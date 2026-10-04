Европа космик агентлиги ўз орбитал станциясини қуришни режалаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро космик стансиянинг 2030-йилда фойдаланишдан чиқарилиши сабабли Европа космик агентлиги (ESA) пастки еролди орбитасида ўзининг мустақил орбитал стансиясини қуриш имкониятларини ўрганмоқда.
- Бу ташаббус Европанинг ташқи ҳамкорларга бўлган қарамлигини камайтириш ва космосга мустақил чиқишни таъминлашга қаратилган.
Халқаро космик станциянинг 2030-йилда фойдаланишдан чиқарилиши муносабати билан Европа космик агентлиги (ESA) пастки еролди орбитасида барқарор мавжудликни таъминлаш чораларини кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Европа давлатлари космик дастурларни кенгайтириш ташаббусини қўллаб-қувватлагач, агентлик мустақил орбитал станцияни яратиш имкониятларини ўрганишга киришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур стратегик ҳужжат пастки еролди орбитаси, Ойни ва Марсни ўзлаштириш, шунингдек, экипажларни етказиб бериш тизимларини ривожлантириш бўйича мустақил салоҳиятни шаклитантиришни назарда тутади. Бу қадам Европанинг ташқи ҳамкорларга бўлган қарамлигини камайтириш ҳамда космосга мустақил чиқишни таъминлашга қаратилган.
Мустақил ташувчилар ва янги ракеталарШу билан бирга, Европа ўзининг космик аппаратларни учириш имкониятларини жадал равишда кенгайтириб бормоқда. Эуропеан Лаунчер Чалленге дастури доирасида Исар Аэроспасе компаниясининг Спектрум ракетаси иккинчи уриниш билан муваффақиятли орбитага чиқди.
Янги ракеталар келгусида талабнинг ошиши кутилаётган давр учун мўлжалланган бўлиб, улар Ариане 6 ва Вега К каби мавжуд ташувчиларни тўлдиради. Ушбу ракеталарнинг учиш частотаси ҳам талаб ортиб бораётгани сабабли босқичма-босқич оширилмоқда.
Халқаро ҳамкорлик ва келажак режалариESA вакиллари космик станциялар яратиш билан шуғулланувчи Калифорниянинг Васт компанияси билан ҳамкорлик қилмоқда. Ушбу компания келгуси йилнинг бошида Ҳавен-1 станцияси прототипини учиришни режалаштирган.
Ҳавен-1 станциясининг илк бошқариладиган экспедициясида ESA астронавти Арно Прост ҳам иштирок этади. Мутахассис учун бу фаолиятидаги илк космик парвоз бўлиши кутилмоқда ва бу Европа учун муҳим тажриба ҳисобланади.
Агентлик раҳбарининг таъкидлашича, халқаро ҳамкорларнинг дастурлардаги ўзгаришлари Европа лойиҳаларининг заиф томонларини кўрсатиб қўйди. Шу боис Европа Иттифоқи мамлакатлари бошқа космик деразалар билан ҳамкорликни сақлаб қолган ҳолда, ўз компетенцияларини кенгайтиришга қарор қилди.
Изоҳлар 0
…