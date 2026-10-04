iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари

·44·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 4 октябр ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари маълум бўлди. эСИМ+эСИМ версиясидаги iPhone 18 Pro 256 GB модели Силвер рангда 1579 доллардан бошланади, 1 TB хотирали модели эса 2899 долларгача боради. iPhone 18 Pro Max 256 GB моделининг нархи 1799 доллардан бошланиб, 1 TB хотирали модели 2749 долларни ташкил этади.
  • СИМ+эСИМ версиясидаги нархлар ҳам келтирилган бўлиб, улар ҳар куни ўзгариши мумкин.

4 октябрь ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари маълум қилинди. Нархлар SIM+eSIM ҳамда eSIM+eSIM вариантларига қараб фарқ қилади.

eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ модели Silver рангда 1579 доллар, Glacier ва Black рангларида 1599 доллардан, Burgundy рангда эса 1649 доллардан таклиф қилинмоқда.

iPhone 18 Pro’нинг 512 ГБ версияси 1899 доллар, 1 ТБ хотирали модели эса 2899 доллардан сотилмоқда.

iPhone 18 Pro Max 256 ГБ моделининг Black, Silver ва Glacier ранглари 1799 доллардан, Burgundy версияси эса 1889 доллардан таклиф қилинган.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 2049 доллар, Silver ва Burgundy вариантлари 2179 доллар, Glacier версияси эса 2099 доллар туради. 1 ТБ хотирали модель 2749 доллардан кўрсатилган.

SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ модели Silver рангда 1579 доллар, Glacier, Black ва Burgundy рангларида 1619, 1679 ва 1679 доллардан таклиф қилинмоқда.

Ушбу версияда iPhone 18 Pro’нинг 512 ГБ модели 1899 доллар, 1 ТБ хотирали версияси эса 2999 доллардан сотилмоқда.

iPhone 18 Pro Max 256 ГБ моделининг Glacier версияси 1929 доллар, Black 1919 доллар, Silver 1899 доллар ва Burgundy 2029 доллардан.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 2179 доллар, Silver ва Glacier вариантлари 2239 доллар, Burgundy версияси эса 2299 доллардан кўрсатилган. 1 ТБ хотирали модель 2749 доллар туради.

Келтирилган нархлар 4 октябрь 2026 йил ҳолатига тегишли. Савдодаги нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleСмартфонларiPhone 18
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябр 11:11iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилинди29 сентябр 10:42Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлариМалика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлариКеча 09:59iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!13 сентябр 01:41АҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолдиАҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолди26 сентябр 14:52iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди18 сентябр 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...