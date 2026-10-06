Европа космик агентлиги ХКСдан кейинги ўз орбитал станциясини ўрганмоқда

·4·Техно
Европа космик агентлиги ХКСдан кейинги ўз орбитал станциясини ўрганмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа космик агентлиги (ESA)
  • Халқаро космик стансия (ХКС) ўз фаолиятини якунлаганидан кейин Европанинг ўз орбитал стансиясини барпо этиш имкониятларини баҳолашга киришди.
  • Аирбус Дефенсе анд Спасе ҳамда ОҲБ компаниялари бошчилигидаги консорсиумлар билан шартномалар имзоланди ва бу тадқиқотлар тўққиз ой давом этади.
  • Ушбу лойиҳа келажакда пастки ератаги орбитада Европанинг ўз илмий ва технологик базасини сақлаб қолиш учун муҳим қадам бўлиши мумкин.

Европа космик агентлиги (ESA) Халқаро космик станция (ХКС) ўз фаолиятини якунлаганидан кейин Европанинг ўз орбитал станциясини барпо этиш имкониятларини баҳолашга киришди. ixbt.com маълумотига кўра, агентлик бу борада иккита параллел тадқиқот бошлаган бўлиб, улар келгусида пастки ератаги орбитада Европанинг ўз илмий ва технологик базасини сақлаб қолиш учун муҳим қадам бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур стратегик тадқиқотларни ўтказиш учун Аирбус Дефенсе анд Спасе ҳамда ОҲБ компаниялари бошчилигидаги консорциумлар билан шартномалар имзоланди. Лойиҳанинг давомийлиги тўққиз ойни ташкил этиб, ушбу муддат давомида мутахассислар келажакдаги космик мажмуанинг меъморий тузилиши, инфратузилмаси ҳамда ҳаётни таъминлаш тизимларини чуқур таҳлил қилишади.

Лойиҳанинг асосий йўналишлари

Тадқиқотлар давомида муҳандислар нафақат станция архитектурасини, балки экипажлар ва юкларни орбитага ташиш масалаларини ҳам атрофлича баҳолайдилар. Шунингдек, комплексни яратиш учун зарур бўлган технологиялар ва саноат қувватларини аниқлаш ҳам асосий вазифалардан бири этиб белгиланган.

Режаларга кўра, тахмин қилинаётган янги станция пастки ератаги орбитада инсонларнинг доимий бўлишини, турли илмий тажрибалар ўтказилишини ҳамда энг янги технологияларни синовдан ўтказишни таъминлаши лозим. Бироқ ҳозирги босқичда ESA ушбу станцияни қуриш бўйича якуний қарорга келгани йўқ.

Европанинг келажакдаги космик истиқболлари

Европа мажмуаси қитъанинг пастки ератаги орбитадаги иштирокини сақлаб қолиш йўлидаги бир нечта муқобил вариантлардан бири сифатида кўриб чиқилмоқда. Хусусан, бу борада бошқа операторларнинг тижорий орбитал станцияларида иштирок этиш имкониятлари ҳам кўриб чиқилмоқда. Тадқиқот якунлари ESAга аъзо мамлакатларга келгусидаги муҳим қарорларни қабул қилишда асосий манба бўлиб хизмат қилади.

Шуни таъкидлаш керакки, Европа ХКС дастурида иштирок этиш давомида улкан тажриба тўплаган. Европанинг «Коламбус» илмий лабораторияси ҳамда АҚШнинг Орион кемаси учун ишлаб чиқилган Европа хизмат кўрсатиш модули шулар жумласидандандир.

Ҳозирги кунда Европа компаниялари транспорт тизимлари, яшаш учун мўлжалланган модуллар, ҳаётни таъминлаш тизимлари, робототехника ҳамда космик аппаратларга орбитада хизмат кўрсатиш йўналишларини параллел равишда ривожлантириб келмоқда. Бу эса келгусдаги мустақил лойиҳалар учун мустаҳкам пойдевор вазифасини бажаради.

ESAХКСКосмосТехнологияЕвропа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа космик агентлиги ўз орбитал станциясини қуришни режалаштирмоқдаЕвропа космик агентлиги ўз орбитал станциясини қуришни режалаштирмоқда4 октябр 13:27Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиЕвропа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилди10 сентябр 21:52NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди19 сентябр 14:53NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиNASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқди18 август 21:54Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда19 сентябр 18:25Falcon 9 космик кемаси Крев-13 миссияси билан ХКСга йўл олдиFalcon 9 космик кемаси Крев-13 миссияси билан ХКСга йўл олди1 октябр 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...