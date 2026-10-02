Европа космик дастури доирасида иккинчи старт мажмуаси ўрганилмоқда

·1·Техно
Европа космик дастури доирасида иккинчи старт мажмуаси ўрганилмоқда

Европанинг ўз космик инфратузилмасини ривожлантириш ва ташқи таъсирларга қарамликни камайтириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари доирасида муҳим қадам ташланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Испаниянинг ПЛД Спасе компанияси ва Франция космик агентлиги (КНEС) Француз Гвианасидаги Куру космодромида иккинчи старт майдончасини қуриш имкониятларини ўрганишга киришди. Ушбу ташаббус Европанинг тижорий ракета ташувчилари салоҳиятини оширишга қаратилган кенг кўламли дастурнинг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги мажмуани Франциянинг собиқ Диамант ракеталари майдони ҳудудида жойлаштириш имконияти баҳоланмоқда. Ҳозирда КНEС ушбу ҳудудни бир нечта хусусий операторлар фойдаланиши учун мослаштириш ишларини олиб бормоқда. Режалаштирилаётган майдонча ПЛД Спасе компаниясининг Миура 5 ҳамда йирикроқ Миура 9 ракеталарига мўлжалланган бўлиб, у келгусидаги парвозлар частотасини ошириш имконини беради.

Европа космик агентлиги кўмаги ва молиялаштириш

Ушбу лойиҳалар Европа космик агентлиги (ESA) томонидан эълон қилинган Эуропеан Лаунчер Чалленге дастури доирасида амалга оширилмоқда. Дастурнинг асосий мақсади Европанинг космосга мустақил чиқишини таъминлашдан иборат. Август ойида тузилган ва умумий қиймати 158,9 миллион еврони ташкил этувчи шартнома асосан Испания томонидан молиялаштирилиб, унда Германия ҳам ўз иштирокини таъминламоқда.

Таъкидлаш жоизки, ПЛД Спасе аллақачон Куру космодромида ўзининг биринчи старт комплексини барпо этиш ишларини олиб бормоқда. Жорий йилнинг июн ойида компания КНEС билан мазкур космодромда хусусий майдонча қуриш бўйича шартнома имзолаган тарихдаги илк хусусий операторга айланган эди.

Келгуси режалар ва синовлар

Ҳозирги кунга қадар компания ўз тарихида атиги битта муваффақиятли парвозни амалга оширган бўлиб, 2023-йил октабр ойида Миура 1 суборбитал ракетаси муваффақиятли учирилган эди. Асосий эътибор қаратилаётган Миура 5 ракетасининг илк синов парвози эса айнан Курудаги биринчи мажмуадан 2026-йилга мўлжалланган.

Иккинчи старт комплексини қуриш ғояси ҳозирча фақат қўшма тадқиқот босқичида турибди. Бироқ ушбу инфратузилманинг яратилиши келгусида Миура 5 ва Миура 9 ракеталарини кетма-кет ва узлуксиз учириш учун муҳим замин яратади, бу эса Европанинг тижорий космик бозоридаги мавқейини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.

ПЛД СпасеКуру космодромиESAМиура 5Космик дастур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасРоскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмас23 сентябр 00:54Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда19 сентябр 18:25Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиЕвропа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилди10 сентябр 21:52NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиNASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқди18 август 21:54Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиЕвропанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилди11 август 17:59Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиПокистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирди13 август 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди