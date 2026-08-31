Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказди

·0·Техно
Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказди

Токио университети тадқиқотчилари кўп марта фойдаланиладиган космик аппаратларнинг атмосферага киришидаги термал юкламани кескин камайтиришга қаратилган инновацион технологияни синовдан ўтказди. Ixbt.com маълумотига кўра, олимлар оғир иссиқлик изоляциясидан воз кечиб, магнитогидродинамик тормозланишни ўрганиш учун махсус экспериментал қурилма яратишди. Лаборатория шароитида ўтказилган тажрибада кучли электромагнит аппарат модели атрофидаги қизиган қатлам структурасини ўзгартиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, космик аппарат атмосферага гипертовуш тезлигида кириб келганда унинг олд қисмида зарба тўлқини ҳосил бўлади. Атрофдаги газ эса бир неча минг градусгача қизиб, қисман плазмага айланади. Ҳозирги кунда ушбу ўта юқори ҳароратдан ҳимояланиш учун махсус иссиқликка чидамли плиталар ёки аблацион материаллардан фойдаланилади. Бироқ бундай ҳимоя воситалари конструкция массасини сезиларли даражада ошириб, доимий хизмат кўрсатишни талаб этади.

Магнитогидродинамик ёндашув афзалликлари

Таклиф этилаётган янги ёндашув бевосита ионлашган газга таъсир кўрсатишга асосланган. Кучли магнит майдони иссиқ плазма қатламини кенгайтириб, уни аппарат сиртидан узоқлаштириши керак. Назарий жиҳатдан бу корпуснинг қизишини камайтириш билан бирга, аэродинамик қаршиликни ошириб, тезликни тезроқ пасайтиришга ҳам ёрдам беради. Авваллари бундай тажрибалар асосан кичик моделлар ичига ўрнатилган доимий магнитлар ёрдамида ўтказилган.

Бироқ олдинги усуллар магнит майдонининг кучи ва конфигурациясини ўзгартириш имкониятини чеклаб қўйган эди. Япониялик олимлар эса уларнинг ўрнига созланиши мумкин бўлган ғалтаклар тизимига эга ихчам импульслı электромагнитдан фойдаланишди. Синовлар давомида моделга секундига 7 километрдан ортиқ тезликдаги зарба тўлқини таъсир кўрсатди.

Тажриба натижалари ва истиқболлар

Зарба тўлқини атиги ўнлаб микросеуния давом этгани боис, тадқиқотчилар унинг юзага келиши, электромагнит импульси ва юқори тезликдаги камера тасвирини ўта юқори аниқликда синхронлаштиришга мажбур бўлишди. Тажрибада 1,24 ва 1,58 Tesla кучланишига эга магнит майдонини олишга эришилди. Бу аввалги қурилмаларда ишлатилган неодимий доимий магнитлар имкониятидан икки баравар юқори натижани кўрсатди.

Электромагнит ёқилгандан сўнг, қизиган газнинг ёруғлик тарқатувчи қатлами 15 фоизга қалинлашгани кузатилди. Бу магнит майдони плазма қатламининг ҳолати ва структурасини ҳақиқатдан ҳам ўзгартирганини билдиради. Ҳозирча гап тайёр космик қалқон ҳақида эмас, фақат лаборатория тажрибаси ҳақида бормоқда, бироқ келгусида технология реал шароитларда синовдан ўтказилиши кутилмоқда.

КосмосТехнологияФанЭлектромагнитТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиБугун, 01:00Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиКеча, 17:54NASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиNASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиКеча, 17:53SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиКеча, 17:27Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаHuawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаКеча, 14:53Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиКеча, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди