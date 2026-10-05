Qualcomm Huawei компаниясининг ЛогикФолдинг технологиясини лицензиялади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Qualcomm компанияси Huaweiънинг ЛогикФолдинг технологиясига бўлган ҳуқуқларни қўлга киритди.
- Ушбу технология мобил процессорлар самарадорлигини оширишда янги босқични бошлаб беради.
- ЛогикФолдинг микросхемалар архитектурасини ўзгартириш орқали умумий унумдорликни сезиларли даражада ошириш имконини беради.
- Ушбу келишув АҚШнинг Ҳарт-Скотт-Родино қонуни талабларига мувофиқ, Федерал савдо комиссияси (ФТК) томонидан кўриб чиқилиши ва тасдиқланиши лозим.
АҚШнинг қатъий санкциялари ва энг замонавий ЭУВ-литография ускуналаридан фойдаланиш чекланганига қарамай, Хитойнинг Huawei компанияси микропросессорлар бозорида муҳим интеллектуал ютуққа эришди. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, АҚШнинг етакчи чипсозларидан бири бўлган Qualcomm компанияси Huawei билан кўп йиллик ўзаро патент лицензиялаш шартномасини имзолади ва хитойлик гигантнинг илғор ишланмаларига қизиқиш билдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур келишув доирасида Qualcomm Хитой компаниясининг янги ЛогикФолдинг технологиясига бўлган ҳуқуқларни қўлга киритди. Ушбу архитектура ечими аллақачон Huawei Мате 90 Pro Max смартфонига ўрнатилган энг сўнгги Кирин 9050 Pro бирикма тизимида (СоК) амалда ўз инъикосини топган бўлиб, мобил процессорлар самарадорлигини оширишда янги босқични бошлаб берди.
Инновацион ёндашув ва уч ўлчамли компонентларHuawei компанияси ЛогикФолдинг технологиясини бир неча ой олдин жамоатчиликка таништирган эди. Ушбу янги ёндашув микросхемалар архитектураси ҳамда бир корпус ичидаги бир нечта кристалларнинг вертикал композициясини ўзгартириш орқали умумий унумдорликни сезиларли даражада ошириш имконини беради.
Хусусан, янги технология тизимни икки қисмга бўлиб бирлаштиришни кўзда тутади. Бунда қуйи қисм асосий ҳисоб-китоблар ва амалларни бажариш учун масъул бўлса, юқори қисм кеш-хотира ва СRAM'ни ўз ичига олади. Бундай вертикал жойлашув чипларнинг ўлчамларини катталаштирмасдан туриб, кўпроқ транзисторларни жойлаштириш ва ўрнатилган хотира ҳажмини кенгайтириш имконини беради.
Санкциялар шароитида топилган муқобил ечимМазкур технологик ёндашув АҚШнинг экспорт чекловлари даврида Huawei учун стратегик аҳамият касб этмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчилар замонавий ASML ЭУВ-литография тизимларидан эркин фойдалана олмаётгани сабабли, улар фақатгина янада юпқа технологик жараёнларга ўтиш билан чекланиб қолмай, балки архитектура ва чипларни ўраш технологияларини такомиллаштириш эвазига юқори кўрсаткичларга эришишга мажбур бўлмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ЛогикФолдинг технологияси яримўтказгичлар саноатининг умумий глобал тенденциясига тўла мос келади. Ҳозирги кунда соҳа етакчилари фақат транзисторларни кичиклаштириш билан чекланмай, балки уч ўлчамли кристалл композицияси, маълумотларни тезкор алмашиш ва илғор қадоқлаш усулларига таянишмоқда.
Изоҳлар 0
…