iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 4 октябр ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари маълум бўлди. эСИМ+эСИМ версиясидаги iPhone 18 Pro 256 GB модели Силвер рангда 1579 доллардан бошланади, 1 TB хотирали модели эса 2899 долларгача боради. iPhone 18 Pro Max 256 GB моделининг нархи 1799 доллардан бошланиб, 1 TB хотирали модели 2749 долларни ташкил этади.
- СИМ+эСИМ версиясидаги нархлар ҳам келтирилган бўлиб, улар ҳар куни ўзгариши мумкин.
4 октябрь ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари маълум қилинди. Нархлар SIM+eSIM ҳамда eSIM+eSIM вариантларига қараб фарқ қилади.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ модели Silver рангда 1579 доллар, Glacier ва Black рангларида 1599 доллардан, Burgundy рангда эса 1649 доллардан таклиф қилинмоқда.
iPhone 18 Pro’нинг 512 ГБ версияси 1899 доллар, 1 ТБ хотирали модели эса 2899 доллардан сотилмоқда.
iPhone 18 Pro Max 256 ГБ моделининг Black, Silver ва Glacier ранглари 1799 доллардан, Burgundy версияси эса 1889 доллардан таклиф қилинган.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 2049 доллар, Silver ва Burgundy вариантлари 2179 доллар, Glacier версияси эса 2099 доллар туради. 1 ТБ хотирали модель 2749 доллардан кўрсатилган.
SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ модели Silver рангда 1579 доллар, Glacier, Black ва Burgundy рангларида 1619, 1679 ва 1679 доллардан таклиф қилинмоқда.
Ушбу версияда iPhone 18 Pro’нинг 512 ГБ модели 1899 доллар, 1 ТБ хотирали версияси эса 2999 доллардан сотилмоқда.
iPhone 18 Pro Max 256 ГБ моделининг Glacier версияси 1929 доллар, Black 1919 доллар, Silver 1899 доллар ва Burgundy 2029 доллардан.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 2179 доллар, Silver ва Glacier вариантлари 2239 доллар, Burgundy версияси эса 2299 доллардан кўрсатилган. 1 ТБ хотирали модель 2749 доллар туради.
Келтирилган нархлар 4 октябрь 2026 йил ҳолатига тегишли. Савдодаги нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.
Изоҳлар 0
…