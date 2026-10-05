Xiaomi графенли иситгичи кутилмаган муваффақиятга эришди

·4·Техно
Xiaomi графенли иситгичи кутилмаган муваффақиятга эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Грапҳене Ҳеатер Pro краудфандинг кампаниясида режалаштирилган маблағни 1335 фоизга ортиғи билан тўплаб, кутилмаган муваффақиятга эришди.
  • Ушбу инновацион иситгич 3 сонияда иссиқ ҳавони етказиб бера бошлайди ва 27 квадрат метргача бўлган хоналарда ҳароратни 10 дақиқада 7 даражага кўтаради.
  • Қурилма 8 босқичли хавфсизлик тизими, жумладан, автоматик ўчиш ва қизиб кетишдан ҳимоя қилиш функсиялари билан таъминланган.

Xiaomi компаниясининг сўнгги ишланмаси бўлган Mijia Грапҳене Ҳеатер Pro иситгич қурилмаси жамоатчилик томонидан юқори баҳоланиб, ўзининг краудфангдинқ кампаниясида улкан натижани қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа бошланғич режалаштирилган маблағни 1335 фоизга бажариб, белгиланган мақсаддан қарийб 14 баробар кўп маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Бу эса фойдаланувчилар орасида мазкур турдаги инновацион иқлим технологияларига талаб юқорилигидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кампания доирасида харидорлар ушбу янги авлод иситгичини 499 юан ўрнига 349 юан махсус нархда харид қилиш имкониятига эга бўлишди, бироқ бу имтиёзли қиймат фақат 14 соат давомида амал қилиши белгиланганди. Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, тайёр буюртмаларни етказиб бериш ишлари октябрь ойининг бошларидан бошланиши кўзда тутилган.

Техник хусусиятлари ва ишлаш тезлиги

Қурилма ўзининг ихчам башнасиимон корпуси ва 2200 В қуввати билан ажралиб туради. Унинг ички тузилмасида диаметри 310 мм бўлган ПТК керамика иситиш элементи ўрнатилган бўлиб, у графен асосидаги иссиқлик ўтказувчанлик технологияси билан бойитилган. Айнан шу ечим эвазига иситгич ёқилгандан кейин атиги 3 сония ичида иссиқ ҳаво етказиб беришни бошлайди.

Муҳандислар олдинги авлод моделлари билан солиштирганда иситиш тезлигини 24 фоизга оширишга эришдилар. Яхшилаб изоляция қилинган ва ҳажми 27 квадрат метргача бўлган хоналарда ҳароратни атиги 10 дақиқа ичида 7 даражага кўтариш имконияти мавжуд. Шунга қарамай, кундалик фойдаланиш учун энг мақбул майдон сифатида 15 квадрат метргача бўлган хоналар тавсия этилади.

Ҳаво оқимини бошқариш ва хавфсизлик тизими

Ҳаво етказиб бериш тизими 2 метр радиусдаги ҳудудни қамраб олишга мўлжалланган. Корпус горизонтал йўналишда 80 градусга бурила олади, вертикал оқим эса 128 градусгача бўлган чегарада созланиши мумкин. Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда юқорига, олдинга ва пастга йўналтирилган учта ҳаво узатиш вариантидан фойдаланишлари мумкин.

Қурилманинг қулайликлари қаторига тинч режимда ишлаётганда атиги 45,6 дБ(А) даражасидаги паст шовқин кўрсаткичи, тўртта иш режими ҳамда 22 дан 28 даражагача бўлган ҳароратни аниқ созлаш имконияти киради. Шунингдек, иситгич Пенгпаи Смарт Коннект экотизимини ва Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали бошқарувни қўллаб-қувватлайди.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, қурилма саккиз босқичли ҳимоя тизими билан таъминланган. Жумладан, у тўсатдан ағдарилиб кетса автоматик ўчиш, қизиб кетишдан сақланиш ҳамда болалардан ҳимоя қилиш блоки каби муҳим функцияларни ўз ичига олади.

XiaomiГрапҳенеИситгичТехнологияСмарт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиXiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этди26 август 16:25Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этди21 июл 01:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқда7 август 15:21Смарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиСмарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этди4 август 15:21Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиСмарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этади20 июл 14:55Янги флагманларда носозликлар кузатилмоқдаЯнги флагманларда носозликлар кузатилмоқда3 октябр 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...