Европа космик агентлиги ХКСдан кейинги ўз орбитал станциясини ўрганмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа космик агентлиги (ESA)
- Халқаро космик стансия (ХКС) ўз фаолиятини якунлаганидан кейин Европанинг ўз орбитал стансиясини барпо этиш имкониятларини баҳолашга киришди.
- Аирбус Дефенсе анд Спасе ҳамда ОҲБ компаниялари бошчилигидаги консорсиумлар билан шартномалар имзоланди ва бу тадқиқотлар тўққиз ой давом этади.
- Ушбу лойиҳа келажакда пастки ератаги орбитада Европанинг ўз илмий ва технологик базасини сақлаб қолиш учун муҳим қадам бўлиши мумкин.
Европа космик агентлиги (ESA) Халқаро космик станция (ХКС) ўз фаолиятини якунлаганидан кейин Европанинг ўз орбитал станциясини барпо этиш имкониятларини баҳолашга киришди. ixbt.com маълумотига кўра, агентлик бу борада иккита параллел тадқиқот бошлаган бўлиб, улар келгусида пастки ератаги орбитада Европанинг ўз илмий ва технологик базасини сақлаб қолиш учун муҳим қадам бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур стратегик тадқиқотларни ўтказиш учун Аирбус Дефенсе анд Спасе ҳамда ОҲБ компаниялари бошчилигидаги консорциумлар билан шартномалар имзоланди. Лойиҳанинг давомийлиги тўққиз ойни ташкил этиб, ушбу муддат давомида мутахассислар келажакдаги космик мажмуанинг меъморий тузилиши, инфратузилмаси ҳамда ҳаётни таъминлаш тизимларини чуқур таҳлил қилишади.
Лойиҳанинг асосий йўналишлариТадқиқотлар давомида муҳандислар нафақат станция архитектурасини, балки экипажлар ва юкларни орбитага ташиш масалаларини ҳам атрофлича баҳолайдилар. Шунингдек, комплексни яратиш учун зарур бўлган технологиялар ва саноат қувватларини аниқлаш ҳам асосий вазифалардан бири этиб белгиланган.
Режаларга кўра, тахмин қилинаётган янги станция пастки ератаги орбитада инсонларнинг доимий бўлишини, турли илмий тажрибалар ўтказилишини ҳамда энг янги технологияларни синовдан ўтказишни таъминлаши лозим. Бироқ ҳозирги босқичда ESA ушбу станцияни қуриш бўйича якуний қарорга келгани йўқ.
Европанинг келажакдаги космик истиқболлариЕвропа мажмуаси қитъанинг пастки ератаги орбитадаги иштирокини сақлаб қолиш йўлидаги бир нечта муқобил вариантлардан бири сифатида кўриб чиқилмоқда. Хусусан, бу борада бошқа операторларнинг тижорий орбитал станцияларида иштирок этиш имкониятлари ҳам кўриб чиқилмоқда. Тадқиқот якунлари ESAга аъзо мамлакатларга келгусидаги муҳим қарорларни қабул қилишда асосий манба бўлиб хизмат қилади.
Шуни таъкидлаш керакки, Европа ХКС дастурида иштирок этиш давомида улкан тажриба тўплаган. Европанинг «Коламбус» илмий лабораторияси ҳамда АҚШнинг Орион кемаси учун ишлаб чиқилган Европа хизмат кўрсатиш модули шулар жумласидандандир.
Ҳозирги кунда Европа компаниялари транспорт тизимлари, яшаш учун мўлжалланган модуллар, ҳаётни таъминлаш тизимлари, робототехника ҳамда космик аппаратларга орбитада хизмат кўрсатиш йўналишларини параллел равишда ривожлантириб келмоқда. Бу эса келгусдаги мустақил лойиҳалар учун мустаҳкам пойдевор вазифасини бажаради.
Изоҳлар 0
…