Марсда қурилиш учун дрожжи, желатин ва қумдан фойдаланилади

·0·Техно
Марсда қурилиш учун дрожжи, желатин ва қумдан фойдаланилади

Ҳонг Конг олимлари Қизил сайёрада келгусида базалар ва иншоотлар барпо этиш имконини берувчи инновацион биологик қурилиш материалини ишлаб чиқишди. ТАСС агентлигининг Соут Чина Морнинг Пост нашрига таяниб хабар беришича, ушбу янги технология Ердан космосга оғир ускуналар ва улкан миқдордаги қурилиш хомашёсини ташиш заруриятини кескин камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа Ҳонг Конг фан ва технология университети ҳамда Ҳонг Конг политехника университети тадқиқотчилари томонидан профессор Тсю Тсжишен раҳбарлигида амалга оширилди. Мутахассислар махсус таркибдаги арашмани яратишди, унинг асосий таркибий қисмларига генетик модификацияланган дрожжи, желатин гидрогели ҳамда қум ёки бошқа грануляр заррачалар киради.

Марс шароитида синовлар ва технологиянинг афзалликлари

Марсда бино ва иншоотлар қуриш муҳандислик нуқтаи назаридан улкан қийинчиликларни келтириб чиқаради. Сайёра атмосфера зичлиги Ер кўрсаткичининг бир фоизидан ҳам камлигини, сирт ҳарорати эса эллик даражадан пастга тушиб кетишини ҳисобга олсак, анъанавий усуллар жуда кўп энергия талаб қилиши ойдинлашади. Шунинг учун олимлар 3D-принтер ёрдамида шакллантириш мумкин бўлган махсус материални таклиф қилишди.

Тадқиқотчилар босим Ер атмосферасининг юздан бир қисмига ва ҳарорат минус ўттиз даражага тенг бўлган иқлим камерасида кичик конструкцияни яратиб, синовдан ўтказишди. Янги технологиянинг асосий устунлиги сифатида унинг энергия тежамкорлиги қайд этилди. Ҳисоб-китобларга кўра, қуёш панеллари бир кубометр материал ишлаб чиқариш учун зарур энергияни бир соатдан камроқ вақт ичида тўплай олади.

Хомашё ва келажакдаги режалар

Ҳозирча Ер сатидан келтириладиган етказиб беришлардан бутунлай воз кечиб бўлмайди. Бир кубометр материал тайёрлаш учун ўнлаб килограмм четдан олиб келинган хомашё талаб этилади. Бунинг етмиш-саксон фоизини желатин, қолган қисмини эса дрожжи учун озуқа муҳити ташкил этади. Келгусида олимлар зарур органик компонентларни тўғридан-тўғри Марснинг ўзида синтез қилиш устида бош қотирмоқда.

Агар углерод диоксиди, метан ва сув музини қайта ишлаб, улардан желатин ҳамда озуқа моддаларини олишга эришилса, Еришдан хомашё ташиш эҳтиёжи деярли нолга туширилади. Ушбу истиқболли технология нафақат бошқа сайёраларни ўзлаштиришда, балки Ерда ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Хусусан, тадқиқотчилар мазкур материалдан оғир қурилиш материалларини етказиб бериш қийин ва қимматга тушадиган олис Антарктида тадқиқот станцияларини қуришда фойдаланиш имкониятларини кўриб чиқмоқдалар.

МарсТехнологияФанИлмий тадқиқотКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танладиNASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танлади28 сентябр 06:51Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиХитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайди10 сентябр 09:23Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиТокио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказди31 август 01:22Узоқ давом этувчи космик парвозлар саломатлик учун янги хавф туғдирдиУзоқ давом этувчи космик парвозлар саломатлик учун янги хавф туғдирдиКеча 00:21Хорватия NASAнинг Artemis шартномасига қўшилдиХорватия NASAнинг Artemis шартномасига қўшилди24 сентябр 01:50Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиРоскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтди25 август 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...