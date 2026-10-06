iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлари

·44·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 6 октябр 2026 ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари маълум қилинди.
  • Қурилмалар эСИМ+эСИМ ҳамда СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилмоқда, бунда нархлар хотира ҳажми, ранги ва вариантига қараб фарқланади.
  • Масалан, эСИМ+эСИМ версиясидаги iPhone 18 Proънинг 256 GB Силвер модели 1589 доллардан бошланади, СИМ+эСИМ вариантида эса 1579 доллардан таклиф этилади.

6 октябр 2026 ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари маълум қилинди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда.

eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver, Glacier ва Black ранглари 1589 доллардан сотилмоқда. Burgundy рангли версия 1639 доллар туради. 512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro нархи 1899 доллар, 1 ТБ хотирали модели эса 2899 доллар.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black версияси 1699 долларлик акция нархида таклиф қилинмоқда. Silver модели 1749 доллар, Glacier 1779 доллар, Burgundy эса 1829 доллар туради.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 1999 доллар, Silver 2179 доллар, Glacier 2099 доллар ва Burgundy 2149 доллардан сотилмоқда. 1 ТБ хотирали версия нархи 2699 доллар.

SIM+eSIM вариантларида iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier 1599 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1649 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 2049 доллар, 1 ТБ модели эса 2999 доллар.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ хотирали Glacier версияси 1899 доллар, Black 1829 долларлик акция нархида, Silver 1849 доллар ва Burgundy 1939 доллардан сотилмоқда.

512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black версияси 2139 доллар, Silver 2199 доллар, Burgundy 2149 доллар ва Glacier 2199 доллар туради. 1 ТБ хотирали моделнинг нархи 2699 доллар этиб кўрсатилган.

Маълумотларга кўра, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган нархлар 6 октябр 2026 ҳолатига тегишли.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleiPhone 18Смартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларiPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларКеча 10:58iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари4 октябр 11:362 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябр 11:11iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилинди29 сентябр 10:42Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлариМалика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари3 октябр 09:59iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!13 сентябр 01:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...