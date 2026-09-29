Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечади

·27·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S27 Ultra смартфонида анъанавий 3 каррали телефото обективдан воз кечилиб, 1 каррали оптик катталашувдан сўнг дарҳол 5 каррали телефото обективга ўтиш механизми жорий этилади.
  • Янги қурилма махсус ИСОСЕЛЛ HP6 сенсорини қабул қилиб олади ва ранг узатишда илиқроқ тусларни намоён этади.
  • Ушбу ўзгаришлар мобил суратга олиш технологияларидаги ёндашувни ўзгартириб, фойдаланувчиларга янги имкониятлар тақдим этиши кутилмоқда.

Samsung компанияси келгусида тақдим этиладиган флагман смартфонлари камералари конфигурациясида муҳим ўзгаришларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Инсайдерлар маълумотига кўра, келгусидаги флагман моделлар орасида энг оммабоп бўлган Samsung Galaxy S27 Ultra анъанавий 3 каррали телефото объективдан бутунлай воз кечади. Ушбу ўзгариш компаниянинг мобил суратга олиш технологияларидаги ёндашувини ўзгартириб, фойдаланувчиларга янги имкониятлар тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ice Universe хабар беришича, янги авлод қурилмасида асосий камеранинг 1 каррали оптик катталашувидан сўнг дарҳол 5 каррали телефото объективга ўтиш механизми жорий этилади. Шу тариқа, қурилмада алоҳида 3 каррали оптик зоом режими сақланиб қолмайди. Ушбу қарор флагманнинг ички тузилиши ва оптик модулларини янада оптималлаштириш зарурати билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Камера имкониятлари ва янги сенсорлар

Техник жиҳатдан янги Samsung Galaxy S27 Ultra асосий камераси махсус ИСОСEЛЛ HP6 сенсорини қабул қилиб олади. Ушбу детал айнан Samsung флагманлари учун махсус мослаштирилган HPК версияси бўлиб, суратлар сифатини янада ошириши кутилмоқда. Шу билан бирга, 5 каррали телефото объектив ўзгаришсиз қолади ва унда аввалги авлод моделларидаги каби ўша сенсор ҳамда ф/2.9 ёруғлик кучи сақланиб қолади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур аппарат оптик имкониятларининг қайта тақсимланиши кундалик фойдаланишда узоқ масофадаги объектларни суратга олиш жараёнига ўз таъсирини кўрсатади. 3 каррали оралиқ зоомнинг олиб ташланиши рақамли яқинлаштириш функцияларининг роли ошишига ёки асосий сенсорнинг юқори пикселли имкониятларига таянилишига олиб келиши мумкин.

Ранглар гаммасидаги ўзгаришлар

Камералар оптикаси билан бир қаторда, Samsung муҳандислари тасвирларни қайта ишлаш алгоритмлари устида ҳам иш олиб бормоқдилар. Олдиндан олинган маълумотларга кўра, Galaxy S27 Ultra камераси ўзининг илиқроқ ранг узатиши билан ажралиб туради. Агар аввалги Galaxy S26 Ultra моделлари нисбатан совуқроқ тусдаги суратларни тақдим этган бўлса, янги смартфонда ранг ҳарорати сезиларли даражада илиқ тонларга қараб силжийди.

Ушбу фарқ айниқса бир хил саҳнани турли қурилмалар ёрдамида суратга олиб солиштирганда яққол кўзга ташланади. Ранглар гаммасининг бундай ўзгариши кадрларни янада табиий ва жозибали кўрсатишга хизмат қилади, чунки фойдаланувчилар кўпинча илиқроқ ва жонли рангларни афзал кўришади.

Ҳозирча Samsung компанияси мазкур маълумотлар юзасидан расмий баёнот бермаган бўлсада, инсайдерлик маълумотлари келгусидаги флагман қурилмаларнинг асосий йўналишларини аниқ кўрсатиб бермоқда. Технология ихлосмандлари учун бу каби ўзгаришлар мобил фотография оламидаги навбатдаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

SamsungGalaxy S27 UltraКамераТехнологияСмартфон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўладиSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўлади25 сентябр 14:29Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланади19 сентябр 21:28Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқда17 сентябр 20:25Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда1 сентябр 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинКеча 09:53Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилдиHonor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилдиКеча 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди