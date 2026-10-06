iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 6 октябр 2026 ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари маълум қилинди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ҳамда СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилмоқда, бунда нархлар хотира ҳажми, ранги ва вариантига қараб фарқланади.
- Масалан, эСИМ+эСИМ версиясидаги iPhone 18 Proънинг 256 GB Силвер модели 1589 доллардан бошланади, СИМ+эСИМ вариантида эса 1579 доллардан таклиф этилади.
6 октябр 2026 ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари маълум қилинди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver, Glacier ва Black ранглари 1589 доллардан сотилмоқда. Burgundy рангли версия 1639 доллар туради. 512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro нархи 1899 доллар, 1 ТБ хотирали модели эса 2899 доллар.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black версияси 1699 долларлик акция нархида таклиф қилинмоқда. Silver модели 1749 доллар, Glacier 1779 доллар, Burgundy эса 1829 доллар туради.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 1999 доллар, Silver 2179 доллар, Glacier 2099 доллар ва Burgundy 2149 доллардан сотилмоқда. 1 ТБ хотирали версия нархи 2699 доллар.
SIM+eSIM вариантларида iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier 1599 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1649 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 2049 доллар, 1 ТБ модели эса 2999 доллар.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ хотирали Glacier версияси 1899 доллар, Black 1829 долларлик акция нархида, Silver 1849 доллар ва Burgundy 1939 доллардан сотилмоқда.
512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black версияси 2139 доллар, Silver 2199 доллар, Burgundy 2149 доллар ва Glacier 2199 доллар туради. 1 ТБ хотирали моделнинг нархи 2699 доллар этиб кўрсатилган.
Маълумотларга кўра, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган нархлар 6 октябр 2026 ҳолатига тегишли.
Изоҳлар 0
…