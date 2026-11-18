Ўзбекистон Саудия Арабистонини мағлуб этиб, FIFA рейтингида кўтарилди
Ўзбекистон миллий жамоаси ноябрь ойидаги иккинчи ўртоқлик учрашувида муҳим ғалабани қўлга киритди. Доҳада Саудия Арабистонини 2:1 ҳисобида мағлуб этган Фабио Каннаваро шогирдлари нафақат мағлубиятли серияга чек қўйди, балки FIFA рейтингида ҳам юқорилашга эришди.
Бу ғалабанинг бош қаҳрамони эса икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилган Шерзод Эсанов бўлди.
Эсановнинг дубльи Ўзбекистонга ғалаба келтирди
17 ноябрь куни Қатар пойтахти Доҳада ўтказилган баҳсда Ўзбекистон терма жамоаси Саудия Арабистонига қарши ишончли ўйин намойиш этди.
19-дақиқада Шерзод Эсанов ҳисобни очди. Бироқ саудияликлар орадан тўрт дақиқа ўтиб, Фирас Ал Бурайканнинг голи эвазига мувозанатни тиклашди.
Биринчи бўлим якунланишига ўн дақиқа қолганида Эсанов яна ўзини кўрсатди. У 35-дақиқада иккинчи голини уриб, Ўзбекистонни яна олдинга олиб чиқди. Учрашувнинг қолган қисмида ҳисоб ўзгармади — 2:1.
Шу тариқа, Эсановнинг дубльи Каннаваро бошқарувидаги жамоага ғалаба келтирди.
Ўзбекистон FIFA рейтингида нечта поғона кўтарилди?
Саудия Арабистони устидан қозонилган ғалаба Ўзбекистон миллий жамоасига FIFA рейтинги учун ҳам муҳим очколарни тақдим этди.
Мазкур натижа эвазига терма жамоа ҳисобидаги очколарга 5,35 балл қўшилди. Натижада умумий кўрсаткич 1418,10 очкога етди ва Ўзбекистон онлайн рейтингда 59-ўринга кўтарилди.
Бу натижа миллий жамоа учун ноябрь ойидаги иккинчи учрашувдан кейинги ижобий ўзгариш бўлди.
Россияга қарши мағлубиятдан кейинги муҳим жавоб
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ноябрь ойидаги илк ўртоқлик учрашувида Россия терма жамоасига 2:3 ҳисобида мағлуб бўлганди.
Ўшанда «оқ бўрилар» 2:0 ҳисобида олдинга чиққанига қарамай, устунликни сақлаб қола олмаган ва рақибга камбэк қилиш имконини берганди.
Саудия Арабистонига қарши ғалаба эса жамоа учун муҳим руҳий жавоб бўлди. Энг муҳими, Ўзбекистон бу сафар ҳисобдаги устунликни сақлаб қолди ва FIFA рейтингидаги мавқеини яхшилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…