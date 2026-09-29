Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S27 Ultra смартфонида анъанавий 3 каррали телефото обективдан воз кечилиб, 1 каррали оптик катталашувдан сўнг дарҳол 5 каррали телефото обективга ўтиш механизми жорий этилади.
- Янги қурилма махсус ИСОСЕЛЛ HP6 сенсорини қабул қилиб олади ва ранг узатишда илиқроқ тусларни намоён этади.
- Ушбу ўзгаришлар мобил суратга олиш технологияларидаги ёндашувни ўзгартириб, фойдаланувчиларга янги имкониятлар тақдим этиши кутилмоқда.
Samsung компанияси келгусида тақдим этиладиган флагман смартфонлари камералари конфигурациясида муҳим ўзгаришларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Инсайдерлар маълумотига кўра, келгусидаги флагман моделлар орасида энг оммабоп бўлган Samsung Galaxy S27 Ultra анъанавий 3 каррали телефото объективдан бутунлай воз кечади. Ушбу ўзгариш компаниянинг мобил суратга олиш технологияларидаги ёндашувини ўзгартириб, фойдаланувчиларга янги имкониятлар тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ice Universe хабар беришича, янги авлод қурилмасида асосий камеранинг 1 каррали оптик катталашувидан сўнг дарҳол 5 каррали телефото объективга ўтиш механизми жорий этилади. Шу тариқа, қурилмада алоҳида 3 каррали оптик зоом режими сақланиб қолмайди. Ушбу қарор флагманнинг ички тузилиши ва оптик модулларини янада оптималлаштириш зарурати билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Камера имкониятлари ва янги сенсорларТехник жиҳатдан янги Samsung Galaxy S27 Ultra асосий камераси махсус ИСОСEЛЛ HP6 сенсорини қабул қилиб олади. Ушбу детал айнан Samsung флагманлари учун махсус мослаштирилган HPК версияси бўлиб, суратлар сифатини янада ошириши кутилмоқда. Шу билан бирга, 5 каррали телефото объектив ўзгаришсиз қолади ва унда аввалги авлод моделларидаги каби ўша сенсор ҳамда ф/2.9 ёруғлик кучи сақланиб қолади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур аппарат оптик имкониятларининг қайта тақсимланиши кундалик фойдаланишда узоқ масофадаги объектларни суратга олиш жараёнига ўз таъсирини кўрсатади. 3 каррали оралиқ зоомнинг олиб ташланиши рақамли яқинлаштириш функцияларининг роли ошишига ёки асосий сенсорнинг юқори пикселли имкониятларига таянилишига олиб келиши мумкин.
Ранглар гаммасидаги ўзгаришларКамералар оптикаси билан бир қаторда, Samsung муҳандислари тасвирларни қайта ишлаш алгоритмлари устида ҳам иш олиб бормоқдилар. Олдиндан олинган маълумотларга кўра, Galaxy S27 Ultra камераси ўзининг илиқроқ ранг узатиши билан ажралиб туради. Агар аввалги Galaxy S26 Ultra моделлари нисбатан совуқроқ тусдаги суратларни тақдим этган бўлса, янги смартфонда ранг ҳарорати сезиларли даражада илиқ тонларга қараб силжийди.
Ушбу фарқ айниқса бир хил саҳнани турли қурилмалар ёрдамида суратга олиб солиштирганда яққол кўзга ташланади. Ранглар гаммасининг бундай ўзгариши кадрларни янада табиий ва жозибали кўрсатишга хизмат қилади, чунки фойдаланувчилар кўпинча илиқроқ ва жонли рангларни афзал кўришади.
Ҳозирча Samsung компанияси мазкур маълумотлар юзасидан расмий баёнот бермаган бўлсада, инсайдерлик маълумотлари келгусидаги флагман қурилмаларнинг асосий йўналишларини аниқ кўрсатиб бермоқда. Технология ихлосмандлари учун бу каби ўзгаришлар мобил фотография оламидаги навбатдаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…