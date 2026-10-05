iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 5-октябр ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ва рангдаги версиялари учун нархлар эълон қилинди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида мавжуд бўлиб, нархлар хотира сиғими, ранги ва СИМ-карта турига қараб фарқланади.
- Масалан, iPhone 18 Pro 256 GB хотирали эСИМ+эСИМ версияси 1599 доллардан бошланади, 1 TBъли модели эса 2899 долларга тенг.
5 октябр ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ва рангдаги версиялари учун нархлар маълум қилинди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида сотилмоқда.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ хотира билан Silver, Glacier ва Black рангларида 1599 доллардан таклиф қилинмоқда. Burgundy рангли версияси эса 1649 доллар туради. 512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro нархи 1899 доллар, 1 ТБ хотирали модели 2899 доллар этиб кўрсатилган.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ версияси Black рангда 1769 долларлик акция нархида сотилмоқда. Silver ва Glacier ранглари 1799 доллардан, Burgundy эса 1849 доллардан таклиф қилинган.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 2039 доллар, Silver 2179 доллар, Glacier 2099 доллар ва Burgundy 2179 доллардан. 1 ТБ хотирали моделнинг нархи эса 2749 доллар.
SIM+eSIM версияларида iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier рангда 1609 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1659 доллардан сотилмоқда. 512 ГБ версияси 1949 доллар, 1 ТБ модели эса 2999 доллар этиб кўрсатилган.
iPhone 18 Pro Max’нинг SIM+eSIM версиясида 256 ГБ Glacier 1929 доллар, Black 1889 доллар, Silver 1849 доллар ва Burgundy 1989 доллардан таклиф қилинмоқда.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 2159 доллар, Silver 2239 доллар, Burgundy 2219 доллар, Glacier эса 2239 доллар туради. 1 ТБ хотирали версиянинг нархи 2739 доллар.
Маълум қилинишича, смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган нархлар 5 октябр 2026 ҳолатига тегишли.
Изоҳлар 0
…