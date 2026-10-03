Xiaomi соч текислагичнинг янги авлодини тақдим этди

·9·Техно
Xiaomi соч текислагичнинг янги авлодини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Вирелесс Ҳаир Страигҳтенер 2 номли иккинчи авлод симсиз соч текислагич тароқларини тақдим этди, унинг нархи 45 долларни ташкил этади.
  • Янги қурилма батарея сиғимини 56 фоизга ошириб, розеткага уланмаган ҳолда 70 дақиқагача ишлаш имконини беради.
  • Қурилма USB-C порти орқали қувватланади, учта ҳарорат режимига (160, 180, 200°К) эга ва 330 грамм оғирликда.

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг Mijia Вирелесс Ҳаир Страигҳтенер 2 номли иккинчи авлод симсиз соч текислаш тароқларини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма олдинги авлодга нисбатан сезиларли даражада яхшиланган автономия, қувват олиш имкониятлари ҳамда янгиланган иситиш тизимини ўз ичига олган бўлиб, унинг нархи атиги 45 долларни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий эътибор қурилманинг автономлигини оширишга қаратилган. Xiaomi муҳандислари батарея сиғимини нақ 56 фоизга оширишга муваффақ бўлишди, бу эса тароққа розеткага уланмаган ҳолда 70 дақиқагача узлуксиз ишлаш имконини беради. Мазкур ечим саёҳат қилишни ёқтирадиган ёки доимий ҳаракатда бўладиган фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.

Техник имкониятлар ва хавфсизлик

Қурилмани қувватлантириш учун USB-C портидан фойдаланилади ҳамда у 5 В ва 3 А қувватни қўллаб-қувватлайди. Натижада фойдаланувчилар тароқни нафақат оддий тармоқ адаптеридан, балки мос келувчи ташқи қувват манбалари — павербанклардан ҳам қувватлантиришлари мумкин. Иситиш жараёни махсус ПИ плёнкаси ёрдамида амалга оширилиб, фойдаланувчиларга учта ҳарорат режими — 160, 180 ва 200 даража Цельсий таклиф этилади.

Қурилманинг корпусида жойлашган ўрнатилган дисплей жорий ҳароратни, батарея қуввати даражасини ва қурилманинг ҳолатини кўрсатиб туради. Ҳароратни барқарор сақлаш учун НТК-назоратчиси ўрнатилган бўлиб, у маълумотларга кўра, ҳароратни ўлчайди ва керак бўлганда сониясига 500 мартагача иситиш даражасини тузатиб боради.

Конструкция ва қулайликлар

Янги моделнинг конструкциясида ҳам ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, ундаги тишчалар сони 52 тага етказилди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи ўрнатилган ионлаштириш тизими жами 37 миллион ижобий ва салбий ионларни — яни 18 миллион ижобий ва 19 миллион салбий ионларни ишлаб чиқаришини маълум қилди. Бу статик электрни камайтиришга ва сочларни тартибга солишга ёрдам беради.

Фойдаланиш хавфсизлигини таъминлаш мақсадида корпус ортиқча қизиб кетишдан ҳимоя қилувчи қўшалоқ иссиқлик изоляциясига эга бўлди. Қурилманинг оғирлиги 330 граммни ташкил этиб, унинг ўлчамлари 206,5 × 47 × 46,5 миллиметрга тенг. Багажда ташиш вақтида тасодифий ёқилиб қолишнинг олдини олиш учун алоҳида блокировка механизми кўзда тутилган.

Mijia Вирелесс Ҳаир Страигҳтенер 2 бозорда олтинранг ва бинафшаранг андозаларда таклиф этилмоқда. Тўплам таркибига тароқнинг ўзи, USB-кабел ҳамда сақлаш учун махсус ғилоф киритилган бўлиб, бу кундалик фойдаланишни янада қулайлаштиради.

XiaomiТехнологияГаджетларГўзалликЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этдиXiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этди30 сентябр 09:23Ител A300+: нархи 100 долларлик ва сунъий йўлдош алоқали арзон смартфонИтел A300+: нархи 100 долларлик ва сунъий йўлдош алоқали арзон смартфонКеча 13:26Xiaomi уч йилгача ишлайдиган янги авлод эшик ва дераза датчигини тақдим этдиXiaomi уч йилгача ишлайдиган янги авлод эшик ва дераза датчигини тақдим этди30 сентябр 12:21Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Xiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этдиXiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этди29 сентябр 16:29Xiaomi Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max тақдим этилдиXiaomi Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max тақдим этилди30 сентябр 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди