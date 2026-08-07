Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқда

·78·Авто
Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқда
Қисқача

Смарт Фортво модели издоши бўлган янги Смарт #2 электромобилининг серияли ишлаб чиқаришга тайёр дизайни расмий дебютидан олдин маълум бўлди ва бренд шаҳар автомобиллари сегментига қайтмоқда. Моделнинг тақдимоти октябр ойида Париж автосалонида ўтказилиши режалаштирилган, бироқ унинг кўриниши Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги (МИИТ) маълумотлар базасидаги ҳужжатлар орқали олдиндан ошкор бўлди.

Машҳур Фортво модели издоши бўлган янги Смарт #2 электромобилининг серияли ишлаб чиқаришга тайёр дизайни расмий дебютидан олдин оммага маълум қилинди. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда #5 каби йирик кроссоверларни чиқаришга эътибор қаратган бренд ушбу модел орқали яна шаҳар автомобиллари сегментига қайтмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги #2 электромобилининг тўнамас тақдимоти октябрь ойида Париж автосалонида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бироқ Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги (МИИТ) маълумотлар базасига киритилган янги ҳужжатлар автомобил ташқи кўринишини деярли икки ой олдин фош қилди.

Дизайн ва техник хусусиятлар

Ташқи кўринишига кўра, янги электромобил аввалги Фортво моделини эслатади ва ўзининг ихчам пропорцияларини сақлаб қолган. Бироқ унинг дизайнида қия чизиқли олд чироқлар ҳамда орқа қисмдаги юмалоқ элементлар каби сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган.

Автомобил узунлиги атиги 2,75 метрни ташкил этиб, унинг умумий оғирлиги 1130 килограммга тенг. МИИТ маълумотларига кўра, #2 модели 80 от кучига эга тортиш кучи ва литий-темир-фосфат аккумулятор батареяси билан жиҳозланади.

Шаҳар учун ихчам ечим

Келгуси йилда Буюк Британия дилерлик марказларида сотувга чиқиши кутилаётган Смарт #2 шаҳарда ҳаракатланиш учун муросасиз имкониятларни тақдим этишга мўлжалланган. У Fiat Тополино ва Микро Микролино каби квадрироциклларга кўпроқ ўхшаб кетади ҳамда тўлқини тўлиқ ҳажмли Дасиа Спринг ва Fiat 500e моделларидан кичикроқ бўлади.

Мазкур электромобил Mercedes-Benz ва Geely компаниялари ҳамкорлигида ишлаб чиқилган бўлиб, немис бренди дизайн учун масъул бўлган, хитойлик ҳамкорлар эса унинг ўлчамларига мослаштирилган махсус платформани тақдим этган. Автомобилнинг бурилиш радиуси атиги 6,95 метрни ташкил қилиши шаҳар ичида бошқаришни анча қулайлаштиради.

Смарт #2 бир қувватланишда 186 мил масофани босиб ўта олади ва батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача 20 дақиқадан камроқ вақт ичида қувватлай олади. Шунингдек, унда ташқи қурилмаларни улаш имконини берувчи қувват узатиш тизими (веҳикле-то-лоад) ҳам мавжуд бўлиб, салон қисмида эса иккита алоҳида ўриндиқ ўрнига кенг диван ишлатилган.

СмартЭлектромобилШаҳар автомобилиMercedes-BenzGeely
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25Классик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКлассик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин