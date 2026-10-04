Европа космик агентлиги ўз орбитал станциясини қуришни режалаштирмоқда

·24·Техно
Европа космик агентлиги ўз орбитал станциясини қуришни режалаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро космик стансиянинг 2030-йилда фойдаланишдан чиқарилиши сабабли Европа космик агентлиги (ESA) пастки еролди орбитасида ўзининг мустақил орбитал стансиясини қуриш имкониятларини ўрганмоқда.
  • Бу ташаббус Европанинг ташқи ҳамкорларга бўлган қарамлигини камайтириш ва космосга мустақил чиқишни таъминлашга қаратилган.

Халқаро космик станциянинг 2030-йилда фойдаланишдан чиқарилиши муносабати билан Европа космик агентлиги (ESA) пастки еролди орбитасида барқарор мавжудликни таъминлаш чораларини кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Европа давлатлари космик дастурларни кенгайтириш ташаббусини қўллаб-қувватлагач, агентлик мустақил орбитал станцияни яратиш имкониятларини ўрганишга киришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур стратегик ҳужжат пастки еролди орбитаси, Ойни ва Марсни ўзлаштириш, шунингдек, экипажларни етказиб бериш тизимларини ривожлантириш бўйича мустақил салоҳиятни шаклитантиришни назарда тутади. Бу қадам Европанинг ташқи ҳамкорларга бўлган қарамлигини камайтириш ҳамда космосга мустақил чиқишни таъминлашга қаратилган.

Мустақил ташувчилар ва янги ракеталар

Шу билан бирга, Европа ўзининг космик аппаратларни учириш имкониятларини жадал равишда кенгайтириб бормоқда. Эуропеан Лаунчер Чалленге дастури доирасида Исар Аэроспасе компаниясининг Спектрум ракетаси иккинчи уриниш билан муваффақиятли орбитага чиқди.

Янги ракеталар келгусида талабнинг ошиши кутилаётган давр учун мўлжалланган бўлиб, улар Ариане 6 ва Вега К каби мавжуд ташувчиларни тўлдиради. Ушбу ракеталарнинг учиш частотаси ҳам талаб ортиб бораётгани сабабли босқичма-босқич оширилмоқда.

Халқаро ҳамкорлик ва келажак режалари

ESA вакиллари космик станциялар яратиш билан шуғулланувчи Калифорниянинг Васт компанияси билан ҳамкорлик қилмоқда. Ушбу компания келгуси йилнинг бошида Ҳавен-1 станцияси прототипини учиришни режалаштирган.

Ҳавен-1 станциясининг илк бошқариладиган экспедициясида ESA астронавти Арно Прост ҳам иштирок этади. Мутахассис учун бу фаолиятидаги илк космик парвоз бўлиши кутилмоқда ва бу Европа учун муҳим тажриба ҳисобланади.

Агентлик раҳбарининг таъкидлашича, халқаро ҳамкорларнинг дастурлардаги ўзгаришлари Европа лойиҳаларининг заиф томонларини кўрсатиб қўйди. Шу боис Европа Иттифоқи мамлакатлари бошқа космик деразалар билан ҳамкорликни сақлаб қолган ҳолда, ўз компетенцияларини кенгайтиришга қарор қилди.

ЕвропаКосмосESAОрбитал станцияТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиЕвропа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилди10 сентябр 21:52Австралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянсун» станциясини суратга олдиАвстралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянсун» станциясини суратга олди25 сентябр 18:28Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда19 сентябр 18:25Европа космик дастури доирасида иккинчи старт мажмуаси ўрганилмоқдаЕвропа космик дастури доирасида иккинчи старт мажмуаси ўрганилмоқда2 октябр 00:57Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиЕвропанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилди11 август 17:59Европа Ойни ўрганиш учун илк МАГПИE луноходини яратишга 65 миллион евро ажратдиЕвропа Ойни ўрганиш учун илк МАГПИE луноходини яратишга 65 миллион евро ажратди25 июл 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...