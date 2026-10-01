Huawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортди

·3·Техно
Huawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei ўзининг бешта моделдан иборат Мате 90 сериясини тақдим этди, бу мобил суратга олиш технологияларида муҳим қадам бўлди.
  • Ушбу қурилмалар Ф/1,4 дан Ф/4,0 гача бўлган диапазонда узлуксиз ўзгарувчан диафрагма тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу фойдаланувчиларга оптик назоратни янада аниқроқ амалга ошириш имконини беради.

Zamin.uz ахборот сайтининг ixbt.com манбасига таяниб хабар беришича, Huawei компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари қаторига кирувчи Мате 90 сериясини расман эълон қилди. Ушбу янги туркум бешта моделни ўз ичига олгани ва мобил суратга олиш технологияларида муҳим қадам ташлагани билан технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тақдим этилган туркумга Мате 90, Pro, Pro Max, Pro Max Коллекторъс Эдитион ҳамда RS Мастер Эдитион моделлари киритилди. Huawei ижрочи директори Ю Чəндуннинг таъкидлашича, мазкур сериядаги барча бешала қурилма ўзгарувчан диафрагма тизими билан жиҳозланган бўлиб, мобил фототехнологиялар имкониятларини янада кенгайтиради.

Оптик имкониятлар ва силлиқ созлаш

Қиёсий таҳлилларга кўра, масалан, iPhone 18 Pro асосий камераси тўртта қатъий белгиланган диафрагма қийматини қўллаб-қувватлайди. Бироқ Huawei Мате 90 серияси Ф/1,4 дан Ф/4,0 гача бўлган диапазонда узлуксиз ва силлиқ ўзгарувчан диафрагма тизимини таклиф этади. Бу эса фойдаланувчиларга оптик назоратни янада аниқроқ амалга ошириш имконини беради.

Портрет йўналишидаги суратларда ушбу силлиқ ростлаш функцияси кескинлик чуқурлигини мукаммал созлашни таъминлайди. Натижада табиий ва текис бокеҳ эффектларига эришилиб, гуруҳли кадрларда фокус соҳасини бошқариш янада қулайлашади ҳамда керакли муҳитни яратиш осонлашади.

Видео ва мураккаб шароитдаги суратга олиш

Видео тасвирга олиш жараёнида узлуксиз диафрагма кадр ёруғлигининг кескин ўзгаришини олдини олади. Бу ёруғлик ва соя ўртасидаги ўтишларнинг янада текис ва профессионал чиқишини кафолатлайди.

Ёруғлик етишмайдиган қийин шароитларда диафрагма Ф/1,4 гача кенгайиб, ёруғлик оқимини оширади ва шовқинларни камайтиради. Аксинча, ўта ёрқин муҳитда уни Ф/1,4 дан Ф/4,0 гача ёпиб, ортиқча ёруғликни бостириш ҳамда чиройли юлдузсимон нур эффектини яратиш мумкин.

Шунингдек, ixbt.com маълумотига кўра, янги серия қатламли алгоритмлар келтириб чиқарадиган чекка артефактларини камайтиради. Қурилмалар аниқ ҳамда табиий рангларни узатишга қодир бўлган учинчи авлод Ред Maple Примарй Колор Камера камераси билан ҳам таъминланган.

HuaweiМате 90СмартфонТехнологияКамера
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўладиHuawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади29 сентябр 13:30Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечадиSamsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечади29 сентябр 10:51Фото ва видео сифати ошади: Huawei Мате 90 ташқи телеконвертерларга эга бўладиФото ва видео сифати ошади: Huawei Мате 90 ташқи телеконвертерларга эга бўлади31 май 12:20Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилдиHonor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилди28 сентябр 19:54Oppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилдиOppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилди27 сентябр 14:27Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилдиHuawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди24 сентябр 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди