Хорватия NASAнинг Artemis шартномасига қўшилди
Хорватия расман Artemis Аккордс (Artemis шартномалари) иштирокчисига айланди ва бу халқаро космик ташаббусга қўшилган 74-давлат сифатида қайд этилди. Загреб шаҳрида бўлиб ўтган расмий маросимда мамлакатнинг фан, таълим ва ёшлар вазири Радован Фукс АҚШ билан фуқаролик асосида Ой, Марс, кометалар ва астероидларни тадқиқ этиш тамойилларини назарда тутувчи ҳужжатни имзолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур келишув NASA ва АҚШ Давлат департаменти томонидан 2020-йилда ишлаб чиқилган бўлиб, 1967-йилдаги Космик шартнома қоидаларига таянади. Ҳужжат фазони тинч мақсадларда ўзлаштириш, маълумотлар очиқлиги, тизимлар мослиги, фавқулодда ёрдам кўрсатиш ҳамда орбитанинг чиқиндилардан ҳимоя қилиш каби фундаментал тамойилларни қамраб олади.
Халқаро ҳамкорлик ва янги имкониятларТантанали имзолаш маросимида АҚШ элчиси Никол Макгроу, NASAнинг Европадаги вакли Грегори Манн ҳамда вазирликнинг профил директорати директори Хрвойе Meshтрич иштирок этди. Ушбу қадам Хорватия учун халқаро тадқиқот лойиҳаларида фаол қатнашиш, илмий маълумотлар алмашинуви ва келгусида узоқ космосни ўрганиш бўйича умумий стандартларни ишлаб чиқишда муҳим эшикларни очади.
Сўнгги йилларда Artemis Аккордс иштирокчилари сафи жадал кенгайиб бораётгани кузатилмоқда. Хусусан, 2026-йилги кенгайиш фонда минтақавий ва глобал миқёсдаги давлатлар ушбу пактга кетма-кет қўшилмоқда. Жумладан, июль ойида Сербия (69-чи), августда Туркия (71-чи) ўз имзосини қўйган бўлса, Хорватиядан икки кун олдин — 21-сентябрда Албания (73-чи) мазкур шартнома қатнашчисига айланди.
Изоҳлар 0
…