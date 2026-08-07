Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқда
Смарт Фортво модели издоши бўлган янги Смарт #2 электромобилининг серияли ишлаб чиқаришга тайёр дизайни расмий дебютидан олдин маълум бўлди ва бренд шаҳар автомобиллари сегментига қайтмоқда. Моделнинг тақдимоти октябр ойида Париж автосалонида ўтказилиши режалаштирилган, бироқ унинг кўриниши Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги (МИИТ) маълумотлар базасидаги ҳужжатлар орқали олдиндан ошкор бўлди.
Машҳур Фортво модели издоши бўлган янги Смарт #2 электромобилининг серияли ишлаб чиқаришга тайёр дизайни расмий дебютидан олдин оммага маълум қилинди. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда #5 каби йирик кроссоверларни чиқаришга эътибор қаратган бренд ушбу модел орқали яна шаҳар автомобиллари сегментига қайтмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги #2 электромобилининг тўнамас тақдимоти октябрь ойида Париж автосалонида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бироқ Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги (МИИТ) маълумотлар базасига киритилган янги ҳужжатлар автомобил ташқи кўринишини деярли икки ой олдин фош қилди.
Дизайн ва техник хусусиятларТашқи кўринишига кўра, янги электромобил аввалги Фортво моделини эслатади ва ўзининг ихчам пропорцияларини сақлаб қолган. Бироқ унинг дизайнида қия чизиқли олд чироқлар ҳамда орқа қисмдаги юмалоқ элементлар каби сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган.
Автомобил узунлиги атиги 2,75 метрни ташкил этиб, унинг умумий оғирлиги 1130 килограммга тенг. МИИТ маълумотларига кўра, #2 модели 80 от кучига эга тортиш кучи ва литий-темир-фосфат аккумулятор батареяси билан жиҳозланади.
Шаҳар учун ихчам ечимКелгуси йилда Буюк Британия дилерлик марказларида сотувга чиқиши кутилаётган Смарт #2 шаҳарда ҳаракатланиш учун муросасиз имкониятларни тақдим этишга мўлжалланган. У Fiat Тополино ва Микро Микролино каби квадрироциклларга кўпроқ ўхшаб кетади ҳамда тўлқини тўлиқ ҳажмли Дасиа Спринг ва Fiat 500e моделларидан кичикроқ бўлади.
Мазкур электромобил Mercedes-Benz ва Geely компаниялари ҳамкорлигида ишлаб чиқилган бўлиб, немис бренди дизайн учун масъул бўлган, хитойлик ҳамкорлар эса унинг ўлчамларига мослаштирилган махсус платформани тақдим этган. Автомобилнинг бурилиш радиуси атиги 6,95 метрни ташкил қилиши шаҳар ичида бошқаришни анча қулайлаштиради.
Смарт #2 бир қувватланишда 186 мил масофани босиб ўта олади ва батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача 20 дақиқадан камроқ вақт ичида қувватлай олади. Шунингдек, унда ташқи қурилмаларни улаш имконини берувчи қувват узатиш тизими (веҳикле-то-лоад) ҳам мавжуд бўлиб, салон қисмида эса иккита алоҳида ўриндиқ ўрнига кенг диван ишлатилган.
…