Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайди

·7·Техно
Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайди

Хитой ўз тарихидаги энг мураккаб планеталараро лойиҳалардан бири бўлган Тианвен 3 миссиясини амалга оширишга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу улкан ташаббус доирасида Қизил сайёрадан тахминан 500 грамм тупроқ намуналарини Ерга етказиб келиш режалаштирилган. Мазкур илмий қадам башарти муваффақиятли амалга оширилса, коинотни ўрганиш тарихида янги саҳна очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, миссиянинг асосий учиш босқичи 2028 йилнинг охирига мўлжалланган. Айнан шу даврда Марсга парвоз қилиш учун энг қулай астрономик ойна очилади. Лойиҳани амалга ошириш учун Хитой Хайнан оролидаги Венчанг космодромидан иккита оғир русумдаги Лонг Марч 5 ракетасидан фойдаланишни ният қилган. Қурилмалар ҳозирда прототипларни ишлаб чиқиш босқичидан ўтмоқда.

Илмий мақсадлар ва қидирув ишлари

Тианвен 3 лойиҳасининг бош илмий раҳбари Хоу Сзенсян таъкидлаганидек, асосий вазифа Марсда қадимги ҳаёт изларини топишдан иборат. Олимлар Ердаги дастлабки организмларга ўхшаш бўлиши мумкин бўлган микроорганизмлар белгиларини қидирадилар. Шу билан бирга, тадқиқотчилар Марснинг ўз эволюцияси давомида Ердагидан мустақил равишда пайдо бўлган биологик излар ҳам бўлиши мумкинлигини истисно этишмаётгани йўқ.

Ҳозирча қўниш жойи тўлиқ аниқлаштирилмаган ва якуний қарор 2026 йилнинг охиригача қабул қилиниши кўзда тутилган. Ҳудудни танлашда юзанинг геологик ёши, ўтмишда сув мавжуд бўлганининг далиллари, шунингдек, ҳаёт учун қулай шароитлар ҳисобга олинмоқда. Параллел равишда мутахассислар Марснинг янги авлод геологик харитасини ҳам тузмоқда.

Сайёравий хавфсизлик ва лаборатория тадқиқотлари

Лойиҳани амалга оширишда планетар ҳимоя масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хитойнинг Хефей шаҳрида келтирилган намуналарни таҳлил қилиш учун махсус лаборатория қуриш режалаштирилган. Ушбу муассаса икки томонлама ҳимояни таъминлаши лозим: биринчидан, марсча тупроқни ер усти организмлари билан зарарланишидан сақлаш, иккинчидан эса потенциал хавфли компонентларнинг Ер биосферасига тушишининг олдини олиш.

Хитой ушбу дастур давомида КОСПАР сайёравий ҳимоя қоидаларига қатъий риоя қилишини маълум қилган. Бу каби чораларсиз ҳаёт изларини топиш бўйича олиб бориладиган тадқиқотлар натижалари шубҳага олиниши мумкин. Лабораторияда тупроқ контейнерлари очилиб, уни қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва биологик хавфларни баҳолаш ишлари бажарилади.

Агар барча режалар ўз вақтида бажарилса, Тианвен 3 тўғридан-тўғри Марс сиртидан моддани Ерга олиб келган илк муваффақиятли миссияга айланиши мумкин. NASAнинг шунга ўхшаш дастури ҳозирча сўроқ остида тургани сабабли, экспертлар буни космик пойгада муҳим бурилиш сифатида баҳоламоқда. Ҳатто ҳаёт излари топилмаса ҳам, намуналар сайёранинг геологик тарихи ва иқлим ўзгаришларини чуқур ўрганишга хизмат қилади.

МарсХитойКосмосТианвен 3Илмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиApple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиБугун, 08:27Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиБугун, 08:18Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиApple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиБугун, 02:23Apple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаApple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаБугун, 01:56Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиБугун, 01:20Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаБугун, 01:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди