Xiaomi соч текислагичнинг янги авлодини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia Вирелесс Ҳаир Страигҳтенер 2 номли иккинчи авлод симсиз соч текислагич тароқларини тақдим этди, унинг нархи 45 долларни ташкил этади.
- Янги қурилма батарея сиғимини 56 фоизга ошириб, розеткага уланмаган ҳолда 70 дақиқагача ишлаш имконини беради.
- Қурилма USB-C порти орқали қувватланади, учта ҳарорат режимига (160, 180, 200°К) эга ва 330 грамм оғирликда.
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг Mijia Вирелесс Ҳаир Страигҳтенер 2 номли иккинчи авлод симсиз соч текислаш тароқларини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма олдинги авлодга нисбатан сезиларли даражада яхшиланган автономия, қувват олиш имкониятлари ҳамда янгиланган иситиш тизимини ўз ичига олган бўлиб, унинг нархи атиги 45 долларни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий эътибор қурилманинг автономлигини оширишга қаратилган. Xiaomi муҳандислари батарея сиғимини нақ 56 фоизга оширишга муваффақ бўлишди, бу эса тароққа розеткага уланмаган ҳолда 70 дақиқагача узлуксиз ишлаш имконини беради. Мазкур ечим саёҳат қилишни ёқтирадиган ёки доимий ҳаракатда бўладиган фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.
Техник имкониятлар ва хавфсизликҚурилмани қувватлантириш учун USB-C портидан фойдаланилади ҳамда у 5 В ва 3 А қувватни қўллаб-қувватлайди. Натижада фойдаланувчилар тароқни нафақат оддий тармоқ адаптеридан, балки мос келувчи ташқи қувват манбалари — павербанклардан ҳам қувватлантиришлари мумкин. Иситиш жараёни махсус ПИ плёнкаси ёрдамида амалга оширилиб, фойдаланувчиларга учта ҳарорат режими — 160, 180 ва 200 даража Цельсий таклиф этилади.
Қурилманинг корпусида жойлашган ўрнатилган дисплей жорий ҳароратни, батарея қуввати даражасини ва қурилманинг ҳолатини кўрсатиб туради. Ҳароратни барқарор сақлаш учун НТК-назоратчиси ўрнатилган бўлиб, у маълумотларга кўра, ҳароратни ўлчайди ва керак бўлганда сониясига 500 мартагача иситиш даражасини тузатиб боради.
Конструкция ва қулайликларЯнги моделнинг конструкциясида ҳам ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, ундаги тишчалар сони 52 тага етказилди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи ўрнатилган ионлаштириш тизими жами 37 миллион ижобий ва салбий ионларни — яни 18 миллион ижобий ва 19 миллион салбий ионларни ишлаб чиқаришини маълум қилди. Бу статик электрни камайтиришга ва сочларни тартибга солишга ёрдам беради.
Фойдаланиш хавфсизлигини таъминлаш мақсадида корпус ортиқча қизиб кетишдан ҳимоя қилувчи қўшалоқ иссиқлик изоляциясига эга бўлди. Қурилманинг оғирлиги 330 граммни ташкил этиб, унинг ўлчамлари 206,5 × 47 × 46,5 миллиметрга тенг. Багажда ташиш вақтида тасодифий ёқилиб қолишнинг олдини олиш учун алоҳида блокировка механизми кўзда тутилган.
Mijia Вирелесс Ҳаир Страигҳтенер 2 бозорда олтинранг ва бинафшаранг андозаларда таклиф этилмоқда. Тўплам таркибига тароқнинг ўзи, USB-кабел ҳамда сақлаш учун махсус ғилоф киритилган бўлиб, бу кундалик фойдаланишни янада қулайлаштиради.
Изоҳлар 0
…