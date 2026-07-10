NASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқда

·33·Техно
NASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқда

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) паст ер орбитасида янги авлод тижорий орбитал станцияларини яратиш бўйича таклифлар сўровини (РФП) эълон қилди. Мазкур ташаббус Халқаро коинот станцияси (ХКС) ўз фаолиятини якунлаганидан сўнг, илмий ва технологик вазифаларни хусусий платформаларга ўтказишга қаратилган стратегик қадамдир. NASA эндиликда коинотдаги станцияларнинг ягона эгаси эмас, балки бошқа давлат ва тижорат мижозлари қаторидаги буюртмачилардан бирига айланишни кўзламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASA маъмурияти вакили Жаред Айзекманнинг таъкидлашича, агентлик саноат вакилларининг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Хусусий сектор орбитал станцияларнинг барқарор бозорини ярата олишига ишонч билдирилмоқда. Ушбу янги босқич жорий йилнинг март ойида ўтказилган дастлабки маълумот йиғиш жараёнидан сўнг шакллантирилди ва эндиликда очиқ танлов асосида бир нечта шартномалар имзоланиши кутилмоқда.

Рақобат ва молиялаштириш шартлари

Агентлик стандарт давлат харидлари тартибидан фойдаланган ҳолда, лойиҳалаш, сертификатлаш ва хизмат кўрсатиш бўйича бир нечта пудратчиларни танлаб олишни режалаштирмоқда. Дастлабки босқичда бир нечта компания саралаб олинади, сўнгра улар якуний лойиҳани яратиш, синовдан ўтказиш ва эксплуатация қилиш ҳуқуқи учун ўзаро рақобатлашадилар. ixbt.com маълумотига кўра, NASA белгиланган қийматга эга узоқ муддатли шартномалар тузишни мақсад қилган.

Бундай ёндашув агентлик учун молиявий хатарларни камайтиради ва шу билан бирга компанияларга ўз платформаларини ривожлантириш учун қўшимча хусусий инвестицияларни жалб қилиш имконини беради. NASA манфаатдор компанияларнинг мулоҳазаларини 27-июльга қадар қабул қилади. Шунингдек, 9-июль куни Хюстондаги Жонсон номидаги коинот марказида соҳа вакиллари учун махсус брифинг ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, унда бўлажак лойиҳаларга қўйиладиган асосий талаблар тақдим этилади.

Келажак миссиялари учун тайёргарлик

Хусусий орбитал станциялар АҚШнинг паст ер орбитасида доимий бўлишини таъминлашдан ташқари, муҳим илмий тадқиқотлар майдончаси вазифасини ҳам ўтайди. Бу ерда астронавтлар тайёргарликдан ўтади ва келажакдаги мураккаб миссиялар учун зарур бўлган технологиялар синовдан ўтказилади. Хусусан, ушбу платформалар Ойга йўналтирилган Artemis дастури ва келажакда Марсга амалга ошириладиган парвозлар учун муҳим тайёргарлик базаси бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистонлик мутахассислар ва коинот тадқиқотчилари учун ҳам ушбу ўзгаришлар аҳамиятли. Коинот тадқиқотларининг тижоратлаштирилиши келажакда бошқа мамлакатлар, жумладан, ривожланаётган давлатлар учун ҳам орбитал лабораториялардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириши мумкин. ХКСнинг нафақага чиқиши коинот саноатида янги даврни бошлаб бермоқда, унда SpaceX, Blue Origin ва бошқа йирик коинот компаниялари етакчи рол ўйнаши кутилмоқда.

NASAКоинотОрбитал СтанцияТехнологияХКС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиOpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиБугун, 03:56Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиБугун, 03:52Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиСунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 03:27OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингOpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги