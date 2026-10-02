Европа космик дастури доирасида иккинчи старт мажмуаси ўрганилмоқда
Европанинг ўз космик инфратузилмасини ривожлантириш ва ташқи таъсирларга қарамликни камайтириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари доирасида муҳим қадам ташланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Испаниянинг ПЛД Спасе компанияси ва Франция космик агентлиги (КНEС) Француз Гвианасидаги Куру космодромида иккинчи старт майдончасини қуриш имкониятларини ўрганишга киришди. Ушбу ташаббус Европанинг тижорий ракета ташувчилари салоҳиятини оширишга қаратилган кенг кўламли дастурнинг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги мажмуани Франциянинг собиқ Диамант ракеталари майдони ҳудудида жойлаштириш имконияти баҳоланмоқда. Ҳозирда КНEС ушбу ҳудудни бир нечта хусусий операторлар фойдаланиши учун мослаштириш ишларини олиб бормоқда. Режалаштирилаётган майдонча ПЛД Спасе компаниясининг Миура 5 ҳамда йирикроқ Миура 9 ракеталарига мўлжалланган бўлиб, у келгусидаги парвозлар частотасини ошириш имконини беради.
Европа космик агентлиги кўмаги ва молиялаштиришУшбу лойиҳалар Европа космик агентлиги (ESA) томонидан эълон қилинган Эуропеан Лаунчер Чалленге дастури доирасида амалга оширилмоқда. Дастурнинг асосий мақсади Европанинг космосга мустақил чиқишини таъминлашдан иборат. Август ойида тузилган ва умумий қиймати 158,9 миллион еврони ташкил этувчи шартнома асосан Испания томонидан молиялаштирилиб, унда Германия ҳам ўз иштирокини таъминламоқда.
Таъкидлаш жоизки, ПЛД Спасе аллақачон Куру космодромида ўзининг биринчи старт комплексини барпо этиш ишларини олиб бормоқда. Жорий йилнинг июн ойида компания КНEС билан мазкур космодромда хусусий майдонча қуриш бўйича шартнома имзолаган тарихдаги илк хусусий операторга айланган эди.
Келгуси режалар ва синовларҲозирги кунга қадар компания ўз тарихида атиги битта муваффақиятли парвозни амалга оширган бўлиб, 2023-йил октабр ойида Миура 1 суборбитал ракетаси муваффақиятли учирилган эди. Асосий эътибор қаратилаётган Миура 5 ракетасининг илк синов парвози эса айнан Курудаги биринчи мажмуадан 2026-йилга мўлжалланган.
Иккинчи старт комплексини қуриш ғояси ҳозирча фақат қўшма тадқиқот босқичида турибди. Бироқ ушбу инфратузилманинг яратилиши келгусида Миура 5 ва Миура 9 ракеталарини кетма-кет ва узлуксиз учириш учун муҳим замин яратади, бу эса Европанинг тижорий космик бозоридаги мавқейини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.
Изоҳлар 0
…