Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади

·30·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S27 Ultra камераси ранг узатишда сезиларли ўзгаришларга эга бўлиб, иссиқроқ тонларни тақдим этади.
  • Қурилма майда ёрқин манбаларини бошқаришда яхшиланган тизимга эга бўлиб, бу эса деталларнинг йўқолишини олдини олади.
  • Шунингдек, Galaxy S27 Ultra тунги суратлар сифатини ошириб, шовқинларни камайтиради.

Samsung компаниясининг келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган флагман смартфони Galaxy S27 Ultra камерасида жиддий ўзгаришлар бўлиши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Ice Universe маълумотларига таяниб хабар беришича, янги қурилма суратга олиш имкониятларини яхшилаш ҳамда фойдаланувчиларга янада сифатли кадрлар тақдим этиш учун илғор технологиялар билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Galaxy S27 Ultra модели олдинги авлод вакилларига нисбатан ўзгача ранг узатиш хусусиятига эга бўлади. Хусусан, Galaxy S26 Ultra суратлари нисбатан совуқроқ тусларга эга бўлса, янги флагманда ранг ҳарорати сезиларли даражада иссиқроқ тонларга ўтказилган. Ушбу фарқ бир хил саҳнани иккала қурилма ёрдамида суратга олганда яққол кўзга ташланади.

Ёруғликни бошқариш ва порлашга қарши кураш

Камеранинг асосий яхшиланишларидан бири бу майда ёрқин манбаларини бошқариш тизимидир. Аввалги Galaxy S26 Ultra моделларида бундай объектлар баъзан ҳаддан ташқари ёрқин чиқиб, ўз контурлари ва деталларини йўқотиши кузатилган эди. Янги Galaxy S27 Ultra эса бу каби нурларни самаралироқ тўсади ва бошқаради.

Мисол учун, ёруғлик манбаи ўта ойдинлашиб кетган сариқ ранг ўрнига аниқ чегараларга эга бўлган чуқурроқ тўқ сариқ тусда намоён бўлади. Ушбу ўзгариш нафақат асосий камера модулсида, балки беш каррали телефото объективида ҳам яққол сезилади.

Тунги суратлар сифати ва шовқинларни камайтириш

  • Қоронғи саҳналарда деталларни аниқ сақлаб қолиш
  • Кичик шовқинларни минималлаштириш эвазига силлиқ кадрлар
  • Асосий ва зоом объективларида бирдек яхшиланган натижа

Бундан ташқари, Galaxy S27 Ultra камераси кадрнинг қоронғи қисмлари билан ишлашни янада яхшилайди. Galaxy S26 Ultra суратларида яққол сезиладиган майда шовқинлар камайтирилиши эвазига тайёр фотосуратлар янада тоза ва тиниқ чиқиши таъминланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур яхшиланишларнинг натижаси айниқса тунги пайтда суратга олиш жараёнида яққол намоён бўлади. Кечки пайт ёки ёруғлик етишмаган шароитда олинган кадрлар сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонКамераТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечадиSamsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечадиБугун 10:51Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўладиSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўлади25 сентябр 14:29Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда1 сентябр 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинКеча 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланади19 сентябр 21:28Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқда17 сентябр 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди