Астрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этди
Астрономлар коинотда ўта массив қора туйнук тўрт алоҳида фаоллик даврини бошдан кечирган илк радиокалактикани аниқладилар. ixbt.com маълумотига кўра, J023721.13−010528.5 деб номланган ушбу ноёб объект галактикалар кластерининг марказида жойлашган бўлиб, унинг умумий узунлиги қарийб 3,9 миллион ёруғлик йилини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур улкан С-симон радиочизиқ Ер учун ҳам, бутун замонавий астрофизика учун ҳам улкан аҳамиятга эга. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, галактиканинг марказида Қуёш массасидан тахминан 2,28 миллиард марта оғир бўлган ўта массив қора туйнук мавжуд. Бундай улкан массадаги объектларнинг сиклик фаоллиги олам эволюциясини тушунишда муҳим калит ҳисобланади.
Тўрт карра фаоллик сириТакрорий фаоллик белгиси уGMРТ, МеерКАТ ҳамда ВЛА радиотелескоплари ёрдамида турли частоталарда қайд этилган маълумотлар асосида очилган. Марказий галактиканинг ҳар икки томонида симметрик равишда жойлашган тўрт жуфт ихчам юқори радиоёрқинлик участкалари аниқланган.
Асосий далил сифатида нурланувчи плазманинг ёши олға сурилди. Радиоспектр ядро чиқишидан узоқлашган сари кескинлашиб боради, бу эса электронларнинг қари бошлаганидан далолат беради. Хусусан, радиацион ёш ядродан энг яқин S1 участкасидаги 4,5 миллион йилдан энг чекка N4 участкасидаги 20,5 миллион йилгача бўлган оралиқни ташкил этади.
С-симон шакл ва унинг динамикасиУшбу кетма-кетлик барча компонентлар ягона джет ичидаги тасодифий плазма уюмлари эканлиги ҳақидаги тахминни инкор этади. Тизим тўрт карра кетма-кет фаоллик эпизодига эга бўлган қуадрупле-доубле радио galaxy (ҚДРГ) сифатида талқин қилинди.
Тадқиқот шуни кўрсатдики, джетлар ҳар сафар бир хил йўналишни сақлаб қолмаган. Ички N1–S1 жуфтлигига нисбатан кейинги жуфтликлар йўналиши соат милига қарши равишда 7°, 16° ва 24° га оғган. Айнан шу босқичма-босқич ўқнинг бурилиши характерли С-симон шаклни юзага келтирган.
Муаллифлар бу геометрияни марказий қора туйнук прецессияси билан боғлайдилар. Тизимдаги ёш ва масофа ўртасидаги кузатилган боғлиқлик джет қувватининг пасайиши ёки алоҳида фаол фазалар давомийлигининг қисқаришидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…