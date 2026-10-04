Астрономлар ўсиб бораётган протопланетанинг илк суратини олди

·2·Техно
Астрономлар ўсиб бораётган протопланетанинг илк суратини олди

Халқаро астрономлар гуруҳи тарихимизда илк бор ўз атрофига газ ва чанг тўплаётган ўсиб бораётган протопланетанинг тўғридан-тўғри суратини олишга муваффақ бўлди. Те Астропҳйсикал Жоурнал Леттерс нашрида чоп этилган илмий иш фанда узоқ йиллардан бери назарий тарзда ўрганиб келинган жараёнларни амалда кузатиш имконини очиб берди ва планетология тарихида муҳим бурилиш ясади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ВИСПИТ 2b деб номланган ушбу объект Еримиздан 430 ёруғлик йили узоқлигида жойлашган. Унинг массаси Юпитер планетасининг тахминан 5 баробарига тенг бўлиб, у ўзининг асосий юлдузи атрофида Нептун орбитасидан деярли икки баробар узоқликда — 57 астрономик бирлик масофада айланади. Ушбу ноёб сурат Чили Республикасининг Атакама чўлида жойлашган АЛМА (Атакама Ларге Миллиметер/субмиллиметер Аррай) радиотелескоплар мажмуаси ёрдамида олинди.

Шу пайтга қадар сайёраларнинг шаклланиш жараёни фақатгина назарий моделлар ҳамда компьютер симуляциялари орқали тасвирланиб келинган эди. Умумий илмий назарияга кўра, улкан газ ва чанг массаси айланувчи дискни ҳосил қилиб сиқилади, унинг ичида эса майда қаттиқ жисмлар бир-бирига ёпишиб кўпаяди. Натижада юлдузга яқин ерларда Ер туридаги сайёралар, узоқроқда эса газ гигантлари шаклланади. Бироқ мазкур жараённи тўғридан-тўғри кузатиш шу вақтгача ҳеч кимга насиб этмаган эди.

Протопланетар дискдаги тузилмалар ва уларнинг сирлари

Германиядаги Макс Планк номидаги Астрономия институти директори ва тадқиқот раҳбарларидан бири Мириам Бенисти кузатилган жараёнларни қуйидагича изоҳлади: «Биз иккала сайёра ўз атрофидаги муҳитни қандай шакллантираётганини аниқ кўриб турибмиз. ВИСПИТ 2c бўшлиқни ҳосил қилган бўлса, ВИСПИТ 2b унинг ичида тирқиш яратди. ВИСПИТ 2b атрофида эса диск ва сайёра ўзаро таъсирининг симуляцияларида олдиндан башорат қилинган, аммо илгари ҳеч қачон кузатилмаган газ гирдобларини аниқладик».

Илмий тилда протопланетар дискдаги бўшлиқ ва тирқиш тушунчалари кескин фарқ қилади. Бўшлиқ деганда ҳудуднинг моддалардан деярли тўлақонли тозаланиб кетиши тушунилади — бундай зонани оғирлиги 8 дан 12 Юпитер массасигача бўлган ҳамроҳ ВИСПИТ 2c 15 астрономик бирлик орбитасида ҳосил қилган. Тирқиш эса зичлиги пастроқ бўлган ҳудуд бўлиб, у ерда протопланетанинг ўсишда давом этиши учун етарли даражада материал сақланиб қолган.

Юқори технологияли кузатувлар даври

АЛМА мажмуаси 66 та алоҳида антеннанинг маълумотларини ягона йирик интерфежссиз интерферометр сифатида бирлаштириш эвазига шундай юқори аниқликка эришди. Бундай мураккаб архитектура ёлғиз асбобга бўйсунмайдиган даражадаги деталларни, хусусан, объект атрофидаги газ оқимларининг тузилишини ҳам батафсил кўриб чиқиш имконини берди. Доплер визуализацияси усули ёрдамида суратда газ ҳаракати қизил ва кўк рангларда акс эттирилди.

Эслатиб ўтамиз, ВИСПИТ 2b 2025-йилнинг август ойида кашф этилган бўлса, унинг ҳамроҳи ВИСПИТ 2c 2026-йилнинг март ойида аниқланган эди. Сайёра ҳосил бўлишидаги марказий жумбоқлардан бири бўлган аккресия жараёнини — яни майда заррачалар қандай қилиб улкан жисмларга бирлашишини бевосита кўрсатиб берувчи ушбу сурат назарий моделларни амалда текшириш учун қимматли маълумот манбаи бўлиб хизмат қилади.

АстрономияПротопланетаАЛМАКоинотИлмий кашфиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этдиАстрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этди1 октябр 10:26Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилди7 сентябр 12:24Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиАстрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олди26 август 23:57Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилди3 сентябр 17:58Тарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилдиТарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилди30 сентябр 23:21Астрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашдиАстрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашди6 август 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...