iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra таққосланди
Смартфонлар бозорининг энг сўнгги флагманлари ўртасидаги рақобат ҳар доим фойдаланувчилар ва технология ихлосмандларининг катта қизиқишига сабаб бўлиб келган. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли ПҳонеБуфф ижодкорлари навбатдаги қизиқарли солиштирувни ўтказиб, Apple ва Samsung компанияларининг энг илғор қурилмалари имкониятларини юзма-юз қўйиб кўришди. Синов жараёнида инсон омилини бутунлай истисно қилиш ҳамда натижаларнинг адолатлилигини таъминлаш мақсадида махсус роботлаштирилган манипулятордан фойдаланилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тест синовларининг дастлабки босқичида ҳар иккала смартфон деярли тенгма-тенг ҳаракатланиб, кичик тебранишлар билан бир хил суръатни кўрсатди. Бироқ синов жараёни Adobe дастурида матнни таниб олиш каби жуда ресурс талаб қиладиган мураккаб вазифага келиб тақаланганда, Apple флагмани кескин равишда олдинга ўзиб кетди. Samsung флагманининг видео қайта ишлаш жараёнидаги кичик устунлиги ҳам рақибини қувиб етиш учун етарли бўлмади.
Амалиётдаги тезлик ва хотира имкониятлариБиринчи босқич якунига кўра, iPhone 18 Pro Max маррага биринчи бўлиб етиб келди. Эътиборлиси, қурилма ўтган йилги авлод моделига нисбатан ўз вақтини нақ 10 сонияга яхшилашга муваффақ бўлди. Бу тахминан уч дақиқа давом этадиган синов учун сезиларли кўрсаткич ҳисобланади. Иккинчи даврада эса худди шу иловалар қайта ишга туширилиб, оператив хотирада дастурлар сақланиши текширилди. Агар иловалар хотирадан чиқариб юборилмаса, ортда қолаётган қурилманинг фарқни қисқартириши амалда имконсиз бўлиб қолади.
Иккинчи босқични ҳам Samsung флагмани иккинчи бўлиб якунлади. Умумий ҳисобда корейс бренди қурилмасининг ортда қолиши тўрт дақиқалик умумий вақт давомида 12 сонияни ташкил этди. Бу фарқ унчалик катта бўлмаса-да, барибир сезиларли натижа саналади. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мазкур тафовут деярли тўлиқ равишда айнан битта мураккаб вазифа — Adobe дастуридаги оғир жараён туфайли шаклланди.
Оғир юклама шароитидаги синовларМутахассислар шу билан чекланиб қолмай, қурилмалар учун янада оғирроқ янги синов турини жорий этишди. Улар ҳар иккала смартфонни 10 дақиқа давомида 4K форматида тинимсиз видео тасвирга олишга мажбур қилишди, шундан сўнг асосий тестдаги энг ресурс талаб қилувчи вазифаларни қайта ишга туширишди. Натижалар шуни кўрсатдики, юклама остида ишлашда иккала қурилма ҳам ўзига хос хусусиятларни намоён этди, бироқ фарқ фақатгина Galaxy S26 Ultra'да яққол сезилди.
Маълум бўлишича, кучли қизиш ва юклама шароитида iPhone 18 Pro Max ўзининг оддий ҳолатидагига нисбатан ўртача атиги 1,9 фоизга секинлашган, холос. Samsung флагмани эса қийин шароитда ўз натижасини сезиларли даражада — 13,2 фоизга ёмонлаштирган. Ушбу таққослов сўнгги авлод мобил процессорлари ва уларнинг иссиқликни бошқариш ҳамда оғир вазифаларни бажаришдаги имкониятлари ҳақида аниқ тасаввур беради.
Изоҳлар 0
…