиришларни беришга қодир. Хавф тасдиқланганда, соат тебраниш ёрдамида огоҳлантиради, фавқулодда алоқа рақамларига боғланади ва экранда реанимация тадбирларини ўтказиш бўйича кўрсатмаларни кўрсатади.
Қурилма жисмоний фаоллик, уйқу, кайфият ва босим ўзгаришларини ҳисобга олувчи сунъий интеллект таҳлилига эга бўлган узлуксиз қон босими мониторинги 2.0 функциясини қўллаб-қувватлайди. Қўшимча равишда, соат Синокаре қон шакарини узлуксиз мониторинг қилиш тизимига уланиб, қондаги глюкоза миқдори ҳақидаги маълумотларни экранда акс эттириши мумкин.
Аккумулятор қуввати ва мослашувчанликБатарея қуввати бўйича Honor тақдим этган маълумотларга кўра, соат автоном тарзда 18 кунгача ишлай олади. Бироқ одатий фойдаланиш режимида бу кўрсаткич 10 кунгача, Алвайс-Он Дисплай функцияси ёқилганда эса 7 кунгача қисқаради. Саломатлик кўрсаткичларини доимий равишда кузатиб бориш режимида эса қувват 4 кунга етади.
Қурилма нафақат Honor, балки iPhone смартфонлари билан ҳам муаммосиз ишлайди ва улардан келадиган билдиришномаларни қабул қилиш имкониятига эга.
Изоҳлар 0
…