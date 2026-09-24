Хорватия NASAнинг Artemis шартномасига қўшилди

·2·Техно
Хорватия NASAнинг Artemis шартномасига қўшилди

Хорватия расман Artemis Аккордс (Artemis шартномалари) иштирокчисига айланди ва бу халқаро космик ташаббусга қўшилган 74-давлат сифатида қайд этилди. Загреб шаҳрида бўлиб ўтган расмий маросимда мамлакатнинг фан, таълим ва ёшлар вазири Радован Фукс АҚШ билан фуқаролик асосида Ой, Марс, кометалар ва астероидларни тадқиқ этиш тамойилларини назарда тутувчи ҳужжатни имзолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур келишув NASA ва АҚШ Давлат департаменти томонидан 2020-йилда ишлаб чиқилган бўлиб, 1967-йилдаги Космик шартнома қоидаларига таянади. Ҳужжат фазони тинч мақсадларда ўзлаштириш, маълумотлар очиқлиги, тизимлар мослиги, фавқулодда ёрдам кўрсатиш ҳамда орбитанинг чиқиндилардан ҳимоя қилиш каби фундаментал тамойилларни қамраб олади.

Халқаро ҳамкорлик ва янги имкониятлар

Тантанали имзолаш маросимида АҚШ элчиси Никол Макгроу, NASAнинг Европадаги вакли Грегори Манн ҳамда вазирликнинг профил директорати директори Хрвойе Meshтрич иштирок этди. Ушбу қадам Хорватия учун халқаро тадқиқот лойиҳаларида фаол қатнашиш, илмий маълумотлар алмашинуви ва келгусида узоқ космосни ўрганиш бўйича умумий стандартларни ишлаб чиқишда муҳим эшикларни очади.

Сўнгги йилларда Artemis Аккордс иштирокчилари сафи жадал кенгайиб бораётгани кузатилмоқда. Хусусан, 2026-йилги кенгайиш фонда минтақавий ва глобал миқёсдаги давлатлар ушбу пактга кетма-кет қўшилмоқда. Жумладан, июль ойида Сербия (69-чи), августда Туркия (71-чи) ўз имзосини қўйган бўлса, Хорватиядан икки кун олдин — 21-сентябрда Албания (73-чи) мазкур шартнома қатнашчисига айланди.

Artemis АккордсNASAХорватияКосмосФан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айланди15 сентябр 18:28Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиТуркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилди1 сентябр 23:26NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиNASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўради17 август 09:58NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиNASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатади19 сентябр 16:59NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиNASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунлади9 сентябр 03:26Васт компанияси Ой дастурида қатнашиш учун махсус бўлинма очдиВаст компанияси Ой дастурида қатнашиш учун махсус бўлинма очдиБугун 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди