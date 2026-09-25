Австралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянсун» станциясини суратга олди

·5·Техно
Австралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянсун» станциясини суратга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Австралиянинг ҲЕО компанияси Хитойнинг «Тянқун» орбитал стансиясининг ҳар бир пиксели 12 сантиметрни ташкил этувчи юқори аниқликдаги янги суратини эълон қилди.
  • Ушбу суратда стансия ўзининг Т шаклидаги конфигурацияси, тўлиқ очилган қуёш батареялари, асосий «Тянхе» модули ҳамда «Вентян» ва «Менгтян» илмий модуллари аниқ кўринади.

Австралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянқун» орбитал станциясининг юқори аниқликдаги янги кадрини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, коинотдан олинган тасвирнинг ўлчами ҳар бир пикс учун 12 сантиметрни ташкил этиб, космик мажмуанинг асосий элементларини яққол кўриб чиқиш имконини беради ва сўнгги вақтларда чоп этилган энг тиниқ суратлардан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган суратда станция ўзининг ўзига хос Т шаклидаги конфигурациясида ҳамда тўлиқ очилган қуёш батареялари билан муҳрланган. Унда асосий «Тянхе» модули ва иккита илмий — «Вентян» ҳамда «Менгтян» модуллари аниқ фарқланиб туради. Тасвирнинг асосий ўзига хослиги айнан унинг ўта юқори деталлашувидадир.

Хитойнинг орбитал мажмуаси ҳақида

«Тянқун» — Хитойнинг миллий орбитал станцияси бўлиб, у уч нафар таиконавтнинг доимий бўлишига мўлжалланган. Экипажлар алмашинуви вақтида эса станцияда олти кишигача бўлган ходимни жойлаштириш имконияти мавжуд. Унинг қурилиши 2021-йил 29-апрелда асосий «Тянхе» модулининг учирилиши билан бошланган эди.

Ҳозирги тўлиқ конфигурация 2022-йилда иккита илмий модул — «Вентян» ва «Менгтян» муваффақиятли туташтирилгандан сўнг йиғилган. Мазкур космик мажмуа пастки Ер орбитасида, тахминан 340–450 километр баландликда ҳаракатланади ва Ер атрофини 90 дақиқа ичида бир марта тўлиқ айланиб чиқади.

Станциянинг техник хусусиятлари

Станция Т шаклидаги тузилишга эга бўлиб, умумий массаси 66 тонна атрофида бўлган учта герметик модулдан иборат. Қуёш батареялари тўлиқ ёйилганда унинг узунлиги тахминан 55 метрга етади. Бу эса бундай йирик объектларни коинотдан туриб юқори аниқликда кузатиш технологияларининг имкониятларини яна бир бор намойиш этади.

«Тянқун» станцияси бошқариладиган «Шенчжоу» космик кемалари ва «Тянчжоу» юк кемалари учун бир нечта туташтириш тугунлари билан жиҳозланган. Шунингдек, мажмуа ташқи қисмида турли илмий тажрибаларни ўтказиш учун мўлжалланган махсус илмий платформаларга ҳам эга.

ТянқунКосмосХитойҲEООрбитал станция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тианжоу-9 юк кемаси орбитал станциядан ажралиб чиқдиТианжоу-9 юк кемаси орбитал станциядан ажралиб чиқди6 май 15:21Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилди20 сентябр 11:28NASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаNASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқда10 июл 04:23NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шарт16 сентябр 14:29Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиХитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайди10 сентябр 09:23Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаХитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқда18 август 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди