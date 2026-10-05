Qualcomm Huawei компаниясининг ЛогикФолдинг технологиясини лицензиялади

·17·Техно
Qualcomm Huawei компаниясининг ЛогикФолдинг технологиясини лицензиялади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Qualcomm компанияси Huaweiънинг ЛогикФолдинг технологиясига бўлган ҳуқуқларни қўлга киритди.
  • Ушбу технология мобил процессорлар самарадорлигини оширишда янги босқични бошлаб беради.
  • ЛогикФолдинг микросхемалар архитектурасини ўзгартириш орқали умумий унумдорликни сезиларли даражада ошириш имконини беради.
  • Ушбу келишув АҚШнинг Ҳарт-Скотт-Родино қонуни талабларига мувофиқ, Федерал савдо комиссияси (ФТК) томонидан кўриб чиқилиши ва тасдиқланиши лозим.

АҚШнинг қатъий санкциялари ва энг замонавий ЭУВ-литография ускуналаридан фойдаланиш чекланганига қарамай, Хитойнинг Huawei компанияси микропросессорлар бозорида муҳим интеллектуал ютуққа эришди. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, АҚШнинг етакчи чипсозларидан бири бўлган Qualcomm компанияси Huawei билан кўп йиллик ўзаро патент лицензиялаш шартномасини имзолади ва хитойлик гигантнинг илғор ишланмаларига қизиқиш билдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур келишув доирасида Qualcomm Хитой компаниясининг янги ЛогикФолдинг технологиясига бўлган ҳуқуқларни қўлга киритди. Ушбу архитектура ечими аллақачон Huawei Мате 90 Pro Max смартфонига ўрнатилган энг сўнгги Кирин 9050 Pro бирикма тизимида (СоК) амалда ўз инъикосини топган бўлиб, мобил процессорлар самарадорлигини оширишда янги босқични бошлаб берди.

Инновацион ёндашув ва уч ўлчамли компонентлар

Huawei компанияси ЛогикФолдинг технологиясини бир неча ой олдин жамоатчиликка таништирган эди. Ушбу янги ёндашув микросхемалар архитектураси ҳамда бир корпус ичидаги бир нечта кристалларнинг вертикал композициясини ўзгартириш орқали умумий унумдорликни сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Хусусан, янги технология тизимни икки қисмга бўлиб бирлаштиришни кўзда тутади. Бунда қуйи қисм асосий ҳисоб-китоблар ва амалларни бажариш учун масъул бўлса, юқори қисм кеш-хотира ва СRAM'ни ўз ичига олади. Бундай вертикал жойлашув чипларнинг ўлчамларини катталаштирмасдан туриб, кўпроқ транзисторларни жойлаштириш ва ўрнатилган хотира ҳажмини кенгайтириш имконини беради.

Санкциялар шароитида топилган муқобил ечим

Мазкур технологик ёндашув АҚШнинг экспорт чекловлари даврида Huawei учун стратегик аҳамият касб этмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчилар замонавий ASML ЭУВ-литография тизимларидан эркин фойдалана олмаётгани сабабли, улар фақатгина янада юпқа технологик жараёнларга ўтиш билан чекланиб қолмай, балки архитектура ва чипларни ўраш технологияларини такомиллаштириш эвазига юқори кўрсаткичларга эришишга мажбур бўлмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ЛогикФолдинг технологияси яримўтказгичлар саноатининг умумий глобал тенденциясига тўла мос келади. Ҳозирги кунда соҳа етакчилари фақат транзисторларни кичиклаштириш билан чекланмай, балки уч ўлчамли кристалл композицияси, маълумотларни тезкор алмашиш ва илғор қадоқлаш усулларига таянишмоқда.

Ҳамкорлик келажаги ва расмий тартиб-қоидалар

Қайд этилишича, Qualcomm ва Huawei ўртасидаги мазкур шартнома АҚШнинг Ҳарт-Скотт-Родино қонуни талабларига мувофиқ, Федерал савдо комиссияси (ФТК) томонидан кўриб чиқилиши ва тасдиқланиши лозим. Компаниялар узоқ йиллардан бери ҳамкорлик қилиб келишига қарамай, АҚШ томонидан жорий этилган қатъий санкциялардан кейин Huawei ўз процессорлари ва маҳаллий хитойча ишлаб чиқариш қувватларига ўтиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштирди.

HuaweiQualcommКирин 9050 ProЛогикФолдингТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei янги усул ёрдамида янги авлод Кирин чипини яратдиHuawei янги усул ёрдамида янги авлод Кирин чипини яратди2 октябр 21:50Huawei энг қувватли Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei энг қувватли Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди1 октябр 12:54Huawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этдиHuawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этди1 октябр 12:23Huawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирдиHuawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирди23 сентябр 14:58Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқди12 сентябр 13:26Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди7 сентябр 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...