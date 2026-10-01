Астрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этди

·2·Техно
Астрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этди

Астрономлар коинотда ўта массив қора туйнук тўрт алоҳида фаоллик даврини бошдан кечирган илк радиокалактикани аниқладилар. ixbt.com маълумотига кўра, J023721.13−010528.5 деб номланган ушбу ноёб объект галактикалар кластерининг марказида жойлашган бўлиб, унинг умумий узунлиги қарийб 3,9 миллион ёруғлик йилини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур улкан С-симон радиочизиқ Ер учун ҳам, бутун замонавий астрофизика учун ҳам улкан аҳамиятга эга. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, галактиканинг марказида Қуёш массасидан тахминан 2,28 миллиард марта оғир бўлган ўта массив қора туйнук мавжуд. Бундай улкан массадаги объектларнинг сиклик фаоллиги олам эволюциясини тушунишда муҳим калит ҳисобланади.

Тўрт карра фаоллик сири

Такрорий фаоллик белгиси уGMРТ, МеерКАТ ҳамда ВЛА радиотелескоплари ёрдамида турли частоталарда қайд этилган маълумотлар асосида очилган. Марказий галактиканинг ҳар икки томонида симметрик равишда жойлашган тўрт жуфт ихчам юқори радиоёрқинлик участкалари аниқланган.

Асосий далил сифатида нурланувчи плазманинг ёши олға сурилди. Радиоспектр ядро чиқишидан узоқлашган сари кескинлашиб боради, бу эса электронларнинг қари бошлаганидан далолат беради. Хусусан, радиацион ёш ядродан энг яқин S1 участкасидаги 4,5 миллион йилдан энг чекка N4 участкасидаги 20,5 миллион йилгача бўлган оралиқни ташкил этади.

С-симон шакл ва унинг динамикаси

Ушбу кетма-кетлик барча компонентлар ягона джет ичидаги тасодифий плазма уюмлари эканлиги ҳақидаги тахминни инкор этади. Тизим тўрт карра кетма-кет фаоллик эпизодига эга бўлган қуадрупле-доубле радио galaxy (ҚДРГ) сифатида талқин қилинди.

Тадқиқот шуни кўрсатдики, джетлар ҳар сафар бир хил йўналишни сақлаб қолмаган. Ички N1–S1 жуфтлигига нисбатан кейинги жуфтликлар йўналиши соат милига қарши равишда 7°, 16° ва 24° га оғган. Айнан шу босқичма-босқич ўқнинг бурилиши характерли С-симон шаклни юзага келтирган.

Муаллифлар бу геометрияни марказий қора туйнук прецессияси билан боғлайдилар. Тизимдаги ёш ва масофа ўртасидаги кузатилган боғлиқлик джет қувватининг пасайиши ёки алоҳида фаол фазалар давомийлигининг қисқаришидан далолат беради.

АстрономияРадиокалактикаҚора туйнукКоинотИлмий кашфиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашдиАстрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашди6 август 18:51Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилди3 сентябр 17:58Тарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилдиТарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилдиКеча 23:21Галактикамизда илк бор микроблазар топилди: унинг жети Ерга қаратилганГалактикамизда илк бор микроблазар топилди: унинг жети Ерга қаратилган25 сентябр 12:57Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқди29 июл 21:54Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди5 сентябр 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди