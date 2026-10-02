Xiaomi 18 Pro ва Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP камералари солиштирилди

·20·Техно
Xiaomi 18 Pro ва Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP камералари солиштирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Pro ва Samsung Galaxy S26 Ultra смартфонларининг 200 MP камералари солиштирилди, бунда Xiaomi 18 Pro 82,38 МБ ҳажмдаги 201 MP расм билан, Samsung Galaxy S26 Ultra эса 63,52 МБ ҳажмдаги расм билан олдинга чиқди.
  • Тасвир яқинлаштирилганда, Xiaomi 18 Pro майда деталларни кўпроқ сақлаб қолгани ва янада тўйинган рангларга эга эканлиги аниқланди.

Смартфонлар бозоридаги энг йирик рақобатбардош курашлардан бири яна диққат марказига тушди. Машҳур интсайдер Ice Universe ўзининг навбатдаги таҳлилида флагман гаджетларнинг имкониятларини юзма-юз қўйиб кўрди. Бу сафар ixbt.com маълумотига кўра, эътибор 200 мегапикселли камералар салоҳиятига қаратилди ва натижалар технология ихлосмандларини Бевосита ўйлантириб қўйиши аниқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кадрлар техник хусусиятлари ва ҳажм фарқи

Солиштириш жараёнида иккала қурилма ҳам ўта юқори аниқликдаги режимда суратга олинди. Xiaomi 18 Pro томонидан олинган кадр 12 288 × 16 384 пиксел ёки тахминан 201 MP ўлчамга эга бўлиб, унинг ҳажми 82,38 МБ ни ташкил этди. Samsung Galaxy S26 Ultra модели эса 12 240 × 16 320 пиксел ҳажмдаги расмни қайд этди ва унинг ҳажми 63,52 МБ бўлди.

Ҳар икки сурат ҳам ЖПEГ форматида сақланганига қарамай, Xiaomi модели файли ҳажми бўйича рақобатчисидан салкам 30 фоизга катта чиқди. Мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур кўрсаткич шунчаки рақамлар эмас, балки фотосурат таркибидаги маълумотлар ҳажмининг асосий кўрсаткичидир.

Детализация ва визуал фарқлар

Интсайдернинг кузатувларига кўра, суратлар орасидаги асосий фарқ айниқса тасвир яқинлаштирилганда яққол кўзга ташланади. Майда барглар, юпқа новдалар ва бошқа мураккаб юқори частотали текстураларга бой қийин участкаларда Xiaomi 18 Pro кўпроқ майда деталларни сақлаб қолишга муваффақ бўлган.

Шунингдек, Хитой брендининг флагмани объектлар яхлитлигини яхшироқ ифодалаши билан ажралиб турди. Ушбу сурат янада тўйинган рангларга эга бўлиб, визуал жиҳатдан аниқроқ кўринади. Оддий кўз билан қараганда ҳам кадр ўз ифодалилигини йўқотмайди, катталаштирилганда эса юқори даражадаги деталлар очилади.

Сенсорларнинг имкониятлари ва хулосалар

Экспертлар ҳар доим ҳам файл ҳажми сурат сифатини тўғридан-тўғри белгиламаслигини таъкидлайди. Бироқ мазкур ҳолатда қўшимча ҳажм айнан сақланиб қолган деталларга тўғри келгани маълум бўлди.

Таҳлил натижаларига кўра, Samsung Galaxy S26 Ultra таркибидаги HP2 сенсори энг мураккаб саҳналарда ўз ёшини кўрсата бошлаётгани қайд этилди. Samsung камераси ҳамон улкан ҳажмдаги маълумотларни қайд этишга қодир, бироқ айнан 200 мегапикселли режимдаги тўғридан-тўғри солиштирувда Xiaomi 18 Pro олдинга ўтиб кетгани эътироф этилди.

XiaomiSamsungСмартфонКамераТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечадиSamsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечади29 сентябр 10:51Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланадиSamsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади29 сентябр 12:27Huawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортдиHuawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортдиКеча 11:56Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилдиHonor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилди28 сентябр 19:54Oppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилдиOppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилди27 сентябр 14:27iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди18 сентябр 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди