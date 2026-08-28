Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқда

·1·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқда

Ixbt.com маълумотига кўра, машҳур инсайдер Ice Universe келажакдаги флагман Samsung Galaxy S27 Ultra модели бўйича янги тафсилотларни ошкор қилди. Аввалроқ ушбу смартфоннинг тубдан янги камера блоки акс этган тасвирлари эълон қилинган бўлса, эндиликда қурилманинг фойдаланиш қулайлигига таъсир кўрсатувчи жиҳатлари маълум бўлди. Жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи флагманнинг ташқи кўринишида сезиларли, бироқ қўлда тутиш учун муҳим бўлган ўзгаришларни амалга ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, гап корпус геометриясидаги кичик ўзгаришлар ҳақида бормоқда. Galaxy S27 Ultra модели бурчаклари ва қирралари унчалик кескин бўлмаган шаклда яратилади. Бунинг натижасида йирик габаритли смартфон кафтга табиийроқ ўрнашади ва узоқ вақт давомида ишлатилганда қўлга ортиқча босим бермайди.

Ultra туркумидаги қурилмалар учун бундай янгилик айниқса долзарб аҳамият касб этади. Чунки мазкур туркумдаги гаджетлар катта ўлчамлари ва оғирлиги билан ажралиб туради. Романинг сварлаш радиуси бироз оширилса ҳам, бу эргономика ва тутиш қулайлигига сезиларли даражада ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Дизайн эволюцияси ва ўлчамлар

Тақдим этилган маълумотларга кўра, Samsung компанияси ўтмишдаги Galaxy Ultra моделларга хос бўлган ўткир бурчакли дизайндан босқичма-босқич воз кечишни давом эттиради. Бироқ қурилманинг умумий ўлчамлари борасида катта ўзгаришлар кутилмаяпти. Ice Universe таъкидлашича, Galaxy S27 Ultra нинг габаритлари аввалги Galaxy S26 Ultra модели ўлчамларига деярли тўлиқ мос келади.

Инсайдер томонидан тақдим этилган бундай маълумотлар технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ice Universe ўз вақтида экранлари четлари қайрилган смартфонлар тренди, iPhone Х смартфонларидаги тирқиш, iPhone 14 дизайни ҳамда 200 мегапикселли сенсорлар ҳақидаги маълумотларни биринчилардан бўлиб аниқ келтириб ўтган мутахассис сифатида танилган.

Ушбу эксклюзив маълумотлар манбаси бевосита жанубий кореялик технология гигантининг тадқиқот ва ишланмалар бўлимига бориб тақалади. Шу боисдан ҳам янги авлод флагмани нафақат техник имкониятлари, балки кундалик фойдаланишдаги эргономик қулайликлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларТехнологияларИнсайдер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаSamsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаБугун, 13:27Смартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашдиСмартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашдиБугун, 12:30Starlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиStarlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиБугун, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиHuawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиБугун, 10:53iPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиiPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиБугун, 03:27Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда