Huawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei ўзининг бешта моделдан иборат Мате 90 сериясини тақдим этди, бу мобил суратга олиш технологияларида муҳим қадам бўлди.
- Ушбу қурилмалар Ф/1,4 дан Ф/4,0 гача бўлган диапазонда узлуксиз ўзгарувчан диафрагма тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу фойдаланувчиларга оптик назоратни янада аниқроқ амалга ошириш имконини беради.
Zamin.uz ахборот сайтининг ixbt.com манбасига таяниб хабар беришича, Huawei компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари қаторига кирувчи Мате 90 сериясини расман эълон қилди. Ушбу янги туркум бешта моделни ўз ичига олгани ва мобил суратга олиш технологияларида муҳим қадам ташлагани билан технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тақдим этилган туркумга Мате 90, Pro, Pro Max, Pro Max Коллекторъс Эдитион ҳамда RS Мастер Эдитион моделлари киритилди. Huawei ижрочи директори Ю Чəндуннинг таъкидлашича, мазкур сериядаги барча бешала қурилма ўзгарувчан диафрагма тизими билан жиҳозланган бўлиб, мобил фототехнологиялар имкониятларини янада кенгайтиради.
Оптик имкониятлар ва силлиқ созлашҚиёсий таҳлилларга кўра, масалан, iPhone 18 Pro асосий камераси тўртта қатъий белгиланган диафрагма қийматини қўллаб-қувватлайди. Бироқ Huawei Мате 90 серияси Ф/1,4 дан Ф/4,0 гача бўлган диапазонда узлуксиз ва силлиқ ўзгарувчан диафрагма тизимини таклиф этади. Бу эса фойдаланувчиларга оптик назоратни янада аниқроқ амалга ошириш имконини беради.
Портрет йўналишидаги суратларда ушбу силлиқ ростлаш функцияси кескинлик чуқурлигини мукаммал созлашни таъминлайди. Натижада табиий ва текис бокеҳ эффектларига эришилиб, гуруҳли кадрларда фокус соҳасини бошқариш янада қулайлашади ҳамда керакли муҳитни яратиш осонлашади.
Видео ва мураккаб шароитдаги суратга олишВидео тасвирга олиш жараёнида узлуксиз диафрагма кадр ёруғлигининг кескин ўзгаришини олдини олади. Бу ёруғлик ва соя ўртасидаги ўтишларнинг янада текис ва профессионал чиқишини кафолатлайди.
Ёруғлик етишмайдиган қийин шароитларда диафрагма Ф/1,4 гача кенгайиб, ёруғлик оқимини оширади ва шовқинларни камайтиради. Аксинча, ўта ёрқин муҳитда уни Ф/1,4 дан Ф/4,0 гача ёпиб, ортиқча ёруғликни бостириш ҳамда чиройли юлдузсимон нур эффектини яратиш мумкин.
Шунингдек, ixbt.com маълумотига кўра, янги серия қатламли алгоритмлар келтириб чиқарадиган чекка артефактларини камайтиради. Қурилмалар аниқ ҳамда табиий рангларни узатишга қодир бўлган учинчи авлод Ред Maple Примарй Колор Камера камераси билан ҳам таъминланган.
Изоҳлар 0
…