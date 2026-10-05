iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархлар

·30·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 5-октябр ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ва рангдаги версиялари учун нархлар эълон қилинди.
  • Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида мавжуд бўлиб, нархлар хотира сиғими, ранги ва СИМ-карта турига қараб фарқланади.
  • Масалан, iPhone 18 Pro 256 GB хотирали эСИМ+эСИМ версияси 1599 доллардан бошланади, 1 TBъли модели эса 2899 долларга тенг.

5 октябр ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ва рангдаги версиялари учун нархлар маълум қилинди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида сотилмоқда.

eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ хотира билан Silver, Glacier ва Black рангларида 1599 доллардан таклиф қилинмоқда. Burgundy рангли версияси эса 1649 доллар туради. 512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro нархи 1899 доллар, 1 ТБ хотирали модели 2899 доллар этиб кўрсатилган.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ версияси Black рангда 1769 долларлик акция нархида сотилмоқда. Silver ва Glacier ранглари 1799 доллардан, Burgundy эса 1849 доллардан таклиф қилинган.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 2039 доллар, Silver 2179 доллар, Glacier 2099 доллар ва Burgundy 2179 доллардан. 1 ТБ хотирали моделнинг нархи эса 2749 доллар.

SIM+eSIM версияларида iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier рангда 1609 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1659 доллардан сотилмоқда. 512 ГБ версияси 1949 доллар, 1 ТБ модели эса 2999 доллар этиб кўрсатилган.

iPhone 18 Pro Max’нинг SIM+eSIM версиясида 256 ГБ Glacier 1929 доллар, Black 1889 доллар, Silver 1849 доллар ва Burgundy 1989 доллардан таклиф қилинмоқда.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 2159 доллар, Silver 2239 доллар, Burgundy 2219 доллар, Glacier эса 2239 доллар туради. 1 ТБ хотирали версиянинг нархи 2739 доллар.

Маълум қилинишича, смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган нархлар 5 октябр 2026 ҳолатига тегишли.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleiPhone 18Смартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариКеча 11:362 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябр 11:11iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилинди29 сентябр 10:42Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлариМалика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари3 октябр 09:59iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!13 сентябр 01:41АҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолдиАҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолди26 сентябр 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...