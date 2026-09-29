Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S27 Ultra камераси ранг узатишда сезиларли ўзгаришларга эга бўлиб, иссиқроқ тонларни тақдим этади.
- Қурилма майда ёрқин манбаларини бошқаришда яхшиланган тизимга эга бўлиб, бу эса деталларнинг йўқолишини олдини олади.
- Шунингдек, Galaxy S27 Ultra тунги суратлар сифатини ошириб, шовқинларни камайтиради.
Samsung компаниясининг келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган флагман смартфони Galaxy S27 Ultra камерасида жиддий ўзгаришлар бўлиши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Ice Universe маълумотларига таяниб хабар беришича, янги қурилма суратга олиш имкониятларини яхшилаш ҳамда фойдаланувчиларга янада сифатли кадрлар тақдим этиш учун илғор технологиялар билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Galaxy S27 Ultra модели олдинги авлод вакилларига нисбатан ўзгача ранг узатиш хусусиятига эга бўлади. Хусусан, Galaxy S26 Ultra суратлари нисбатан совуқроқ тусларга эга бўлса, янги флагманда ранг ҳарорати сезиларли даражада иссиқроқ тонларга ўтказилган. Ушбу фарқ бир хил саҳнани иккала қурилма ёрдамида суратга олганда яққол кўзга ташланади.
Ёруғликни бошқариш ва порлашга қарши курашКамеранинг асосий яхшиланишларидан бири бу майда ёрқин манбаларини бошқариш тизимидир. Аввалги Galaxy S26 Ultra моделларида бундай объектлар баъзан ҳаддан ташқари ёрқин чиқиб, ўз контурлари ва деталларини йўқотиши кузатилган эди. Янги Galaxy S27 Ultra эса бу каби нурларни самаралироқ тўсади ва бошқаради.
Мисол учун, ёруғлик манбаи ўта ойдинлашиб кетган сариқ ранг ўрнига аниқ чегараларга эга бўлган чуқурроқ тўқ сариқ тусда намоён бўлади. Ушбу ўзгариш нафақат асосий камера модулсида, балки беш каррали телефото объективида ҳам яққол сезилади.
Тунги суратлар сифати ва шовқинларни камайтириш
- Қоронғи саҳналарда деталларни аниқ сақлаб қолиш
- Кичик шовқинларни минималлаштириш эвазига силлиқ кадрлар
- Асосий ва зоом объективларида бирдек яхшиланган натижа
Бундан ташқари, Galaxy S27 Ultra камераси кадрнинг қоронғи қисмлари билан ишлашни янада яхшилайди. Galaxy S26 Ultra суратларида яққол сезиладиган майда шовқинлар камайтирилиши эвазига тайёр фотосуратлар янада тоза ва тиниқ чиқиши таъминланади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур яхшиланишларнинг натижаси айниқса тунги пайтда суратга олиш жараёнида яққол намоён бўлади. Кечки пайт ёки ёруғлик етишмаган шароитда олинган кадрлар сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…