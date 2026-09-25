Австралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянсун» станциясини суратга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Австралиянинг ҲЕО компанияси Хитойнинг «Тянқун» орбитал стансиясининг ҳар бир пиксели 12 сантиметрни ташкил этувчи юқори аниқликдаги янги суратини эълон қилди.
- Ушбу суратда стансия ўзининг Т шаклидаги конфигурацияси, тўлиқ очилган қуёш батареялари, асосий «Тянхе» модули ҳамда «Вентян» ва «Менгтян» илмий модуллари аниқ кўринади.
Австралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянқун» орбитал станциясининг юқори аниқликдаги янги кадрини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, коинотдан олинган тасвирнинг ўлчами ҳар бир пикс учун 12 сантиметрни ташкил этиб, космик мажмуанинг асосий элементларини яққол кўриб чиқиш имконини беради ва сўнгги вақтларда чоп этилган энг тиниқ суратлардан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган суратда станция ўзининг ўзига хос Т шаклидаги конфигурациясида ҳамда тўлиқ очилган қуёш батареялари билан муҳрланган. Унда асосий «Тянхе» модули ва иккита илмий — «Вентян» ҳамда «Менгтян» модуллари аниқ фарқланиб туради. Тасвирнинг асосий ўзига хослиги айнан унинг ўта юқори деталлашувидадир.
Хитойнинг орбитал мажмуаси ҳақида«Тянқун» — Хитойнинг миллий орбитал станцияси бўлиб, у уч нафар таиконавтнинг доимий бўлишига мўлжалланган. Экипажлар алмашинуви вақтида эса станцияда олти кишигача бўлган ходимни жойлаштириш имконияти мавжуд. Унинг қурилиши 2021-йил 29-апрелда асосий «Тянхе» модулининг учирилиши билан бошланган эди.
Ҳозирги тўлиқ конфигурация 2022-йилда иккита илмий модул — «Вентян» ва «Менгтян» муваффақиятли туташтирилгандан сўнг йиғилган. Мазкур космик мажмуа пастки Ер орбитасида, тахминан 340–450 километр баландликда ҳаракатланади ва Ер атрофини 90 дақиқа ичида бир марта тўлиқ айланиб чиқади.
Станциянинг техник хусусиятлариСтанция Т шаклидаги тузилишга эга бўлиб, умумий массаси 66 тонна атрофида бўлган учта герметик модулдан иборат. Қуёш батареялари тўлиқ ёйилганда унинг узунлиги тахминан 55 метрга етади. Бу эса бундай йирик объектларни коинотдан туриб юқори аниқликда кузатиш технологияларининг имкониятларини яна бир бор намойиш этади.
«Тянқун» станцияси бошқариладиган «Шенчжоу» космик кемалари ва «Тянчжоу» юк кемалари учун бир нечта туташтириш тугунлари билан жиҳозланган. Шунингдек, мажмуа ташқи қисмида турли илмий тажрибаларни ўтказиш учун мўлжалланган махсус илмий платформаларга ҳам эга.
Изоҳлар 0
…