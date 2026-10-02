Xiaomi 18 Pro ва Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP камералари солиштирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Pro ва Samsung Galaxy S26 Ultra смартфонларининг 200 MP камералари солиштирилди, бунда Xiaomi 18 Pro 82,38 МБ ҳажмдаги 201 MP расм билан, Samsung Galaxy S26 Ultra эса 63,52 МБ ҳажмдаги расм билан олдинга чиқди.
- Тасвир яқинлаштирилганда, Xiaomi 18 Pro майда деталларни кўпроқ сақлаб қолгани ва янада тўйинган рангларга эга эканлиги аниқланди.
Смартфонлар бозоридаги энг йирик рақобатбардош курашлардан бири яна диққат марказига тушди. Машҳур интсайдер Ice Universe ўзининг навбатдаги таҳлилида флагман гаджетларнинг имкониятларини юзма-юз қўйиб кўрди. Бу сафар ixbt.com маълумотига кўра, эътибор 200 мегапикселли камералар салоҳиятига қаратилди ва натижалар технология ихлосмандларини Бевосита ўйлантириб қўйиши аниқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кадрлар техник хусусиятлари ва ҳажм фарқиСолиштириш жараёнида иккала қурилма ҳам ўта юқори аниқликдаги режимда суратга олинди. Xiaomi 18 Pro томонидан олинган кадр 12 288 × 16 384 пиксел ёки тахминан 201 MP ўлчамга эга бўлиб, унинг ҳажми 82,38 МБ ни ташкил этди. Samsung Galaxy S26 Ultra модели эса 12 240 × 16 320 пиксел ҳажмдаги расмни қайд этди ва унинг ҳажми 63,52 МБ бўлди.
Ҳар икки сурат ҳам ЖПEГ форматида сақланганига қарамай, Xiaomi модели файли ҳажми бўйича рақобатчисидан салкам 30 фоизга катта чиқди. Мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур кўрсаткич шунчаки рақамлар эмас, балки фотосурат таркибидаги маълумотлар ҳажмининг асосий кўрсаткичидир.
Детализация ва визуал фарқларИнтсайдернинг кузатувларига кўра, суратлар орасидаги асосий фарқ айниқса тасвир яқинлаштирилганда яққол кўзга ташланади. Майда барглар, юпқа новдалар ва бошқа мураккаб юқори частотали текстураларга бой қийин участкаларда Xiaomi 18 Pro кўпроқ майда деталларни сақлаб қолишга муваффақ бўлган.
Шунингдек, Хитой брендининг флагмани объектлар яхлитлигини яхшироқ ифодалаши билан ажралиб турди. Ушбу сурат янада тўйинган рангларга эга бўлиб, визуал жиҳатдан аниқроқ кўринади. Оддий кўз билан қараганда ҳам кадр ўз ифодалилигини йўқотмайди, катталаштирилганда эса юқори даражадаги деталлар очилади.
Сенсорларнинг имкониятлари ва хулосаларЭкспертлар ҳар доим ҳам файл ҳажми сурат сифатини тўғридан-тўғри белгиламаслигини таъкидлайди. Бироқ мазкур ҳолатда қўшимча ҳажм айнан сақланиб қолган деталларга тўғри келгани маълум бўлди.
Таҳлил натижаларига кўра, Samsung Galaxy S26 Ultra таркибидаги HP2 сенсори энг мураккаб саҳналарда ўз ёшини кўрсата бошлаётгани қайд этилди. Samsung камераси ҳамон улкан ҳажмдаги маълумотларни қайд этишга қодир, бироқ айнан 200 мегапикселли режимдаги тўғридан-тўғри солиштирувда Xiaomi 18 Pro олдинга ўтиб кетгани эътироф этилди.
Изоҳлар 0
…