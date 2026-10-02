iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra таққосланди

·1·Техно
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra таққосланди

Смартфонлар бозорининг энг сўнгги флагманлари ўртасидаги рақобат ҳар доим фойдаланувчилар ва технология ихлосмандларининг катта қизиқишига сабаб бўлиб келган. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли ПҳонеБуфф ижодкорлари навбатдаги қизиқарли солиштирувни ўтказиб, Apple ва Samsung компанияларининг энг илғор қурилмалари имкониятларини юзма-юз қўйиб кўришди. Синов жараёнида инсон омилини бутунлай истисно қилиш ҳамда натижаларнинг адолатлилигини таъминлаш мақсадида махсус роботлаштирилган манипулятордан фойдаланилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тест синовларининг дастлабки босқичида ҳар иккала смартфон деярли тенгма-тенг ҳаракатланиб, кичик тебранишлар билан бир хил суръатни кўрсатди. Бироқ синов жараёни Adobe дастурида матнни таниб олиш каби жуда ресурс талаб қиладиган мураккаб вазифага келиб тақаланганда, Apple флагмани кескин равишда олдинга ўзиб кетди. Samsung флагманининг видео қайта ишлаш жараёнидаги кичик устунлиги ҳам рақибини қувиб етиш учун етарли бўлмади.

Амалиётдаги тезлик ва хотира имкониятлари

Биринчи босқич якунига кўра, iPhone 18 Pro Max маррага биринчи бўлиб етиб келди. Эътиборлиси, қурилма ўтган йилги авлод моделига нисбатан ўз вақтини нақ 10 сонияга яхшилашга муваффақ бўлди. Бу тахминан уч дақиқа давом этадиган синов учун сезиларли кўрсаткич ҳисобланади. Иккинчи даврада эса худди шу иловалар қайта ишга туширилиб, оператив хотирада дастурлар сақланиши текширилди. Агар иловалар хотирадан чиқариб юборилмаса, ортда қолаётган қурилманинг фарқни қисқартириши амалда имконсиз бўлиб қолади.

Иккинчи босқични ҳам Samsung флагмани иккинчи бўлиб якунлади. Умумий ҳисобда корейс бренди қурилмасининг ортда қолиши тўрт дақиқалик умумий вақт давомида 12 сонияни ташкил этди. Бу фарқ унчалик катта бўлмаса-да, барибир сезиларли натижа саналади. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мазкур тафовут деярли тўлиқ равишда айнан битта мураккаб вазифа — Adobe дастуридаги оғир жараён туфайли шаклланди.

Оғир юклама шароитидаги синовлар

Мутахассислар шу билан чекланиб қолмай, қурилмалар учун янада оғирроқ янги синов турини жорий этишди. Улар ҳар иккала смартфонни 10 дақиқа давомида 4K форматида тинимсиз видео тасвирга олишга мажбур қилишди, шундан сўнг асосий тестдаги энг ресурс талаб қилувчи вазифаларни қайта ишга туширишди. Натижалар шуни кўрсатдики, юклама остида ишлашда иккала қурилма ҳам ўзига хос хусусиятларни намоён этди, бироқ фарқ фақатгина Galaxy S26 Ultra'да яққол сезилди.

Маълум бўлишича, кучли қизиш ва юклама шароитида iPhone 18 Pro Max ўзининг оддий ҳолатидагига нисбатан ўртача атиги 1,9 фоизга секинлашган, холос. Samsung флагмани эса қийин шароитда ўз натижасини сезиларли даражада — 13,2 фоизга ёмонлаштирган. Ушбу таққослов сўнгги авлод мобил процессорлари ва уларнинг иссиқликни бошқариш ҳамда оғир вазифаларни бажаришдаги имкониятлари ҳақида аниқ тасаввур беради.

iPhoneSamsungСмартфонТестТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечадиSamsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечади29 сентябр 10:51Samsung арзон Galaxy смартфонлари тўпламини қисқартириб, кабелдан ҳам воз кечдиSamsung арзон Galaxy смартфонлари тўпламини қисқартириб, кабелдан ҳам воз кечди26 сентябр 13:24iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди17 сентябр 10:26Samsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқадиSamsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқади24 сентябр 14:28Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаҲиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқда18 сентябр 22:52iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиiPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди17 сентябр 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди