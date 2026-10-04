Смартфонлар камера синови: флагманлар 5x зоомда қандай натижа кўрсатди?

·4·Техно
Смартфонлар камера синови: флагманлар 5x зоомда қандай натижа кўрсатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ice Universe томонидан ўтказилган 5x зоом камера синовида Huawei Мате 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra смартфонлари таққосланди.
  • Huawei Мате 90 Pro Max олмани энг аниқ рангда тасвирга олган бўлса-да, умумий суратда сарғиш тус устунлик қилди. iPhone 18 Pro Maxъда эса ранглар қизғиш тусга оғиб кетган ва оқ балансида муаммолар кузатилган.

Мобил технологиялар бозоридаги етакчи флагманлар ўртасидаги рақобат борган сари кучайиб бормоқда. Машҳур инсайдер Ice Universe навбатдаги камера тестида учта йирик бренднинг энг сўнгги қурилмаларини ўзаро таққослади. Ушбу синов жараёнида Huawei Мате 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max ҳамда Samsung Galaxy S26 смартфонларининг 5 каррали оптик яқинлаштириш (зоом) имкониятлари синовдан ўтказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ранглар жилоси ва аниқлик синови

ixbt.com маълумотига кўра, таққослаш жараёни асосан объектларни табиий акс эттириш ва ранг-барангликни сақлаб қолиш қобилиятига қаратилди. Ҳар учала қурилма ҳам замонавий оптик модуллар билан жиҳозланган бўлишига қарамай, уларнинг дастурий таъминоти ва тасвирни қайта ишлаш алгоритмлари кескин фарқ қилиши яна бир бор ўз тасдиқини топди.

Синов давомида Huawei Мате 90 Pro Max модели олмани тасвирга олишда энг аниқ ранг ифодасини кўрсатди. Олинган кадрдаги асосий объектнинг ранги асл саҳифага энг яқин чиқди. Бироқ мутахассиснинг таъкидлашича, суратда сезиларли даражада илиқ, сарғиш тус устунлик қилган. Натижада атрофдаги барглар аслидан кўра кўпроқ сарғайган ва қуруқроқ кўриниб қолган.

Эксперт фикрича, ранг-барангликни бироз яшилроқ тусга буриш натижани янада табиийроқ қилган бўлар эди. Шунингдек, фонни хиралаштириш (бокеҳ эффекти) борасида ҳам баъзи ғайриоддий ҳолатлар кузатилган бўлиб, бу қурилманинг дастурий таъминотида ҳали ишланиши керак бўлган жиҳатлар борлигини билдиради.

Apple ва Samsung флагманлари натижалари

Apple вакили бўлган iPhone 18 Pro Max модели эса бу гал рангларни узатишда жиддийроқ муаммоларга дуч келди. Кадрларнинг умумий гаммаси қизғиш томонга оғиб кетгани аниқланди. Ice Universe баҳосига кўра, смартфонда оқ балансининг бузилиши яққол кўзга ташланган.

Натижада, 5 каррали катталаштириш функциясидан фойдаланилганига қарамай, олинган сурат реал манзарадан сезиларли даражада фарқ қилди. Бу эса iPhone фойдаланувчилари учун мураккаб ёруғлик шароитида баъзи ноқулайликларни келтириб чиқариши мумкин.

Таққослаш якунларига кўра, Samsung Galaxy S26 Ultra модели энг мувозанатли ва реалистик натижани қайд этди. Олма тасвири асл нусхага нисбатан бироз тўйинганроқ чиққан бўлса-да, Samsung атроф-муҳит рангларини энг тўғри етказиб берди.

Қурилма нафақат ранглар палитрасини, балки энг табиий фон хиралашишини ҳам намойиш этди. Бу эса Galaxy S26 моделининг узоқ масофали суратга олиш имкониятлари борасида рақобатчиларидан бир қадам олдинда эканини кўрсатиб берди.

HuaweiiPhoneSamsungКамераСмартфон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортдиHuawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортди1 октябр 11:56Xiaomi 18 Pro ва Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP камералари солиштирилдиXiaomi 18 Pro ва Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP камералари солиштирилди2 октябр 11:55Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланадиSamsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади29 сентябр 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечадиSamsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечади29 сентябр 10:51iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra таққосланди2 октябр 00:21Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиSamsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартиради17 август 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...