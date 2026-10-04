Смартфонлар камера синови: флагманлар 5x зоомда қандай натижа кўрсатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ice Universe томонидан ўтказилган 5x зоом камера синовида Huawei Мате 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra смартфонлари таққосланди.
- Huawei Мате 90 Pro Max олмани энг аниқ рангда тасвирга олган бўлса-да, умумий суратда сарғиш тус устунлик қилди. iPhone 18 Pro Maxъда эса ранглар қизғиш тусга оғиб кетган ва оқ балансида муаммолар кузатилган.
Мобил технологиялар бозоридаги етакчи флагманлар ўртасидаги рақобат борган сари кучайиб бормоқда. Машҳур инсайдер Ice Universe навбатдаги камера тестида учта йирик бренднинг энг сўнгги қурилмаларини ўзаро таққослади. Ушбу синов жараёнида Huawei Мате 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max ҳамда Samsung Galaxy S26 смартфонларининг 5 каррали оптик яқинлаштириш (зоом) имкониятлари синовдан ўтказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ранглар жилоси ва аниқлик синовиixbt.com маълумотига кўра, таққослаш жараёни асосан объектларни табиий акс эттириш ва ранг-барангликни сақлаб қолиш қобилиятига қаратилди. Ҳар учала қурилма ҳам замонавий оптик модуллар билан жиҳозланган бўлишига қарамай, уларнинг дастурий таъминоти ва тасвирни қайта ишлаш алгоритмлари кескин фарқ қилиши яна бир бор ўз тасдиқини топди.
Синов давомида Huawei Мате 90 Pro Max модели олмани тасвирга олишда энг аниқ ранг ифодасини кўрсатди. Олинган кадрдаги асосий объектнинг ранги асл саҳифага энг яқин чиқди. Бироқ мутахассиснинг таъкидлашича, суратда сезиларли даражада илиқ, сарғиш тус устунлик қилган. Натижада атрофдаги барглар аслидан кўра кўпроқ сарғайган ва қуруқроқ кўриниб қолган.
Эксперт фикрича, ранг-барангликни бироз яшилроқ тусга буриш натижани янада табиийроқ қилган бўлар эди. Шунингдек, фонни хиралаштириш (бокеҳ эффекти) борасида ҳам баъзи ғайриоддий ҳолатлар кузатилган бўлиб, бу қурилманинг дастурий таъминотида ҳали ишланиши керак бўлган жиҳатлар борлигини билдиради.
Apple ва Samsung флагманлари натижалари
Apple вакили бўлган iPhone 18 Pro Max модели эса бу гал рангларни узатишда жиддийроқ муаммоларга дуч келди. Кадрларнинг умумий гаммаси қизғиш томонга оғиб кетгани аниқланди. Ice Universe баҳосига кўра, смартфонда оқ балансининг бузилиши яққол кўзга ташланган.
Натижада, 5 каррали катталаштириш функциясидан фойдаланилганига қарамай, олинган сурат реал манзарадан сезиларли даражада фарқ қилди. Бу эса iPhone фойдаланувчилари учун мураккаб ёруғлик шароитида баъзи ноқулайликларни келтириб чиқариши мумкин.
Таққослаш якунларига кўра, Samsung Galaxy S26 Ultra модели энг мувозанатли ва реалистик натижани қайд этди. Олма тасвири асл нусхага нисбатан бироз тўйинганроқ чиққан бўлса-да, Samsung атроф-муҳит рангларини энг тўғри етказиб берди.
Қурилма нафақат ранглар палитрасини, балки энг табиий фон хиралашишини ҳам намойиш этди. Бу эса Galaxy S26 моделининг узоқ масофали суратга олиш имкониятлари борасида рақобатчиларидан бир қадам олдинда эканини кўрсатиб берди.
Изоҳлар 0
…