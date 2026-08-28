Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқда
Ixbt.com маълумотига кўра, машҳур инсайдер Ice Universe келажакдаги флагман Samsung Galaxy S27 Ultra модели бўйича янги тафсилотларни ошкор қилди. Аввалроқ ушбу смартфоннинг тубдан янги камера блоки акс этган тасвирлари эълон қилинган бўлса, эндиликда қурилманинг фойдаланиш қулайлигига таъсир кўрсатувчи жиҳатлари маълум бўлди. Жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи флагманнинг ташқи кўринишида сезиларли, бироқ қўлда тутиш учун муҳим бўлган ўзгаришларни амалга ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, гап корпус геометриясидаги кичик ўзгаришлар ҳақида бормоқда. Galaxy S27 Ultra модели бурчаклари ва қирралари унчалик кескин бўлмаган шаклда яратилади. Бунинг натижасида йирик габаритли смартфон кафтга табиийроқ ўрнашади ва узоқ вақт давомида ишлатилганда қўлга ортиқча босим бермайди.
Ultra туркумидаги қурилмалар учун бундай янгилик айниқса долзарб аҳамият касб этади. Чунки мазкур туркумдаги гаджетлар катта ўлчамлари ва оғирлиги билан ажралиб туради. Романинг сварлаш радиуси бироз оширилса ҳам, бу эргономика ва тутиш қулайлигига сезиларли даражада ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
Дизайн эволюцияси ва ўлчамларТақдим этилган маълумотларга кўра, Samsung компанияси ўтмишдаги Galaxy Ultra моделларга хос бўлган ўткир бурчакли дизайндан босқичма-босқич воз кечишни давом эттиради. Бироқ қурилманинг умумий ўлчамлари борасида катта ўзгаришлар кутилмаяпти. Ice Universe таъкидлашича, Galaxy S27 Ultra нинг габаритлари аввалги Galaxy S26 Ultra модели ўлчамларига деярли тўлиқ мос келади.
Инсайдер томонидан тақдим этилган бундай маълумотлар технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ice Universe ўз вақтида экранлари четлари қайрилган смартфонлар тренди, iPhone Х смартфонларидаги тирқиш, iPhone 14 дизайни ҳамда 200 мегапикселли сенсорлар ҳақидаги маълумотларни биринчилардан бўлиб аниқ келтириб ўтган мутахассис сифатида танилган.
Ушбу эксклюзив маълумотлар манбаси бевосита жанубий кореялик технология гигантининг тадқиқот ва ишланмалар бўлимига бориб тақалади. Шу боисдан ҳам янги авлод флагмани нафақат техник имкониятлари, балки кундалик фойдаланишдаги эргономик қулайликлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда.
…